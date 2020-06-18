***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2019, 20.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi25.03.2015Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarBankamızın 25.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Geri Alım Programı çerçevesinde, geri alınan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,58-1,60 fiyat aralığından toplam 9.211.341 adet satım işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. sermayesindeki payı %0,00'a düşmüştür. Geri Alım Programımızın devam etmekte olduğu ve gerekli görüldüğü hallerde piyasa koşulları gözetilerek geri alım işlemleri gerçekleştirilebileceği bilgisini kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarALBRK 18/06/2020 4.000.000 % 0,2962963 1,6 % 0,38602526 1.494.400 -ALBRK 18/06/2020 3.987.521 % 0,29537193 1,59 % 0,09065333 1.449.862,64 -ALBRK 18/06/2020 1.223.820 % 0,09065333 1,58 % 0 432.742,75 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851893BIST