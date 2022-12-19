***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız üstün bir moralle ve başarıyla faaliyetlerini yürütürken, sosyal medyada ve bir aracı kurum yatırım bülteninde Bankamızla ilgili satılma görüşmeleri yapıldığına ilişkin iddialara rastlanılmıştır.Bilinmelidir ki, iddia tümüyle asılsız ve gerçek dışı olup, suiniyetli amaçlara yöneliktir. Ve ilgili mevzuat gereğince suç oluşturmaktadır.Kamuoyunun ve Yatırımcılarımız'ın, yukarıda belirtilen nitelikteki bu iddialara/paylaşımlara itibar etmemesini önemle istirham ederiz.Gerçek hiçbir değeri olmayan, bu tür yanıltıcı ve özel amaçlı iddialar/faaliyetler/paylaşımlar hakkında Bankamızca yasal yollara başvurma değerlendirmesi yapıldığını İlgililerin ve Sn. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088390BIST