***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
26.02.2020 09:29
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup, Ana Sözleşme'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 19/02/2020 25/02/2020 10023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821609
BIST
11:16114.287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -77,66
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.857
11:166,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1588
En Düşük
6,1376
11:166,6907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,6993
En Düşük
6,6789
11:16325,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,10
|Açılış
|: 325,12
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,77
|20.023.790
|% 16,30
|
|OYAYO
|2,94
|12.967.478
|% 14,84
|
|RALYH
|9,38
|582
|% 12,47
|
|TLMAN
|12,80
|6.513.805
|% 11,21
|
|BALAT
|2,48
|313.975
|% 9,73
|
|BASCM
|3,06
|76.252
|% -9,73
|
|POLTK
|67,85
|9.167
|% -8,56
|
|BJKAS
|2,74
|7.895.465
|% -6,16
|
|YBTAS
|5.449,90
|76.299
|% -5,87
|
|TSPOR
|6,04
|20.179.115
|% -5,77
|
|ASELS
|30,10
|735.029.967
|% 3,29
|
|THYAO
|13,13
|637.676.832
|% -2,60
|
|IPEKE
|10,71
|150.792.873
|% 4,39
|
|ALGYO
|19,28
|144.766.919
|% 9,17
|
|ODAS
|2,19
|132.896.040
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|132.896.040
|% 0,46
|
|KARSN
|1,97
|98.125.250
|% 1,55
|
|THYAO
|13,13
|637.676.832
|% -2,60
|
|IHLGM
|1,32
|61.105.307
|% 0,76
|
|CEMAS
|1,29
|44.371.233
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9593
|7,9992
|% -0,03
|
|Frank
|6,2762
|6,3140
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6332
|1,6414
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|15,43
|
|Altın Gr.
|325
|325
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|54,03
|54,03
|-0,23
|
Seans Raporu
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-
11:27TSPOR
Yüzde -5.77 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 472 adet işlem
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11:26GEREL
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 424, 061 adet işlem
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11:25BJKAS
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 853, 190 adet işlem
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -460, 53 kaybederek (% -0.34 ) 135, 796
-
11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, KARSN, THYAO