***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)137.716 11.465DİĞER KAPSAMLI GELİRLER22.612 47.499Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.105 -4.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.545 -4.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.440 374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar27.717 51.688Yabancı Para Çevrim Farkları51.455 8.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-30.433 55.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.695 -12.186TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)160.328 58.964Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(BeşinciBölüm-V) (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 klerin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Yeni Bakiye900.000 8.484 43.204 11.465 58.964 58.964Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.226 478 -88.388 -69.684 -69.684Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 864.202 247.326 -16.807 65.173 12.011 1.430.833 -280.776 11.465 3.233.427 3.233.427Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(Beşinci Bölüm-V) (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.105 51.455 -23.738 137.716 160.328 160.328Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)98.423 -3.590 18 -104.907 -10.056 -10.056Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 124.093 3.729 1.492.590 -367.783 137.716 3.972.201 3.972.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.553.540 2.442.950 928.045 763.070Kredilerden Alınan Kar Payları2.194.190 2.146.125 785.306 670.956Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler6.813 51.753 3.305 14.688Bankalardan Alınan Gelirler585 2.118 79 559Menkul Değerlerden Alınan Gelirler338.113 196.444 134.793 62.955Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar68.223 2.502 34.134 1.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.853 36.954İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler144.199 71.562 56.806 24.864Finansal Kiralama Gelirleri11.802 43.235 4.012 12.291Diğer Kar Payı Gelirleri2.037 3.275 550 1.621KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.317.645 -1.995.224 -459.789 -655.420Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-808.107 -1.256.748 -246.564 -427.228Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-385.743 -588.042 -136.293 -181.967Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-35.056 -99.942 -27.889 -29.610Kiralama Kar Payı Giderleri-43.784 -44.279 -13.996 -15.209Diğer Kar Payı Giderleri-44.955 -6.213 -35.047 -1.406NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.235.895 447.726 468.256 107.650NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ162.576 223.812 62.437 76.539Alınan Ücret ve Komisyonlar281.002 293.764 103.773 98.652Gayri Nakdi Kredilerden97.403 94.639 33.012 31.737Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 183.599 199.125 70.761 66.915Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-118.426 -69.952 -41.336 -22.113Gayri Nakdi Kredilere-156 -290 -50 -123Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -118.270 -69.662 -41.286 -21.990TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) 173.318 225.238 104.131 87.725Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)26.661 114.932 6.546 53.695Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)87.721 -25.947 62.466 20.944Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)58.936 136.253 35.119 13.086DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 471.175 432.477 329.017 48.069FAALİYET BRÜT KÂRI2.042.964 1.332.015 963.841 319.983BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -913.989 -494.388 -552.733 -91.827DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-5.211 -1.670 17.144 5.586PERSONEL GİDERLERİ (-)-540.375 -495.553 -190.660 -169.216DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -405.038 -323.381 -146.184 -111.863NET FAALİYET KARI (ZARARI)178.351 17.023 91.408 -47.337BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 178.351 17.023 91.408 -47.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) -40.635 -5.558 -16.592 9.086Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-254.890 -159.746 -153.072 -24.780Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi214.255 154.188 136.480 33.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 137.716 11.465 74.816 -38.251DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 137.716 11.465 74.816 -38.251Grubun Karı (Zararı)137.716 11.465 74.816 -38.251Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,10000000 0,01000000 0,05000000 -0,05000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.939.374 16.898.785 21.838.159 5.151.819 12.063.213 17.215.032Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I) (1) 1.612.958 12.559.088 14.172.046 2.512.261 10.453.589 12.965.850Nakit Değerler ve Merkez Bankası651.200 9.492.698 10.143.898 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar997.023 3.066.874 4.063.897 1.102.737 3.084.595 4.187.332Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35.265 -484 -35.749 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (2) 2.308.141 3.329.060 5.637.201 1.798.852 435.301 2.234.153Devlet Borçlanma Senetleri549.896 3.307.998 3.857.894 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.359 10.359 0Diğer Finansal Varlıklar1.758.245 10.703 1.768.948 1.699.704 127 1.699.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (3) 956.226 1.010.637 1.966.863 840.568 1.174.064 2.014.632Devlet Borçlanma Senetleri721.684 1.000.253 1.721.937 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 10.384 18.051 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar226.875 226.875 26.895 26.895Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (5) 62.049 0 62.049 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı62.049 62.049 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.655.371 21.526.836 44.182.207 16.998.224 14.745.234 31.743.458KredilerBeşinci Bölüm-I) (6) 22.276.912 19.678.001 41.954.913 17.019.778 13.617.465 30.637.243Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I) (7) 274.356 28.642 302.998 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (4) 1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I) (6) -957.364 -692.341 -1.649.705 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (8) 109.610 365 109.975 124.196 284 124.480Satış Amaçlı109.610 365 109.975 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I) (9) 28.590 18.311 46.901 51.837 18.311 70.148İştirakler (Net)0 0 0 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)8.590 18.311 26.901 26.940 18.311 45.251Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.050 18.311 23.361 5.400 18.311 23.711Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar3.540 3.540 21.540 21.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (10) 1.496.890 21.630 1.518.520 1.496.510 19.905 1.516.415MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (11) 31.117 0 31.117 30.535 0 30.535Şerefiye0 0Diğer31.117 31.117 30.535 30.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I) (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI366 366 45 45ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I) (13) 241.443 241.443 166.390 166.390DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I) (14) 376.698 49.398 426.096 274.713 251.152 525.865VARLIKLAR TOPLAMI29.879.459 38.515.325 68.394.784 24.294.269 27.098.099 51.392.368YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.579.321 35.779.164 52.358.485 14.696.620 25.072.788 39.769.408ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 3.865.418 2.872.837 6.738.255 2.843.246 1.691.379 4.534.625PARA PİYASALARINA BORÇLAR927.270 148.892 1.076.162 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (3) 6.009 172 6.181 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.009 172 6.181 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (4) 310.126 14.227 324.353 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (5) 154.999 1.756 156.755 133.162 1.590 134.752Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı112.681 112.681 99.231 99.231Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar42.318 1.756 44.074 33.931 1.590 35.521CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (6) 67.119 5.548 72.667 68.084 4.874 72.958ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 1.852.099 1.852.099 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.852.099 1.852.099 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II)(9) 1.476.712 360.914 1.837.626 1.156.348 207.438 1.363.786ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (10) 3.969.594 2.607 3.972.201 3.785.896 36.033 3.821.929Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri993.557 0 993.557 1.345.134 0 1.345.134Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri978.702 978.702 1.345.134 1.345.134Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler238.299 238.299 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler125.215 2.607 127.822 76.661 36.033 112.694Kar Yedekleri1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225Yasal Yedekler130.419 130.419 136.027 136.027Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-230.067 0 -230.067 -209.528 0 -209.528Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-367.783 -367.783 -272.957 -272.957Dönem Net Kâr veya Zararı137.716 137.716 63.429 63.429Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.356.568 41.038.216 68.394.784 22.989.852 28.402.516 51.392.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.977.326 8.965.564 17.942.890 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.099.380 5.492.149 10.591.529 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları5.057.316 3.860.871 8.918.187 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler825.198 81.763 906.961 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.045.617 1.045.632 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.232.103 2.733.491 6.965.594 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 18.275 18.275 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri18.275 18.275 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden81.727 81.727 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden19.283 19.283 29.146 29.146TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.044.223 411.477 2.455.700 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler2.040.223 411.477 2.451.700 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri169.371 411.477 580.848 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri330.402 330.402 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri640.858 640.858 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.411 12.411 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri886.254 886.254 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri386 386 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler541 541 528 528Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri49.068 57.694 106.762 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri40.390 12.216 52.606 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri8.678 45.478 54.156 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.784.655 3.004.244 4.788.899 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER81.289.660 23.838.869 105.128.529 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER4.277.829 7.112.586 11.390.415 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.928.629 1.928.629 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler52.374 380.742 433.116 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.471.567 258.773 1.730.340 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler520.126 93.138 613.264 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler268.065 648.307 916.372 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar36.965 5.731.626 5.768.591 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER77.011.831 16.726.283 93.738.114 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler11.027.770 4.918.582 15.946.352 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.164.348 191.389 1.355.737 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia5.573.218 1.790.588 7.363.806 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul55.052.630 7.440.398 62.493.028 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.930.995 2.377.154 6.308.149 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar262.870 8.172 271.042 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI90.266.986 32.804.433 123.071.419 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.344.453 750.654Alınan Kar Payları2.445.586 2.218.405Ödenen Kar Payları-756.222 -1.197.234Alınan Ücret ve Komisyonlar183.599 199.125Elde Edilen Diğer Kazançlar442.493 168.705Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar342.964 311.854Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-676.931 -601.214Ödenen Vergiler-42.547 -35.236Diğer-594.489 -313.751Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.904.742 4.427.639Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.333.415 -814.302Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-515.440 -477.994Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-10.675.865 -1.287.860Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-609.666 236.994Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-1.006.416 418.280Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)13.013.231 5.902.694Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)222.829 449.827Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.560.289 5.178.293YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.232.928 -2.178.574İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.879Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.350Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-102.141 -28.325Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller156.802 69.265Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-406.249 -1.692.848Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar157.974 440.551Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.884.206 -1.153.206Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar826.542 191.868FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.573.689 -3.806.659Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.241.140 16.739.292Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.464.090 -20.374.656Kiralamaya İlişkin Ödemeler-65.121 -59.010Diğer-138.240 -112.285Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi735.470 -44.212Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-484.058 -851.152Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.182.466 7.108.571Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.698.408 6.257.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886401BIST