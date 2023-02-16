***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide belirtilen açıklama ile,Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2022 tarih, 2413 oturum no.lu kararı ile,Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5.000.000.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Bankamız ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Bankamız ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili başvurusu Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114457BIST