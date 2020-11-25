***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
25.11.2020 18:29
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kültür Sanat ve Yayıncılık
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
7.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.11.2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.540
Beher Pay Fiyatı
1.000 TL
Toplam Tutar
3.540.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50,57
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,005176
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Satın alan fonun kurucusu olan şirket Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 'nin bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/11/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bankamız Bağlı ortaklıklarından biri olan Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş.'de yer alan tüm hisseler bugün itibariyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na satılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890027
BIST