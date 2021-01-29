***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.01.2021 13:20
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide belirtilen açıklama ile,
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Aralık 2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905938
BIST
14:381.491
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439,06
En Düşük
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|PKENT
|1.524,60
|21.852.499
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|523.057
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.904.760
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SEKUR
|32,20
|20.058.609
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,50
|5.843.214
|% -6,95
|
|PARSN
|29,18
|127.200.982
|% -6,53
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|GUBRF
|73,05
|1.801.525.184
|% 5,72
|
|GARAN
|9,35
|1.296.710.202
|% -0,43
|
|KARSN
|5,26
|814.057.420
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,35
|773.869.637
|% -0,84
|
|KOZAL
|116,40
|715.042.976
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,35
|773.869.637
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,83
|685.440.263
|% 2,96
|
|KARSN
|5,26
|814.057.420
|% 5,41
|
|ODAS
|3,82
|539.674.453
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,43
|196.953.860
|% 2,88
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2856
|7,2899
|% -0,60
|
|Euro
|8,8407
|8,8476
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,9729
|10,0229
|% -0,69
|
|Frank
|8,1790
|8,2283
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9392
|1,9490
|% -0,53
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|20,88
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,61
|
|Cumhuriyet
|2.890
|2.931
|-33,00
|
|Tam
|2.877
|2.952
|-29,93
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,48
|
|Çeyrek
|697
|714
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,38
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|55,40
|55,40
|0,30
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 46 kaybederek (% -0.64 ) 1, 314
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, PKENT, FADE, GLBMD, TACTR, KONTR, EMNIS, BTCIM, YAPRK, SNKRN
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14:48
AYCES, ARENA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
ARTI, BRMEN, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 102 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem