***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)96.779 173.235DİĞER KAPSAMLI GELİRLER93.791 36.369Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.696 11.512Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.588 26.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.716 -2.892Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-6.497 -7.655Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.679 -4.720Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar85.095 24.857Yabancı Para Çevrim Farkları16.782 36.025Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri87.581 -14.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.268 3.150TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)190.570 209.604Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -1.228 250.239 2.489.168 156.047 2.645.215TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-152.480 -152.480 -152.480Hataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi-152.480 -152.480 -152.480Yeni Bakiye900.000 431 238.121 -14.925 20.689 -17.613 1.113.454 -153.708 250.239 2.336.688 156.047 2.492.735Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.768 -2.256 36.025 -11.168 158.014 194.383 15.221 209.604Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma Araçları775.720 775.720 775.720Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)69.825 -42.098 27.727 90.796 118.523Kar Dağıtımı187.744 17.495 -250.239 -45.000 -45.000Dağıtılan Temettü-45.000 -45.000 -45.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar187.744 -187.744 0Diğer250.239 -250.239 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.021 -10.325 16.782 68.313 90.045 183.836 6.734 190.570Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı464.855 464.855 464.855İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)34.074 -130 -81.019 -47.075 -111.362 -158.437Kar Dağıtımı129.771 28.243 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.771 -129.771 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 3.308.530 3.000.503Kredilerden Alınan Kar Payları2.960.036 2.651.251Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler51.897 58.557Bankalardan Alınan Gelirler2.273 2.591Menkul Değerlerden Alınan Gelirler270.472 215.528Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.237 933Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar155.654 126.978İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler108.581 87.617Finansal Kiralama Gelirleri20.202 70.404Diğer Kar Payı Gelirleri3.650 2.172KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -2.462.446 -1.959.225Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.594.918 -1.336.163Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-222.674 -275.150Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-103.162 -103.864İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-475.134 -238.195Kiralama Kar Payı Giderleri-59.485Diğer Kar Payı Giderleri-7.073 -5.853NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)846.084 1.041.278NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar33.234 99.856 133.090 267.292 262.652 529.944Vadeli Alım-Satım İşlemleri33.234 41.953 75.187 27.630 25.097 52.727Vadeli Döviz Alım İşlemleri27.547 10.149 37.696 27.630 27.630Vadeli Döviz Satım İşlemleri5.687 31.804 37.491 25.097 25.097Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri57.903 57.903 239.662 237.555 477.217Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER72.616.853 16.137.385 88.754.238 68.732.410 13.762.534 82.494.944EMANET KIYMETLER3.812.406 3.053.641 6.866.047 2.380.394 2.083.413 4.463.807Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.522.915 1.522.915 393.768 393.768Emanete Alınan Menkul Değerler72 26.320 26.392 72 4.118 4.190Tahsile Alınan Çekler1.480.111 285.800 1.765.911 1.448.653 225.232 1.673.885Tahsile Alınan Ticari Senetler543.651 76.306 619.957 494.993 50.417 545.410Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler210.617 341.146 551.763 9.316 356.885 366.201Emanet Kıymet Alanlar54.937 2.324.069 2.379.006 33.489 1.446.761 1.480.250REHİNLİ KIYMETLER68.804.447 13.083.744 81.888.191 66.352.016 11.679.121 78.031.137Menkul Kıymetler10.007.092 3.875.114 13.882.206 10.540.645 3.388.191 13.928.836Teminat Senetleri1.223.615 193.710 1.417.325 1.099.082 155.984 1.255.066Emtia3.520.395 1.194.171 4.714.566 2.097.532 926.359 3.023.891Varant0 0Gayrimenkul51.035.646 5.913.841 56.949.487 49.073.908 5.963.148 55.037.056Diğer Rehinli Kıymetler2.763.503 1.898.042 4.661.545 3.307.628 1.240.217 4.547.845Rehinli Kıymet Alanlar254.196 8.866 263.062 233.221 5.222 238.443KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI79.501.095 21.929.784 101.430.879 75.208.842 19.730.128 94.938.970Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.578.108 678.697Alınan Kar Payları3.032.230 2.710.438Ödenen Kar Payları-1.620.675 -1.292.384Alınan Ücret ve Komisyonlar271.913 178.597Elde Edilen Diğer Kazançlar458.309 309.621Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(V-I-6,h2) 375.756 470.048Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-827.187 -758.094Ödenen Vergiler-50.191 -83.581Diğer(V-VI-3) -62.047 -855.948Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.264.800 2.096.176Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-520.779 -3.343Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.886.205 -3.746.875Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.887.979 416.434Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-89.576 1.727.538Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)617.972 -49.134Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)9.696.731 3.486.700Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(V-VI-3) 334.636 264.856Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.842.908 2.774.873YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.143.919 277.303İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-173.307 -70.290Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-295.930 -126.078Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller162.876 157.335Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.402.388 -717.604Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.875.207 1.079.573Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) -1.442.377 -187.962Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) 132.000 142.329FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.854.988 877.554Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.571.042 18.622.967Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-26.696.471 -18.416.082İhraç Edilen Sermaye Araçları464.855Temettü Ödemeleri-45.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-82.130Diğer-112.284 715.669Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(V-VI-3) 235.821 290.406Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)79.822 4.220.136Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-a) 7.109.859 2.889.723Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-b) 7.189.681 7.109.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823460BIST