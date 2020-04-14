***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020, 08.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2020Tescil Tarihi08.04.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.04.2020 - 10057Açıklamalar26.03.2020 tarihinde yapılan Bankamız Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/denetçi olarak seçimine ilişkin alınan kararın tescili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfaları ekteki gibidir.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837922BIST