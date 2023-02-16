***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2023 18:09
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide belirtilen açıklama ile,
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2022 tarih, 2413 oturum no.lu kararı ile,
Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5.000.000.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Bankamız ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Bankamız ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
İlgili Yönetim Kurulu Kararına istinaden Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili başvurusu Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114457
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0258
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.114,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.114,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8509
|18,8548
|% 0,03
|
|Euro
|20,1698
|20,1840
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,5714
|22,6846
|% -0,16
|
|Frank
|20,2876
|20,4098
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0092
|5,0344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.577
|7.641
|6,00
|
|Yarım
|3.702
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,14
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem