***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2021 15:25
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922151
BIST
15:371.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
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1.404
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455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:35
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.004.016
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.405.912
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.815.175
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,37
|9.456.854
|% -4,82
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ISKPL
|46,86
|122.501.664
|% 3,67
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|46.203.385
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2747
|8,2812
|% -0,51
|
|Euro
|9,6800
|9,6900
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4155
|% -0,48
|
|Frank
|8,7364
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,45
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
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|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
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