***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 16:42
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
31.03.2021 tarihinde yapılan Bankamız Genel Kurul Toplantısında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/denetçi olarak seçimine ilişkin alınan karar tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926262
BIST
16:511.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -30,21
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:518,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1774
En Düşük
8,1219
16:519,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0097
|Açılış
|: 9,6750
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7264
En Düşük
9,6635
16:51457,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,22
|Açılış
|: 457,03
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TUREX
|14,52
|326.715
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|44.026.250
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|616.380
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.804.578
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.941.070
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|197.744.600
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|21.967.313
|% -9,81
|
|EREGL
|16,16
|1.031.558.535
|% 2,02
|
|BJKAS
|11,16
|880.404.695
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,23
|842.947.936
|% -2,69
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|KOZAL
|115,10
|608.043.960
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,87
|435.374.294
|% -3,11
|
|TSKB
|1,35
|278.752.846
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|590.535.918
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,12
|298.055.425
|% -2,75
|
|GARAN
|6,66
|795.148.921
|% -1,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1724
|8,1768
|% 0,54
|
|Euro
|9,7170
|9,7240
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1856
|11,2416
|% 0,40
|
|Frank
|8,7795
|8,8324
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 0,39
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|-15,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.014
|3.060
|-30,00
|
|Tam
|3.007
|3.082
|-24,68
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,93
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,97
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,32
|
Seans Raporu
16:49
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17:01EGSER
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 15.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 611, 609 adet işlem
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16:59HATEK
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 091 adet işlem
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16:58CRDFA
Yüzde -7.41 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 214 adet işlem
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16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 07 kaybederek (% -1.66 ) 1, 428
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16:57XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 09 altında . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de