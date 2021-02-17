***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarBankamızın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur. İlgili Gelir Tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, BDDK ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910521BIST