***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.02.2021 19:37
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALBRK, TREALBK00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALBRK, TREALBK00011 0 0
Ek Açıklamalar
2020 yılı karının aşağıda belirtilen şekilde dağıtılmasının Hissedarlar Genel Kuruluna teklif edilmesine KARAR VERİLDİ.
Dönem Kârı 254.737.279,55 TL
Geçmiş Yıl Kârı 0,00 TL
Bilanço Kârı 254.737.279,55TL
I. Tertip Yasal Yedek Akçe (–) 12.736.863,98 TL
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı 242.000.415,57 TL
Ortaklara I. Temettü (Brüt) 0,00 TL
Ortaklara II. Temettü (Brüt) 0,00 TL
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0,00 TL
Özel Yedekler (Gayrimenkul Satış Kârı) 11.661.044,13 TL
Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan 230.339.371,44 TL
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dagıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.350.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 130.419.400,4
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 323.735.047,16 323.735.047,16
4. Vergiler ( - ) 68.997.767,61 68.997.767,61
5. Net Dönem Kârı 254.737.279,55 254.737.279,55
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 12.736.863,98 12.736.863,98
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 242.000.415,57 242.000.415,57
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 242.000.415,57 242.000.415,57
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.022.559,29 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 256.022.974,86 242.000.415,57
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 11.661.044,13 11.661.044,13
19. Olağanüstü Yedek 230.339.371,44 230.339.371,44
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910918
BIST