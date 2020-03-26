***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALBRK, TREALBK00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALBRK, TREALBK00011 0 0Ek Açıklamalar19.02.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda 2019 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.26.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Kar Paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin gündemin 7. maddesi görüşülmüş ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.Net Dönem Kârı: 63.429.099,95I. Tertip Yasal Yedek Akçe (–): 3.171.455,00Dağıtılabilir Net Dönem Kârı: 60.257.644,95Ortaklara I. Temettü (Brüt): 0,00Ortaklara II. Temettü (Brüt): 0,00İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe: 0,00Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı): 1.082.415,84Olağanüstü Yedek: 59.175.229,11Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 900.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 136.026.670,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 87.293.903,47 87.293.903,474. Vergiler ( - ) 23.864.803,52 23.864.803,525. Net Dönem Kârı 63.429.099,95 63.429.099,956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.171.455 3.171.4558. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 60.257.644,95 60.257.644,95Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 7.681.995,89Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 67.939.640,84 60.257.644,959. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 1.082.415,84 1.082.415,8419. Olağanüstü Yedek 59.175.229,11 59.175.229,1120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832325BIST