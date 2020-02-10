***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
10.02.2020 21:05
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.429 133.968
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
95.894 35.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.696 11.512
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.588 26.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.716 -2.892
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-6.497 -7.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.679 -4.720
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
87.198 23.693
Yabancı Para Çevrim Farkları
15.949 36.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
91.345 -15.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.096 3.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.323 169.173
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 5.529 237.093 2.481.506 2.481.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-152.480 -152.480 -152.480
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-152.480 -152.480 -152.480
Yeni Bakiye
900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -18.886 1.113.454 -146.951 237.093 2.329.026 2.329.026
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.768 -2.256 36.000 -12.307 133.968 169.173 169.173
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
775.720 775.720 775.720
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
69.825 -37.293 32.532 32.532
Kar Dağıtımı
187.513 4.580 -237.093 -45.000 -45.000
Dağıtılan Temettü
-45.000 -45.000 -45.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
187.513 -187.513 0
Diğer
237.093 -237.093 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-17.304 -17.304 -17.304
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.021 -10.325 15.949 71.249 63.429 159.323 159.323
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
464.855 464.855 464.855
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
34.303 -130 -80.569 -46.396 -46.396
Kar Dağıtımı
129.388 4.580 -133.968 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
129.388 -129.388 0
Diğer
133.968 -133.968 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 3.344.284 3.019.738
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.978.582 2.651.251
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
51.897 58.557
Bankalardan Alınan Gelirler
2.273 1.940
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
287.680 235.414
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.612 834
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
173.487 146.963
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
108.581 87.617
Finansal Kiralama Gelirleri
20.202 70.404
Diğer Kar Payı Gelirleri
3.650 2.172
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (2) -2.521.054 -2.000.179
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.601.892 -1.337.809
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-749.442 -552.653
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-103.162 -103.864
Kiralama Kar Payı Giderleri
-59.485
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.073 -5.853
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
823.230 1.019.559
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
299.829 198.153
Alınan Ücret ve Komisyonlar
395.485 293.170
Gayri Nakdi Kredilerden
123.572 114.573
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) 271.913 178.597
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-95.656 -95.017
Gayri Nakdi Kredilere
-431 -420
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (3) -95.225 -94.597
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (4) 0 177
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (5) 323.709 358.815
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
162.177 49.441
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.992 -26.231
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
183.524 335.605
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (6) 543.084 360.618
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.989.852 1.937.322
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
Beşinci Bölüm-IV (7) -773.996 -607.836
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-16.411 -2.690
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-667.274 -535.985
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (8) -444.878 -622.316
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
87.293 168.495
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (9) 87.293 168.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (10) -23.864 -34.527
Cari Vergi Karşılığı
-4.722 -3.071
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-220.539 -171.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
201.397 139.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 63.429 133.968
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (11) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Beşinci Bölüm-IV (12) 63.429 133.968
Grubun Karı (Zararı)
63.429 133.968
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar 0,07000000 0,15000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.151.819 12.063.213 17.215.032 3.206.334 10.260.210 13.466.544
Nakit ve Nakit Benzerleri
Beşinci Bölüm-I (1) 2.512.261 10.453.589 12.965.850 1.315.531 9.802.734 11.118.265
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.426.702 7.369.207 8.795.909 509.720 5.408.661 5.918.381
Bankalar
1.102.737 3.084.595 4.187.332 822.685 4.394.362 5.217.047
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-17.178 -213 -17.391 -16.874 -289 -17.163
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (2) 1.798.852 435.301 2.234.153 1.110.506 6.741 1.117.247
Devlet Borçlanma Senetleri
99.148 435.174 534.322 834 834
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.699.704 127 1.699.831 1.109.672 6.741 1.116.413
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (3) 840.568 1.174.064 2.014.632 778.787 450.735 1.229.522
Devlet Borçlanma Senetleri
813.658 1.150.767 1.964.425 708.161 350.353 1.058.514
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 23.297 23.312 15 13.455 13.470
Diğer Finansal Varlıklar
26.895 26.895 70.611 86.927 157.538
Türev Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (5) 138 259 397 1.510 0 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
138 259 397 1.510 1.510
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.998.224 14.745.234 31.743.458 16.594.878 10.208.617 26.803.495
Krediler
Beşinci Bölüm-I (6) 17.019.778 13.617.465 30.637.243 16.796.658 10.265.568 27.062.226
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Beşinci Bölüm-I (7) 227.356 16.322 243.678 375.304 4.250 379.554
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Beşinci Bölüm-I (4) 638.021 1.356.298 1.994.319 618.506 0 618.506
Devlet Borçlanma Senetleri
638.021 1.296.462 1.934.483 618.506 618.506
Diğer Finansal Varlıklar
59.836 59.836 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
Beşinci Bölüm-I (6) -886.931 -244.851 -1.131.782 -1.195.590 -61.201 -1.256.791
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 124.196 284 124.480 648.970 718 649.688
Satış Amaçlı
124.196 284 124.480 648.970 718 649.688
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
Beşinci Bölüm-I (9) 51.837 18.311 70.148 33.837 5.907 39.744
İştirakler (Net)
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 4.897 4.897 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
26.940 18.311 45.251 8.940 5.907 14.847
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.400 18.311 23.711 5.400 5.907 11.307
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.540 21.540 3.540 3.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 20.000 20.000 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 1.496.510 19.905 1.516.415 655.230 219 655.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (11) 30.535 0 30.535 31.419 0 31.419
Şerefiye
0 0
Diğer
30.535 30.535 31.419 31.419
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
45 45 3.492 3.492
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (13) 166.390 166.390 170.099 170.099
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (14) 274.713 251.152 525.865 362.058 41.664 403.722
VARLIKLAR TOPLAMI
24.294.269 27.098.099 51.392.368 21.706.317 20.517.335 42.223.652
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 14.696.620 25.072.788 39.769.408 11.779.608 16.843.865 28.623.473
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (2) 2.843.246 1.691.379 4.534.625 1.834.328 5.017.765 6.852.093
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.237 18.237 771.957 771.957
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (3) 504 345 849 1.545 0 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
504 345 849 1.545 1.545
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
Beşinci Bölüm-II (4) 287.755 12.905 300.660 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (5) 133.162 1.590 134.752 89.535 736 90.271
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
99.231 99.231 73.321 73.321
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
33.931 1.590 35.521 16.214 736 16.950
CARİ VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (6) 68.084 4.874 72.958 53.041 3.181 56.222
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Beşinci Bölüm-II (8) 0 1.375.164 1.375.164 0 1.204.297 1.204.297
Krediler
1.375.164 1.375.164 1.204.297 1.204.297
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-II (9) 1.156.348 207.438 1.363.786 1.288.023 74.320 1.362.343
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (10) 3.785.896 36.033 3.821.929 3.269.225 -7.774 3.261.451
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
1.345.134 0 1.345.134 845.976 0 845.976
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.345.134 1.345.134 845.976 845.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
243.404 243.404 234.708 234.708
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76.661 36.033 112.694 33.270 -7.774 25.496
Kar Yedekleri
1.430.225 0 1.430.225 1.300.967 0 1.300.967
Yasal Yedekler
136.027 136.027 134.082 134.082
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
1.294.198 1.294.198 1.166.885 1.166.885
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
-209.528 0 -209.528 -45.696 0 -45.696
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-272.957 -272.957 -179.664 -179.664
Dönem Net Kâr veya Zararı
63.429 63.429 133.968 133.968
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
22.989.852 28.402.516 51.392.368 19.087.262 23.136.390 42.223.652
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.884.242 5.792.399 12.676.641 6.476.432 5.967.594 12.444.026
GARANTİ VE KEFALETLER
Beşinci Bölüm-III (1) 5.128.502 5.302.936 10.431.438 4.655.835 5.389.862 10.045.697
Teminat Mektupları
5.099.099 3.619.295 8.718.394 4.625.551 3.949.014 8.574.565
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
697.926 62.581 760.507 569.981 58.456 628.437
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 835.718 835.733 399 966.333 966.732
Diğer Teminat Mektupları
4.401.158 2.720.996 7.122.154 4.055.171 2.924.225 6.979.396
Banka Kredileri
0 14.463 14.463 0 39.338 39.338
İthalat Kabul Kredileri
14.463 14.463 39.338 39.338
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
257 1.329.663 1.329.920 7.980 1.221.635 1.229.615
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
257 1.329.663 1.329.920 7.980 1.221.635 1.229.615
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
339.515 339.515 170.661 170.661
Diğer Kefaletlerimizden
29.146 29.146 22.304 9.214 31.518
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.722.506 389.607 2.112.113 1.553.305 315.080 1.868.385
Cayılamaz Taahhütler
1.722.506 389.607 2.112.113 1.553.305 315.080 1.868.385
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
47.797 389.607 437.404 161.878 315.080 476.958
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
262.517 262.517 215.439 215.439
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
631.606 631.606 537.673 537.673
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.381 10.381 6.906 6.906
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
769.342 769.342 630.690 630.690
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
335 335 332 332
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
528 528 387 387
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
33.234 41.953 75.187 27.630 25.097 52.727
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
27.547 10.149 37.696 27.630 27.630
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.687 31.804 37.491 25.097 25.097
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
57.903 57.903 239.662 237.555 477.217
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
72.616.853 16.137.385 88.754.238 68.732.410 13.762.534 82.494.944
EMANET KIYMETLER
3.812.406 3.053.641 6.866.047 2.380.394 2.083.413 4.463.807
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.522.915 1.522.915 393.768 393.768
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 26.320 26.392 72 4.118 4.190
Tahsile Alınan Çekler
1.480.111 285.800 1.765.911 1.448.653 225.232 1.673.885
Tahsile Alınan Ticari Senetler
543.651 76.306 619.957 494.993 50.417 545.410
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
210.617 341.146 551.763 9.316 356.885 366.201
Emanet Kıymet Alanlar
54.937 2.324.069 2.379.006 33.489 1.446.761 1.480.250
REHİNLİ KIYMETLER
68.804.447 13.083.744 81.888.191 66.352.016 11.679.121 78.031.137
Menkul Kıymetler
10.007.092 3.875.114 13.882.206 10.540.645 3.388.191 13.928.836
Teminat Senetleri
1.223.615 193.710 1.417.325 1.099.082 155.984 1.255.066
Emtia
3.520.395 1.194.171 4.714.566 2.097.532 926.359 3.023.891
Varant
0 0
Gayrimenkul
51.035.646 5.913.841 56.949.487 49.073.908 5.963.148 55.037.056
Diğer Rehinli Kıymetler
2.763.503 1.898.042 4.661.545 3.307.628 1.240.217 4.547.845
Rehinli Kıymet Alanlar
254.196 8.866 263.062 233.221 5.222 238.443
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
79.501.095 21.929.784 101.430.879 75.208.842 19.730.128 94.938.970
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.669.570 627.473
Alınan Kar Payları
3.064.507 2.729.673
Ödenen Kar Payları
-1.627.649 -1.294.030
Alınan Ücret ve Komisyonlar
271.913 178.597
Elde Edilen Diğer Kazançlar
276.949 199.466
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(V-I-5,h2) 375.756 470.048
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-818.563 -754.081
Ödenen Vergiler
-48.849 -81.513
Diğer
(V-VI-3) 175.506 -820.687
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.792.464 2.425.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-981.152 -80.279
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.880.278 -3.745.587
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.888.029 416.434
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.738 1.895.807
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
617.972 -49.134
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.642.797 3.504.846
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(V-VI-3) 366.892 483.446
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.462.034 3.053.006
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.768.972 57.933
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-30.404 -9.447
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-37.978 -59.162
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
133.491 73.252
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.402.388 -2.315.527
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.875.207 2.414.450
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) -1.498.768 -187.962
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(V-I-4) 191.868 142.329
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.854.988 817.503
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
22.571.042 18.562.916
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.696.471 -18.416.082
İhraç Edilen Sermaye Araçları
464.855
Temettü Ödemeleri
-45.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-82.130
Diğer
-112.284 715.669
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(V-VI-3) 235.821 290.406
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
73.895 4.218.848
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-a) 7.108.571 2.889.723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-VI-b) 7.182.466 7.108.571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818316
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