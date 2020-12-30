***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.12.2020 16:27
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Aralık 2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895673
BIST
16:241.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,21
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
|: 1.460
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1.483
En Düşük
1.463
16:247,3572
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
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7,3961
En Düşük
7,3047
16:249,0298
En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 446,75
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.423.326
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|DOAS
|28,80
|84.694.357
|% -4,70
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,85
|2.742.398.870
|% 8,37
|
|ASELS
|18,36
|2.160.005.087
|% 2,57
|
|GARAN
|10,21
|1.468.609.684
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,35
|1.464.631.517
|% 2,20
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,15
|681.029.109
|% -0,46
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.090.226.187
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|815.343.097
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|550.962.247
|% 0,65
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3523
|7,3565
|% -0,53
|
|Euro
|9,0039
|9,0274
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|1,13
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
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|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,41
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