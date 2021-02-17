***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 14:32
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile,
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Aralık 2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru uygun görülmüş olup, onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekteki gibidir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910366
BIST
14:381.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.543
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1.553
En Düşük
1.534
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En Yüksek
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En Düşük
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|: 402,69
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|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ATEKS
|59,95
|15.200.791
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.823.564
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.656.032
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.927.384
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|53.611.531
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|291,90
|119.672.368
|% -7,10
|
|VAKBN
|4,62
|1.863.130.582
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.482.499.228
|% 9,90
|
|SASA
|42,46
|1.325.774.942
|% 3,11
|
|KOZAL
|146,30
|1.193.026.399
|% 1,04
|
|GARAN
|9,68
|1.133.519.303
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,53
|666.117.273
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|1.863.130.582
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.482.499.228
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|539.993.478
|% 0,00
|
|KARSN
|5,04
|714.581.549
|% 2,65
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0118
|7,0143
|% 0,30
|
|Euro
|8,4594
|8,4629
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6812
|9,7297
|% -0,13
|
|Frank
|7,7936
|7,8406
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8621
|1,8715
|% 0,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-6,92
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.666
|2.734
|-9,24
|
|Yarım
|1.289
|1.322
|-4,47
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,24
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,81
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