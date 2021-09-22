***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız esas sözleşmesini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoAna sözleşmenin yeni hali 25/05/2007 30/05/2007 68197. Madde 09/04/2009 15/04/2009 72925. Madde 31/03/2011 06/04/2011 77887. Madde, 15 Madde 27/06/2012 03/07/2012 81036102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tüm maddeler gözden geçirilmiştir. 08/04/2017 12/04/2017 82997. Madde 27/03/2017 31/03/2017 92967. Madde 19/02/2020 25/02/2020 100237. Madde 09/04/2021 14/04/2021 10309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964869BIST