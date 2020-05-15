***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)12.050 27.146DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-28.235 15.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.701 -1.521Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.701 -1.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.534 16.828Yabancı Para Çevrim Farkları19.348 8.116Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-58.823 11.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.941 -2.457TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.185 42.453Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.521 8.116 8.712 27.146 42.453 42.453Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16.940 478 -46.896 -29.478 -29.478Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 862.916 250.368 -17.181 64.805 -22.481 1.430.833 -239.284 27.146 3.257.122 3.257.122Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 808.586 844.259Kredilerden Alınan Kar Payları714.123 751.493Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler864 18.061Bankalardan Alınan Gelirler350 620Menkul Değerlerden Alınan Gelirler88.660 60.657Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.092 439Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.893 38.205İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler40.675 22.013Finansal Kiralama Gelirleri3.991 12.677Diğer Kar Payı Gelirleri598 751KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -435.907 -648.231Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-288.353 -408.277Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-122.775 -192.563Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.395 -32.028Kiralama Kar Payı Giderleri-14.823 -14.283Diğer Kar Payı Giderleri-7.561 -1.080NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)372.679 196.028NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ61.292 69.984Alınan Ücret ve Komisyonlar98.253 94.704Gayri Nakdi Kredilerden31.634 30.927DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 66.619 63.777Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.961 -24.720Gayri Nakdi Kredilere-52 -44DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -36.909 -24.676TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 25.915 67.385Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.611 35.298Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.597 -6.140Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.707 38.227DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 106.056 295.907FAALİYET BRÜT KÂRI565.942 629.304BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -239.311 -321.357DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.636 -3.619PERSONEL GİDERLERİ (-)-179.057 -165.239DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -128.900 -104.638NET FAALİYET KARI (ZARARI)15.038 34.451BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 15.038 34.451SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -2.988 -7.305Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-53.063 -91.095Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi50.075 83.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 12.050 27.146DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 12.050 27.146Grubun Karı (Zararı)12.050 27.146Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,00900000 0,03000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.382.954 11.740.585 16.123.539 5.151.819 12.063.213 17.215.032Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 1.602.357 8.694.491 10.296.848 2.512.261 10.453.589 12.965.850Nakit Değerler ve Merkez Bankası642.336 5.988.485 6.630.821 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar992.535 2.706.400 3.698.935 1.102.737 3.084.595 4.187.332Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32.514 -394 -32.908 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 2.035.844 1.809.048 3.844.892 1.798.852 435.301 2.234.153Devlet Borçlanma Senetleri296.094 1.709.598 2.005.692 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0Diğer Finansal Varlıklar1.739.750 99.450 1.839.200 1.699.704 127 1.699.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 744.331 1.227.939 1.972.270 840.568 1.174.064 2.014.632Devlet Borçlanma Senetleri717.212 1.204.579 1.921.791 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 23.360 31.027 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar19.452 19.452 26.895 26.895Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 422 9.107 9.529 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı422 9.107 9.529 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.625.081 18.274.156 36.899.237 16.998.224 14.745.234 31.743.458KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 18.548.357 16.396.591 34.944.948 17.019.778 13.617.465 30.637.243Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 231.487 27.282 258.769 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -982.714 -331.428 -1.314.142 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 131.693 314 132.007 124.196 284 124.480Satış Amaçlı131.693 314 132.007 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 46.940 18.311 65.251 51.837 18.311 70.148İştirakler (Net)0 0 0 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)26.940 18.311 45.251 26.940 18.311 45.251Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.400 18.311 23.711 5.400 18.311 23.711Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar21.540 21.540 21.540 21.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.490.412 20.976 1.511.388 1.496.510 19.905 1.516.415MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 28.625 0 28.625 30.535 0 30.535Şerefiye0 0Diğer28.625 28.625 30.535 30.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI95 95 45 45ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 216.238 216.238 166.390 166.390DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 302.240 273.377 575.617 274.713 251.152 525.865VARLIKLAR TOPLAMI25.224.278 30.327.719 55.551.997 24.294.269 27.098.099 51.392.368YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 16.051.368 27.225.636 43.277.004 14.696.620 25.072.788 39.769.408ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 2.517.364 2.434.728 4.952.092 2.843.246 1.691.379 4.534.625PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.223 20.223 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (3) 7.646 7.566 15.212 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.646 7.566 15.212 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (4) 292.341 14.204 306.545 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (5) 143.409 2.040 145.449 133.162 1.590 134.752Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı105.377 105.377 99.231 99.231Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar38.032 2.040 40.072 33.931 1.590 3 55.276 4.854 60.130 68.084 4.874 72.958ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (8) 0 1.570.684 1.570.684 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.570.684 1.570.684 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (9) 1.176.199 248.057 1.424.256 1.156.348 207.438 1.363.786ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (10) 3.803.401 -22.999 3.780.402 3.785.896 36.033 3.821.929Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri924.097 0 924.097 1.345.134 0 1.345.134Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri909.242 909.242 1.345.134 1.345.134Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler241.703 241.703 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler109.159 -22.999 86.160 76.661 36.033 112.694Kar Yedekleri1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225Yasal Yedekler139.198 139.198 136.027 136.027Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.353.392 1.353.392 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-314.148 0 -314.148 -209.528 0 -209.528Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-326.198 -326.198 -272.957 -272.957Dönem Net Kâr veya Zararı12.050 12.050 63.429 63.429Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI24.067.227 31.484.770 55.551.997 22.989.852 28.402.516 51.392.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.071.232 8.994.596 16.065.828 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 4.966.559 5.890.491 10.857.050 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları4.950.931 3.875.211 8.826.142 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler741.334 69.180 810.514 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 921.336 921.351 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.209.582 2.884.695 7.094.277 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 60.743 60.743 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri60.743 60.743 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden293.370 293.370 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden15.097 15.097 29.146 29.146TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri148.971 676.635 825.606 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri299.361 299.361 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri676.163 676.163 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.197 11.197 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri839.596 839.596 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri355 355 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler528 528 528 528Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri59.558 63.550 123.108 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri52.751 7.092 59.843 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.807 56.458 63.265 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri68.944 2.363.920 2.432.864 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER75.005.188 18.856.653 93.861.841 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER3.745.696 4.093.899 7.839.595 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.363.363 1.363.363 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler72 30.499 30.571 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.564.209 298.759 1.862.968 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler553.243 94.677 647.920 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler209.741 484.427 694.168 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar54.965 3.185.537 3.240.502 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER71.259.492 14.762.754 86.022.246 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler9.881.775 4.158.671 14.040.446 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.343.429 198.870 1.542.299 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia4.034.122 1.435.711 5.469.833 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul52.375.065 6.592.748 58.967.813 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.353.793 2.367.112 5.720.905 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar271.308 9.642 280.950 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI82.076.420 27.851.249 109.927.669 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-70.560 407.076Alınan Kar Payları770.157 676.693Ödenen Kar Payları-241.828 -324.518Alınan Ücret ve Komisyonlar66.619 63.777Elde Edilen Diğer Kazançlar84.012 50.174Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar120.355 77.960Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-220.288 -199.549Ödenen Vergiler-14.284 -11.624Diğer-635.303 74.163Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-632.175 499.747Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.595.936 -64.816Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.663.017 -1.578.517Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.074.746 -1.590.374Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-59.334 426.615Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-460.163 262.401Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.919.203 1.049.835Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.024.216 1.994.603Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-702.735 906.823YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-790.202 -706.782İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -5.879Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-38.295 -12.002Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller72.153 10.756Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-60.158 -975.461Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar94.668 200.195Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-937.857 -56.391Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar79.287 132.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit101.217 786.744Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.647.574 5.942.395Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.463.234 -5.080.594Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.404 -20.129Diğer-62.719 -54.928Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi322.410 243.332Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.069.310 1.230.117Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.182.466 7.108.571Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.113.156 8.338.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845565BIST