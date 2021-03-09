***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.03.2021 18:11
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bankamızın 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916584
BIST
18:001.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,79
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:007,6109
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1415
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:009,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1328
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:00420,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,69
|Açılış
|: 420,01
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SASA
|42,24
|902.245.075
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.517
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.619.939
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.977.332
|% 9,99
|
|YAYLA
|4,50
|155.345.441
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.571.306
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|10.976.415
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.535.056
|% -9,95
|
|GARAN
|9,00
|2.416.779.907
|% 0,00
|
|THYAO
|14,98
|1.796.635.042
|% 2,25
|
|PETKM
|6,26
|1.429.995.485
|% 0,48
|
|SISE
|7,66
|1.009.301.451
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,38
|973.340.030
|% 1,65
|
|GARAN
|9,00
|2.416.779.907
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|562.574.512
|% 1,27
|
|PETKM
|6,26
|1.429.995.485
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,38
|973.340.030
|% 1,65
|
|SISE
|7,66
|1.009.301.451
|% 0,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6032
|7,6109
|% -1,83
|
|Euro
|9,0567
|9,0632
|% -1,44
|
|Sterlin
|10,5585
|10,6114
|% -0,99
|
|Frank
|8,1492
|8,1983
|% -1,03
|
|Riyal
|2,0221
|2,0322
|% -1,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|35,97
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,99
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,58
|