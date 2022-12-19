***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
19.12.2022 12:39
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız üstün bir moralle ve başarıyla faaliyetlerini yürütürken, sosyal medyada ve bir aracı kurum yatırım bülteninde Bankamızla ilgili satılma görüşmeleri yapıldığına ilişkin iddialara rastlanılmıştır.
Bilinmelidir ki, iddia tümüyle asılsız ve gerçek dışı olup, suiniyetli amaçlara yöneliktir. Ve ilgili mevzuat gereğince suç oluşturmaktadır.
Kamuoyunun ve Yatırımcılarımız'ın, yukarıda belirtilen nitelikteki bu iddialara/paylaşımlara itibar etmemesini önemle istirham ederiz.
Gerçek hiçbir değeri olmayan, bu tür yanıltıcı ve özel amaçlı iddialar/faaliyetler/paylaşımlar hakkında Bankamızca yasal yollara başvurma değerlendirmesi yapıldığını İlgililerin ve Sn. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088390
BIST
16:045.358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 143,44
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:0418,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:0419,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:041.075,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.075,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:04
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.092.494.273
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.088.797.774
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.711.139
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|21.023.631
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.066.537
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.098.305
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,92
|885.575.986
|% -9,84
|
|YKBNK
|12,75
|10.688.940.546
|% 8,51
|
|PETKM
|19,89
|7.562.432.488
|% 3,70
|
|THYAO
|143,20
|5.256.266.234
|% 2,80
|
|ISCTR
|13,57
|5.179.272.198
|% 9,17
|
|AKBNK
|20,44
|4.815.856.190
|% 9,60
|
|YKBNK
|12,75
|10.688.940.546
|% 8,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.576.001.908
|% 2,55
|
|ISCTR
|13,57
|5.179.272.198
|% 9,17
|
|PETKM
|19,89
|7.562.432.488
|% 3,70
|
|ALBRK
|3,82
|1.208.034.586
|% 9,46
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6455
|18,6530
|% 0,01
|
|Euro
|19,7752
|19,7866
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6490
|22,7626
|% 0,15
|
|Frank
|19,9304
|20,0505
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% -0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,54
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.252
|7.299
|41,00
|
|Yarım
|3.512
|3.568
|20,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.784
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,38
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:18DOHOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 785, 115 adet işlem
-
16:17TRCAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 725, 015 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 197, 28 artarak (% 3.53 ) 5, 780
-
16:16XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 99 üstünde . İşlem hacmi 102, 813.00 milyon TL de
-
16:16KAPLM
Yüzde 7.74 oranında artışla 129.50 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 384 adet işlem