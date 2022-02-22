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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2022 19:04
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 30.03.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Denetçinin seçimi.
10 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.
12 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.
13 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
15 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
16 - Banka tarafından 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-30 Mart 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti-30 Mart 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-30 Mart 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003563


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Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
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