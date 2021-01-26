***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.01.2021 09:42
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide belirtilen açıklamada,
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Aralık 2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili onayı için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904314
BIST
18:051.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
0
En Düşük
0
18:057,4281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4351
En Düşük
7,3998
18:059,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0211
En Düşük
8,9875
18:05442,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 442,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|YESIL
|190,40
|50.317.547
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,14
|237.114.545
|% 0,00
|
|OTKAR
|395,10
|515.962.560
|% 0,00
|
|TKNSA
|14,82
|211.552.401
|% 0,00
|
|POLHO
|4,32
|348.143.510
|% 0,00
|
|YESIL
|190,40
|50.317.547
|% 0,00
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4182
|7,4281
|% 0,32
|
|Euro
|9,0009
|9,0121
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,0869
|10,1375
|% -0,04
|
|Frank
|8,3106
|8,3607
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9708
|1,9807
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-0,98
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,29
|55,29
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, PGSUS, TSKB
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 55 kaybederek (% -0.33 ) 1, 356
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, ESEN, BSOKE, VERUS, YAPRK, ISYAT, LUKSK, INVEO, ALKA, SEKUR
-
17:59
BAGFS, DERIM, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MTRYO, MERIT, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında