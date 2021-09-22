***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2021 17:19
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bankamız esas sözleşmesini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Ana sözleşmenin yeni hali 25/05/2007 30/05/2007 6819
7. Madde 09/04/2009 15/04/2009 7292
5. Madde 31/03/2011 06/04/2011 7788
7. Madde, 15 Madde 27/06/2012 03/07/2012 8103
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tüm maddeler gözden geçirilmiştir. 08/04/2017 12/04/2017 8299
7. Madde 27/03/2017 31/03/2017 9296
7. Madde 19/02/2020 25/02/2020 10023
7. Madde 09/04/2021 14/04/2021 10309
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964869
BIST
17:471.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.385
17:478,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:47493,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 493,68
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:47
|YEOTK
|60,50
|19.067.846
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.016.970
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|156.708.042
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.421.138
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.134.898
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.390.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|66.388.700
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|17.635.788
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|193.706.293
|% -6,79
|
|KTSKR
|60,20
|48.145.958
|% -6,30
|
|THYAO
|13,10
|1.075.502.175
|% 0,38
|
|GARAN
|9,36
|1.009.273.476
|% 1,96
|
|EREGL
|16,67
|745.322.624
|% 3,80
|
|TRILC
|13,04
|647.500.652
|% -2,98
|
|KRDMD
|6,39
|634.304.628
|% 1,27
|
|YKBNK
|2,43
|343.406.556
|% 2,10
|
|GARAN
|9,36
|1.009.273.476
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,39
|634.304.628
|% 1,27
|
|THYAO
|13,10
|1.075.502.175
|% 0,38
|
|PETKM
|6,26
|462.394.682
|% 2,12
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6459
|% 0,22
|
|Euro
|10,1452
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7594
|11,8184
|% 0,08
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% 0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,34
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|1,21
|