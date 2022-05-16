***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.11 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.13 - Banka tarafından 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 Kar Dagıtım Tablosu - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030703BIST