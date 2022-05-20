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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.05.2022 18:16
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
9 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, seleflerinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin uygun görülmesi.
11 - Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2021 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Banka tarafından 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve kabul edilen Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dagıtım Tablosu - 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031550


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Altın Gr. 944 944 3,87  
Cumhuriyet 6.237 6.331 -18,00  
Tam 6.205 6.361 -40,28  
Yarım 2.999 3.077 -19,49  
Çeyrek 1.504 1.539 -9,75  
Gümüş.Ons 21,74 21,78 -0,16  
Gümüş Gr. 11,13 11,14 -0,06  
B. Petrol 112 112 0,25  
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