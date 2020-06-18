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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

18.06.2020 18:54
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2019, 20.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
25.03.2015
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Bankamızın 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, geri alınan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. sermayesindeki payı %0,00'a düşmüştür. Geri Alım Programımızın devam etmekte olduğu ve gerekli görüldüğü hallerde piyasa koşulları gözetilerek geri alım işlemleri gerçekleştirilebileceği bilgisini kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ALBRK 18/06/2020 4.000.000 % 0,2962963 1,6 % 0,38602526 1.494.400 -
ALBRK 18/06/2020 3.987.521 % 0,29537193 1,59 % 0,09065333 1.449.862,64 -
ALBRK 18/06/2020 1.223.820 % 0,09065333 1,58 % 0 432.742,75 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851893


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4985 8,5411 % -0,80  
Frank 7,1834 7,2266 % -0,03  
Riyal 1,8228 1,8320 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -3,07  
Altın Gr. 380 380 0,06  
Cumhuriyet 2.473 2.488 1,30  
Tam 2.538 2.553 1,40  
Yarım 1.237 1.248 0,60  
Çeyrek 620 625 0,30  
Gümüş.Ons 17,37 17,41 -0,12  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,02  
B. Petrol 41,47 41,47 0,76  
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