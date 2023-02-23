***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
23.02.2023 19:20
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KATILIM FİNANS KEFALET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulması
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
600.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Yasal İzinlerin Alınmasına Takiben
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Şirket sermayesi %25 peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde ödenecek.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
90.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
90.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
15
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
15
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
15
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,8
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş sermayesi payların nominal değeri üzerinden belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından
- Bankamızın, katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına ilişkin yeni kurulacak olan Katılım Finans Kefalet A.Ş.'ye ortak olması, kuruluş ve çalışma sermayesi olarak (%15 hisseye tekabül eden) 90.000.000 Türk Lirası ödenmesine,
- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) adına oluşturulacak %6'lık hissenin altı katılım bankası tarafından eşit şekilde ödenmesi tebliğine istinaden bankamızca ilaveten %1'lik sermaye ödemesine karar verilmiştir.
- Şirket, gerekli izinlerin alınmasına takiben kuruluş aşamasına geçecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116493
BIST