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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

19.04.2022 21:01
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Bankamızın 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.150.000.000 TL (%85,18518 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 1.150.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/563 sayılı toplantısında onaylanan izahnameye ait dokümanlar ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022194


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