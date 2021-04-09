***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 16:34
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.02.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - Banka Ana Sözleşmesi'nin, "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programının onaylanması.
12 - Danışma Komitesi üyeliklerinde faaliyet yılı içerisinde meydana gelen boşalma nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilen yeni üyelerin, Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seleflerinin süresini tamamlamak üzere Genel Kurulca üye seçimi.
14 - Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması,
15 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.
16 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
18 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
19 - Banka tarafından 2020 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
20 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Doküman_-31 Mart 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme metni ilişikte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 31.03.2021.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 31.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926261
BIST