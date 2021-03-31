***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.02.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Denetçinin seçimi.10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının onaylanması.12 - Danışma Komitesi üyeliklerinde faaliyet yılı içerisinde meydana gelen boşalma nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen yeni üyelerin, Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seleflerinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi.14 - Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması,15 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.16 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.18 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.19 - Banka tarafından 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.20 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Doküman_-31 Mart 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme metni ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 31.03.2021.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 31.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922150BIST