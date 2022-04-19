***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.150.000.000 TL (%85,18518 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 1.150.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/563 sayılı toplantısında onaylanan izahnameye ait dokümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022194BIST