***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)72.973 66.320DİĞER KAPSAMLI GELİRLER24.403 6.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.403 -2.668Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.403 -3.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar27.806 8.985Yabancı Para Çevrim Farkları27.916 12.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-141 -4.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 1.081TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.376 72.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.042 374 12.817 -3.832 63.043 69.360 3.277 72.637Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24.170 478 -39.105 -14.457 -82.309 -96.766Kar Dağıtımı129.771 28.243 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.771 -129.771 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 870.146 248.847 -16.807 69.531 -32.613 1.431.447 -206.477 63.043 3.327.117 183.032 3.510.149Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(V) 900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.403 27.916 -110 71.126 95.529 1.847 97.376Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)55.439 18 -60.729 -5.272 -1.026 -6.298Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 935.489 267.507 -27.506 101.412 39.422 1.493.874 -282.092 71.126 3.964.087 158.257 4.122.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(1) 1.631.820 1.652.102 822.533 816.703Kredilerden Alınan Kar Payları1.408.884 1.456.623 694.761 705.130Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler3.508 37.065 2.644 19.004Bankalardan Alınan Gelirler506 1.559 156 939Menkul Değerlerden Alınan Gelirler209.645 124.257 120.284 72.460Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar41.660 1.992 29.049 1.377Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar80.592 75.567 44.517 46.398İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler87.393 46.698 46.718 24.685Finansal Kiralama Gelirleri7.790 30.944 3.799 18.267Diğer Kar Payı Gelirleri1.487 1.654 889 903KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(2) -851.983 -1.309.068 -422.239 -680.941Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-559.360 -827.653 -272.689 -420.844Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-123.790 -119.594 -66.662 -60.391Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-7.167 -70.332 -4.772 -38.304İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-121.970 -257.612 -60.804 -142.888Kiralama Kar Payı Giderleri-29.788 -29.070 -14.965 -14.787Diğer Kar Payı Giderleri-9.908 -4.807 -2.347 -3.727NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)779.837 343.034 400.294 135.762NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ100.139 146.910 39.168 76.989Alınan Ücret ve Komisyonlar177.229 194.749 79.297 100.108Gayri Nakdi Kredilerden64.391 62.902 32.757 31.975Diğer(3) 112.838 131.847 46.540 68.133Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-77.090 -47.839 -40.129 -23.119Gayri Nakdi Kredilere-106 -167 -54 -123Diğer(3) -76.984 -47.672 -40.075 -22.996TEMETTÜ GELİRLERİ(4) 0 2.762 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5) 58.949 99.654 41.462 63.284Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)9.877 23.378 10.692 19.095Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)25.255 -46.891 16.658 -40.751Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)23.817 123.167 14.112 84.940DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(6) 177.880 458.424 52.118 142.069FAALİYET BRÜT KÂRI1.116.805 1.050.784 533.042 420.866BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(7) -361.256 -402.561 -121.945 -81.204DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-22.355 -7.256 -18.719 -3.637PERSONEL GİDERLERİ (-)-353.426 -330.085 -172.634 -163.658DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(8) -290.316 -235.557 -148.111 -119.678NET FAALİYET KARI (ZARARI)89.452 75.325 71.633 52.689BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)9.726 7.493 5.182 4.223NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(9) 99.178 82.818 76.815 56.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(10) -26.205 -16.498 -22.188 -8.317Cari Vergi Karşılığı-2.162 -1.854 -1.133 -978Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-101.818 -134.966 -48.755 -43.871Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi77.775 120.322 27.700 36.532SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(11) 72.973 66.320 54.627 48.595DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(12) 72.973 66.320 54.627 48.595Grubun Karı (Zararı)71.126 63.043 53.602 49.316Azınlık Payları Karı (Zararı)1.847 3.277 1.025 -721Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,05000000 0,07000000 0,04000000 0,06000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.080.535 13.101.179 16.181.714 3.467.753 12.065.923 15.533.676Nakit ve Nakit Benzerleri(1) 1.679.987 9.076.988 10.756.975 2.519.444 10.453.621 12.973.065Nakit Değerler ve Merkez Bankası724.379 6.529.491 7.253.870 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar987.933 2.547.938 3.535.871 1.109.920 3.084.627 4.194.547Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32.325 -441 -32.766 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 641.869 2.679.763 3.321.632 134.498 437.979 572.477Devlet Borçlanma Senetleri582.883 2.665.847 3.248.730 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler9.937 9.937 0Diğer Finansal Varlıklar49.049 13.916 62.965 35.350 2.805 38.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(3) 755.662 1.341.910 2.097.572 813.673 1.174.064 1.987.737Devlet Borçlanma Senetleri747.995 1.314.603 2.062.598 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 27.307 34.974 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal Varlıklar(5) 3.017 2.518 5.535 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.017 2.518 5.535 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.545.070 18.477.348 39.022.418 16.998.174 14.745.234 31.743.408Krediler(6) 20.396.644 16.716.494 37.113.138 17.019.728 13.617.465 30.637.193Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(7) 236.826 26.040 262.866 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(4) 969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri969.662 2.121.552 3.091.214 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(6) -1.058.062 -386.738 -1.444.800 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(8) 120.212 323 120.535 124.196 284 124.480Satış Amaçlı120.212 323 120.535 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(9) 291.446 0 291.446 286.470 0 286.470İştirakler (Net)4.200 0 4.200 8.258 0 8.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler4.200 4.200 8.258 8.258Bağlı Ortaklıklar (Net)240.236 0 240.236 240.236 0 240.236Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar240.236 240.236 240.236 240.236Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)47.010 0 47.010 37.976 0 37.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler47.010 47.010 37.976 37.976Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(10) 1.499.029 20.456 1.519.485 1.496.680 19.905 1.516.585MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 34.516 5.738 40.254 30.538 5.272 35.810Şerefiye4.321 4.321 3.970 3.970Diğer34.516 1.417 35.933 30.538 1.302 31.840YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 1.389.595 1.389.595 1.419.315 1.419.315CARİ VERGİ VARLIĞI626 626 1.231 1.231ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 197.928 197.928 166.345 166.345DİĞER AKTİFLER(14) 506.152 289.010 795.162 397.149 251.499 648.648VARLIKLAR TOPLAMI27.665.109 31.894.054 59.559.163 24.387.851 27.088.117 51.475.968YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(1) 17.402.958 28.144.693 45.547.651 14.672.926 25.066.274 39.739.200ALINAN KREDİLER(2) 67.037 2.812.972 2.880.009 100.219 1.691.379 1.791.598PARA PİYASALARINA BORÇLAR59.834 277.108 336.942 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 2.772.230 2.772.230 2.519.419 2.519.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(4) 9.484 515 9.999 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.484 515 9.999 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 304.741 14.734 319.475 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLAR(6) 168.535 1.792 170.327 134.069 1.627 135.696Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı112.787 112.787 100.138 100.138Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar55.748 1.792 57.540 33.931 1.627 35.558CARİ VERGİ BORCU(7) 65.492 4.898 70.390 69.726 4.874 74.600ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(9) 0 1.596.685 1.596.685 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.596.685 1.596.685 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(10) 1.548.191 184.920 1.733.111 1.281.404 207.875 1.489.279ÖZKAYNAKLAR(11) 4.093.507 28.837 4.122.344 3.995.233 36.033 4.031.266Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri950.344 0 950.344 1.344.905 0 1.344.905Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri935.489 935.489 1.344.905 1.344.905Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler240.001 240.001 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler111.997 28.837 140.834 76.995 36.033 113.028Kar Yedekleri1.493.874 0 1.493.874 1.430.839 0 1.430.839Yasal Yedekler131.703 131.703 136.641 136.641Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-210.966 0 -210.966 -158.346 0 -158.346Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-282.092 -282.092 -248.391 -248.391Dönem Net Kâr veya Zararı71.126 71.126 90.045 90.045Azınlık Payları158.257 158.257 157.436 157.436YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI26.492.009 33.067.154 59.559.163 23.079.492 28.396.476 51.475.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.849.335 9.101.383 16.950.718 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLER(1) 4.958.042 5.479.541 10.437.583 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları4.936.885 3.698.825 8.635.710 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler774.472 72.196 846.668 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler110 931.504 931.614 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.162.303 2.695.125 6.857.428 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 59.299 59.299 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri59.299 59.299 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler1.133 1.518.175 1.519.308 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden203.242 203.242 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden20.024 20.024 29.146 29.146TAAHHÜTLER(1) 1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler1.876.745 316.337 2.193.082 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri41.124 316.337 357.461 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri286.592 286.592 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri638.140 638.140 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.553 11.553 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri898.423 898.423 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri368 368 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler545 545 528 528Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.014.548 3.305.505 4.320.053 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri41.888 41.676 83.564 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri33.536 8.438 41.974 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri8.352 33.238 41.590 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri972.660 3.263.829 4.236.489 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER76.754.604 19.598.885 96.353.489 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER3.848.833 4.966.379 8.815.212 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.703.233 1.703.233 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler72 79.503 79.575 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.371.528 218.192 1.589.720 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler509.341 106.048 615.389 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0Diğer Emanet Kıymetler209.591 727.235 936.826 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar54.965 3.835.401 3.890.366 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER72.905.771 14.632.506 87.538.277 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler10.554.349 4.374.279 14.928.628 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.138.343 182.354 1.320.697 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia4.442.429 1.541.615 5.984.044 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul52.699.614 6.787.364 59.486.978 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.801.169 1.736.673 5.537.842 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar269.867 10.221 280.088 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI84.603.939 28.700.268 113.304.207 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-388.071 693.673Alınan Kar Payları1.556.137 1.444.451Ödenen Kar Payları-560.656 -794.887Alınan Ücret ve Komisyonlar112.838 132.210Elde Edilen Diğer Kazançlar150.296 131.016Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar195.296 147.776Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-436.425 -437.620Ödenen Vergiler-28.266 -25.174Diğer-1.377.291 95.901Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-616.338 2.109.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.657.205 -260.329Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.219.951 1.998.310Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.140.270 -1.690.250Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-165.145 369.740Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-1.152.504 618.739Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.919.889 3.300.209Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)358.946 -2.227.271Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.004.409 2.802.821YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-721.244 -2.068.470İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-708 -152.961Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-53.005 -82.351Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller135.294 53.690Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-91.914 -1.501.432Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar101.075 357.642Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.620.567 -875.058Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar808.581 132.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit742.827 -3.577.733Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.251.080 11.014.071Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-11.403.120 -14.497.535Kiralamaya İlişkin Ödemeler-42.414 -39.341Diğer-62.719 -54.928Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi281.688 121.825Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-701.138 -2.721.557Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.189.681 7.109.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.488.543 4.388.302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868732BIST