***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar31.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922151BIST