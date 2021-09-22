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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

22.09.2021 17:19



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Bankamız esas sözleşmesini ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Ana sözleşmenin yeni hali 25/05/2007 30/05/2007 6819
7. Madde 09/04/2009 15/04/2009 7292
5. Madde 31/03/2011 06/04/2011 7788
7. Madde, 15 Madde 27/06/2012 03/07/2012 8103
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tüm maddeler gözden geçirilmiştir. 08/04/2017 12/04/2017 8299
7. Madde 27/03/2017 31/03/2017 9296
7. Madde 19/02/2020 25/02/2020 10023
7. Madde 09/04/2021 14/04/2021 10309



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964869


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Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,89 0,39  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,12  
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