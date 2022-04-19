***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
19.04.2022 21:01
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.150.000.000 TL (%85,18518 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 1.150.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/563 sayılı toplantısında onaylanan izahnameye ait dokümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022194
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0273
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -11,02
|Açılış
|: 920,50
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6459
|14,6619
|% 0,17
|
|Euro
|15,8018
|15,8213
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9897
|19,0850
|% 0,00
|
|Frank
|15,3398
|15,4322
|% -0,59
|
|Riyal
|3,8959
|3,9154
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,13
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,24
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,30
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,69
|