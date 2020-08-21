***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
21.08.2020 18:24
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi Teknolojileri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
18.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.08.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
18.000.000 TL
Beher Pay Fiyatı
1
Toplam Tutar
18.000.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,03022205
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Satın alan fonun kurucusu olan şirket Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 'nin bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
20/08/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Bağlı ortaklıklarından biri olan Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Paz. Tic. A.Ş.'de yer alan tüm hisselerini bugün itibariyle Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satılmıştır. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870718
BIST