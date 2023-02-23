***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/02/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKATILIM FİNANS KEFALET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKatılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi600.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihYasal İzinlerin Alınmasına TakibenEdinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıŞirket sermayesi %25 peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde ödenecek.Edinilen Payların Nominal Tutarı90.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar90.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,8Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKatılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerinden.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluş sermayesi payların nominal değeri üzerinden belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından- Bankamızın, katılım bankacılığı ilke ve esaslarına uygun kefalet sisteminin oluşturulmasına ilişkin yeni kurulacak olan Katılım Finans Kefalet A.Ş.'ye ortak olması, kuruluş ve çalışma sermayesi olarak (%15 hisseye tekabül eden) 90.000.000 Türk Lirası ödenmesine,- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) adına oluşturulacak %6'lık hissenin altı katılım bankası tarafından eşit şekilde ödenmesi tebliğine istinaden bankamızca ilaveten %1'lik sermaye ödemesine karar verilmiştir.- Şirket, gerekli izinlerin alınmasına takiben kuruluş aşamasına geçecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116493BIST