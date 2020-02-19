***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.02.2020Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.7 - Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.10 - Denetçinin seçimi.11 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin, Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.13 - Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.14 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.15 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.16 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.17 - Banka tarafından 2019 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-26 Mart 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-26 Mart 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820144BIST