***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALBRK, TREALBK00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALBRK, TREALBK00011 0 0Ek Açıklamalar2019 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.Net Dönem Kârı: 63.429.099,95I. Tertip Yasal Yedek Akçe (–): 3.171.455,00Dağıtılabilir Net Dönem Kârı: 60.257.644,95Ortaklara I. Temettü (Brüt): 0,00Ortaklara II. Temettü (Brüt): 0,00İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: 0,00Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı): 1.082.415,84Olağanüstü Yedek: 59.175.229,11Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 900.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 136.026.670,62* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 87.293.903,47 87.293.903,474. Vergiler ( - ) 23.864.803,52 23.864.803,525. Net Dönem Kârı 63.429.099,95 63.429.099,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.171.455 3.171.4558. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 60.257.644,95 60.257.644,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 7.681.995,89Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 67.939.640,84 60.257.644,959. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 1.082.415,84 1.082.415,8419. Olağanüstü Yedek 59.175.229,11 59.175.229,1120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820174BIST