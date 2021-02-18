***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALBRK, TREALBK00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALBRK, TREALBK00011 0 0Ek Açıklamalar2020 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine KARAR VERİLDİ.Dönem Kârı 254.737.279,55 TLGeçmiş Yıl Kârı 0,00 TLBilanço Kârı 254.737.279,55TLI. Tertip Yasal Yedek Akçe (–) 12.736.863,98 TLDağıtılabilir Net Dönem Kârı 242.000.415,57 TLOrtaklara I. Temettü (Brüt) 0,00 TLOrtaklara II. Temettü (Brüt) 0,00 TLİkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00 TLÖzel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) 11.661.044,13 TLOlağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan 230.339.371,44 TLEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.350.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 130.419.400,4Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 323.735.047,16 323.735.047,164. Vergiler ( - ) 68.997.767,61 68.997.767,615. Net Dönem Kârı 254.737.279,55 254.737.279,556. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 12.736.863,98 12.736.863,988. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 242.000.415,57 242.000.415,57Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 242.000.415,57 242.000.415,579. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.022.559,29 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 256.022.974,86 242.000.415,5711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 11.661.044,13 11.661.044,1319. Olağanüstü Yedek 230.339.371,44 230.339.371,4420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910918BIST