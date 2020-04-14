***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2020 20:03
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020, 08.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2020
Tescil Tarihi
08.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
13.04.2020 - 10057
Açıklamalar
26.03.2020 tarihinde yapılan Bankamız Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/denetçi olarak seçimine ilişkin alınan kararın tescili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfaları ekteki gibidir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837922
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8211
En Düşük
6,8079
18:057,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4956
En Düşük
7,4578
18:05378,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,65
|Açılış
|: 378,72
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5881
|8,6312
|% 1,78
|
|Frank
|7,0716
|7,1142
|% 1,51
|
|Riyal
|1,8087
|1,8177
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.728
|-0,55
|
|Altın Gr.
|378
|379
|5,72
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.481
|37,40
|
|Tam
|2.488
|2.553
|38,60
|
|Yarım
|1.210
|1.243
|18,80
|
|Çeyrek
|607
|621
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,69
|15,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|0,02
|
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