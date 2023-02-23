Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

23.02.2023 19:20
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KATILIM FİNANS KEFALET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
600.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yasal İzinlerin Alınmasına Takiben
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Şirket sermayesi %25 peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde ödenecek.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
90.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
90.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş sermayesi payların nominal değeri üzerinden belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından
- Bankamızın, katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına ilişkin yeni kurulacak olan Katılım Finans Kefalet A.Ş.'ye ortak olması, kuruluş ve çalışma sermayesi olarak (%15 hisseye tekabül eden) 90.000.000 Türk Lirası ödenmesine,
- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) adına oluşturulacak %6'lık hissenin altı katılım bankası tarafından eşit şekilde ödenmesi tebliğine istinaden bankamızca ilaveten %1'lik sermaye ödemesine karar verilmiştir.
- Şirket, gerekli izinlerin alınmasına takiben kuruluş aşamasına geçecektir.
        
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116493


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.086
Değişim :  0,29% |  14,79
Açılış :  5.057  
Önceki Kapanış :  5.071  
En Yüksek
5.118 En Düşük
5.044
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ONCSM 78,10 23.554.703 % 10,00  
SDTTR 92,95 80.393.298 % 10,00  
BAGFS 30,58 96.770.035 % 10,00  
EGGUB 82,60 12.187.878 % 9,99  
ULUSE 316,00 40.349.647 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8715 18,8755 % 0,02  
Euro 19,9719 19,9832 % -0,13  
Sterlin 22,5695 22,6827 % -0,39  
Frank 20,1173 20,2385 % -0,30  
Riyal 5,0141 5,0393 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 -3,72  
Altın Gr. 1.105 1.105 -1,85  
Cumhuriyet 7.547 7.604 -101,00  
Tam 7.543 7.615 -26,00  
Yarım 3.685 3.726 -13,00  
Çeyrek 1.842 1.863 -6,00  
Gümüş.Ons 21,33 21,35 -0,15  
Gümüş Gr. 12,95 12,96 -0,09  
B. Petrol 82,06 82,06 1,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru