***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
31.03.2021 16:15
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021,29.01.2021,17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.01.2021,29.01.2021,17.02.2021 tarihli özel durum açıklamalamız ile,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumlar tarafından onay verildiği duyurulmuştu.
Esas Sözleşme tadil metni 31.03.2021 tarihinde
Genel Kurul tarafından
onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922179
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