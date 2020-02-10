***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)63.429 133.968DİĞER KAPSAMLI GELİRLER95.894 35.205Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.696 11.512Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.588 26.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.716 -2.892Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-6.497 -7.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.679 -4.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar87.198 23.693Yabancı Para Çevrim Farkları15.949 36.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri91.345 -15.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.096 3.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.323 169.173Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-152.480 -152.480 -152.480Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-152.480 -152.480 -152.480Yeni Bakiye900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.768 -2.256 36.000 -12.307 133.968 169.173 169.173Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma Araçları775.720 775.720 775.720Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)69.825 -37.293 32.532 32.532Kar Dağıtımı187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000Dağıtılan Temettü-45.000 -45.000 -45.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar187.513 -187.513 0Diğer237.093 -237.093 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.021 -10.325 15.949 71.249 63.429 159.323 159.323Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı464.855 464.855 464.855İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)34.303 -130 -80.569 -46.396 -46.396Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 3.344.284 3.019.738Kredilerden Alınan Kar Payları2.978.582 2.651.251Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler51.897 58.557Bankalardan Alınan Gelirler2.273 1.940Menkul Değerlerden Alınan Gelirler287.680 235.414Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar5.612 834Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar173.487 146.963İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler108.581 87.617Finansal Kiralama Gelirleri20.202 70.404Diğer Kar Payı Gelirleri3.650 2.172KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -2.521.054 -2.000.179Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.601.892 -1.337.809Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-749.442 -552.653Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-103.162 -103.864Kiralama Kar Payı Giderleri-59.485Diğer Kar Payı Giderleri-7.073 -5.853NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)823.230 1.019.559NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ299.829 198.153Alınan Ücret ve Komisyonlar395.485 293.170Gayri Nakdi Kredilerden123.572 114.573DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 271.913 178.597Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-95.656 -95.017Gayri Nakdi Kredilere-431 -420DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -95.225 -94.597TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 0 177TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 323.709 358.815Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)162.177 49.441Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-21.992 -26.231Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)183.524 335.605DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 543.084 360.618FAALİYET BRÜT KÂRI1.989.852 1.937.322BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -773.996 -607.836DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-16.411 -2.690PERSONEL GİDERLERİ (-)-667.274 -535.985DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -444.878 -622.316NET FAALİYET KARI (ZARARI)87.293 168.495BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 87.293 168.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -23.864 -34.527Cari Vergi Karşılığı-4.722 -3.071Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-220.539 -171.354Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi201.397 139.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 63.429 133.968DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 63.429 133.968Grubun Karı (Zararı)63.429 133.968Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,07000000 0,15000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.151.819 12.063.213 17.215.032 3.206.334 10.260.210 13.466.544Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 2.512.261 10.453.589 12.965.850 1.315.531 9.802.734 11.118.265Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.426.702 7.369.207 8.795.909 509.720 5.408.661 5.918.381Bankalar1.102.737 3.084.595 4.187.332 822.685 4.394.362 5.217.047Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-17.178 -213 -17.391 -16.874 -289 -17.163Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 1.798.852 435.301 2.234.153 1.110.506 6.741 1.117.247Devlet Borçlanma Senetleri99.148 435.174 534.322 834 834Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar1.699.704 127 1.699.831 1.109.672 6.741 1.116.413Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 840.568 1.174.064 2.014.632 778.787 450.735 1.229.522Devlet Borçlanma Senetleri813.658 1.150.767 1.964.425 708.161 350.353 1.058.514Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler15 23.297 23.312 15 13.455 13.470Diğer Finansal Varlıklar26.895 26.895 70.611 86.927 157.538Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 138 259 397 1.510 0 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı138 259 397 1.510 1.510Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.998.224 14.745.234 31.743.458 16.594.878 10.208.617 26.803.495KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 17.019.778 13.617.465 30.637.243 16.796.658 10.265.568 27.062.226Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 227.356 16.322 243.678 375.304 4.250 379.554İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 638.021 1.356.298 1.994.319 618.506 0 618.506Devlet Borçlanma Senetleri638.021 1.296.462 1.934.483 618.506 618.506Diğer Finansal Varlıklar59.836 59.836 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -886.931 -244.851 -1.131.782 -1.195.590 -61.201 -1.256.791SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 124.196 284 124.480 648.970 718 649.688Satış Amaçlı124.196 284 124.480 648.970 718 649.688Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 51.837 18.311 70.148 33.837 5.907 39.744İştirakler (Net)4.897 0 4.897 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler4.897 4.897 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)26.940 18.311 45.251 8.940 5.907 14.847Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.400 18.311 23.711 5.400 5.907 11.307Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar21.540 21.540 3.540 3.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.496.510 19.905 1.516.415 655.230 219 655.449MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 30.535 0 30.535 31.419 0 31.419Şerefiye0 0Diğer30.535 30.535 31.419 31.419YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI45 45 3.492 3.492ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 166.390 166.390 170.099 170.099DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 274.713 251.152 525.865 362.058 41.664 403.722VARLIKLAR TOPLAMI24.294.269 27.098.099 51.392.368 21.706.317 20.517.335 42.223.652YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 14.696.620 25.072.788 39.769.408 11.779.608 16.843.865 28.623.473ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 2.843.246 1.691.379 4.534.625 1.834.328 5.017.765 6.852.093PARA PİYASALARINA BORÇLAR18.237 18.237 771.957 771.957İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (3) 504 345 849 1.545 0 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı504 345 849 1.545 1.545Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (4) 287.755 12.905 300.660 0KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (5) 133.162 1.590 134.752 89.535 736 90.271Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı99.231 99.231 73.321 73.321Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar33.931 1.590 35.521 16.214 736 16.950CARİ VERGİ BORCUBeşinci Bölüm-II (6) 68.084 4.874 72.958 53.041 3.181 56.222ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (8) 0 1.375.164 1.375.164 0 1.204.297 1.204.297Krediler1.375.164 1.375.164 1.204.297 1.204.297Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (9) 1.156.348 207.438 1.363.786 1.288.023 74.320 1.362.343ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (10) 3.785.896 36.033 3.821.929 3.269.225 -7.774 3.261.451Ödenmiş Sermaye900.000 900.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri1.345.134 0 1.345.134 845.976 0 845.976Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.345.134 1.345.134 845.976 845.976Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler243.404 243.404 234.708 234.708Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler76.661 36.033 112.694 33.270 -7.774 25.496Kar Yedekleri1.430.225 0 1.430.225 1.300.967 0 1.300.967Yasal Yedekler136.027 136.027 134.082 134.082Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.294.198 1.294.198 1.166.885 1.166.885Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-209.528 0 -209.528 -45.696 0 -45.696Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-272.957 -272.957 -179.664 -179.664Dönem Net Kâr veya Zararı63.429 63.429 133.968 133.968Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI22.989.852 28.402.516 51.392.368 19.087.262 23.136.390 42.223.652Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.884.242 5.792.399 12.676.641 6.476.432 5.967.594 12.444.026GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 5.128.502 5.302.936 10.431.438 4.655.835 5.389.862 10.045.697Teminat Mektupları5.099.099 3.619.295 8.718.394 4.625.551 3.949.014 8.574.565Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler697.926 62.581 760.507 569.981 58.456 628.437Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 835.718 835.733 399 966.333 966.732Diğer Teminat Mektupları4.401.158 2.720.996 7.122.154 4.055.171 2.924.225 6.979.396Banka Kredileri0 14.463 14.463 0 39.338 39.338İthalat Kabul Kredileri14.463 14.463 39.338 39.338Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler257 1.329.663 1.329.920 7.980 1.221.635 1.229.615Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler257 1.329.663 1.329.920 7.980 1.221.635 1.229.615Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden339.515 339.515 170.661 170.661Diğer Kefaletlerimizden29.146 29.146 22.304 9.214 31.518TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.722.506 389.607 2.112.113 1.553.305 315.080 1.868.385Cayılamaz Taahhütler1.722.506 389.607 2.112.113 1.553.305 315.080 1.868.385Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri47.797 389.607 437.404 161.878 315.080 476.958İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri262.517 262.517 215.439 215.439Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri631.606 631.606 537.673 537.673İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri10.381 10.381 6.906 6.906Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri769.342 769.342 630.690 630.690Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri335 335 332 332Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler528 528 387 387Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944Vadeli Alım-Satım İşlemleri33.234 41.953 75.187 27.630 25.097 52.727Vadeli Döviz Alım İşlemleri27.547 10.149 37.696 27.630 27.630Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.687 31.804 37.491 25.097 25.097Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri57.903 57.903 239.662 237.555 477.217Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER72.616.853 16.137.385 88.754.238 68.732.410 13.762.534 82.494.944EMANET KIYMETLER3.812.406 3.053.641 6.866.047 2.380.394 2.083.413 4.463.807Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.522.915 1.522.915 393.768 393.768Emanete Alınan Menkul Değerler72 26.320 26.392 72 4.118 4.190Tahsile Alınan Çekler1.480.111 285.800 1.765.911 1.448.653 225.232 1.673.885Tahsile Alınan Ticari Senetler543.651 76.306 619.957 494.993 50.417 545.410Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler210.617 341.146 551.763 9.316 356.885 366.201Emanet Kıymet Alanlar54.937 2.324.069 2.379.006 33.489 1.446.761 1.480.250REHİNLİ KIYMETLER68.804.447 13.083.744 81.888.191 66.352.016 11.679.121 78.031.137Menkul Kıymetler10.007.092 3.875.114 13.882.206 10.540.645 3.388.191 13.928.836Teminat Senetleri1.223.615 193.710 1.417.325 1.099.082 155.984 1.255.066Emtia3.520.395 1.194.171 4.714.566 2.097.532 926.359 3.023.891Varant0 0Gayrimenkul51.035.646 5.913.841 56.949.487 49.073.908 5.963.148 55.037.056Diğer Rehinli Kıymetler2.763.503 1.898.042 4.661.545 3.307.628 1.240.217 4.547.845Rehinli Kıymet Alanlar254.196 8.866 263.062 233.221 5.222 238.443KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI79.501.095 21.929.784 101.430.879 75.208.842 19.730.128 94.938.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.669.570 627.473Alınan Kar Payları3.064.507 2.729.673Ödenen Kar Payları-1.627.649 -1.294.030Alınan Ücret ve Komisyonlar271.913 178.597Elde Edilen Diğer Kazançlar276.949 199.466Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(V-I-5,h2) 375.756 470.048Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-818.563 -754.081Ödenen Vergiler-48.849 -81.513Diğer(V-VI-3) 175.506 -820.687Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.792.464 2.425.533Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-981.152 -80.279Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.880.278 -3.745.587Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.888.029 416.434Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-85.738 1.895.807Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)617.972 -49.134Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)9.642.797 3.504.846Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(V-VI-3) 366.892 483.446Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.462.034 3.053.006YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.768.972 57.933İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-30.404 -9.447Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-37.978 -59.162Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller133.491 73.252Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.402.388 -2.315.527Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.875.207 2.414.450Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) -1.498.768 -187.962Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) 191.868 142.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.854.988 817.503Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.571.042 18.562.916Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-26.696.471 -18.416.082İhraç Edilen Sermaye Araçları464.855Temettü Ödemeleri-45.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-82.130Diğer-112.284 715.669Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(V-VI-3) 235.821 290.406Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)73.895 4.218.848Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-a) 7.108.571 2.889.723Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-b) 7.182.466 7.108.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818316BIST