***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)159.236 30.459DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26.218 44.465Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.105 -4.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.545 -4.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.440 374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar31.323 48.654Yabancı Para Çevrim Farkları54.245 8.799Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-29.387 51.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.465 -11.241TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)185.454 74.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.563 374 8.799 39.855 25.545 70.010 4.914 74.924Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)18.226 478 -88.845 -70.141 -82.312 -152.453Kar Dağıtımı129.771 28.243 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.771 -129.771 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 864.202 247.326 -16.807 65.513 11.074 1.431.447 -256.217 25.545 3.272.083 184.666 3.456.749Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.105 54.245 -22.922 157.160 183.378 2.076 185.454Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)98.652 -3.590 18 -120.942 -25.862 -6.993 -32.855Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 127.741 4.021 1.493.874 -333.306 157.160 4.031.346 152.519 4.183.865Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.559.368 2.409.685 927.548 757.583Kredilerden Alınan Kar Payları2.194.190 2.127.579 785.306 670.956Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler6.813 51.753 3.305 14.688Bankalardan Alınan Gelirler1.110 2.118 604 559Menkul Değerlerden Alınan Gelirler343.416 181.725 133.771 57.468Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar76.492 3.164 34.832 1.172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar122.725 106.999 42.133 31.432İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler144.199 71.562 56.806 24.864Finansal Kiralama Gelirleri11.802 43.235 4.012 12.291Diğer Kar Payı Gelirleri2.037 3.275 550 1.621KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -1.303.309 -1.944.991 -451.326 -635.923Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-803.781 -1.250.248 -244.421 -422.595Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-190.492 -166.788 -66.702 -47.194Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-35.056 -99.942 -27.889 -29.610İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-185.241 -377.521 -63.271 -119.909Kiralama Kar Payı Giderleri-43.784 -44.279 -13.996 -15.209Diğer Kar Payı Giderleri-44.955 -6.213 -35.047 -1.406NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.256.059 464.694 476.222 121.660NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ162.576 223.226 62.437 76.316Alınan Ücret ve Komisyonlar281.002 293.178 103.773 98.429Gayri Nakdi Kredilerden97.403 94.639 33.012 31.737Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 183.599 198.539 70.761 66.692Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-118.426 -69.952 -41.336 -22.113Gayri Nakdi Kredilere-156 -290 -50 -123Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -118.270 -69.662 -41.286 -21.990TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0 2.762TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) 148.929 138.542 89.980 38.888Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.273 28.236 -7.604 4.858Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)87.721 -25.947 62.466 20.944Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)58.935 136.253 35.118 13.086DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (6) 541.389 566.829 363.509 108.405FAALİYET BRÜT KÂRI2.108.953 1.396.053 992.148 345.269BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -913.989 -494.388 -552.733 -91.827DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-5.211 -1.670 17.144 5.586PERSONEL GİDERLERİ (-)-546.100 -501.299 -192.674 -171.214DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (8) -456.157 -369.703 -165.841 -134.146NET FAALİYET KARI (ZARARI)187.496 28.993 98.044 -46.332BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)15.779 10.017 6.053 2.524NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (9) 203.275 39.010 104.097 -43.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) -44.039 -8.551 -17.834 7.947Cari Vergi Karşılığı-3.404 -2.993 -1.242 -1.139Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-254.890 -159.746 -153.072 -24.780Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi214.255 154.188 136.480 33.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 159.236 30.459 86.263 -35.861DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 159.236 30.459 86.263 -35.861Grubun Karı (Zararı)157.160 25.545 86.034 -37.498Azınlık Payları Karı (Zararı)2.076 4.914 229 1.637Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,12000000 0,02800000 0,07000000 -0,04000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.158.902 16.901.455 20.060.357 3.467.753 12.065.923 15.533.676Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 1.614.197 12.559.119 14.173.316 2.519.444 10.453.621 12.973.065Nakit Değerler ve Merkez Bankası651.200 9.492.698 10.143.898 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar998.262 3.066.905 4.065.167 1.109.920 3.084.627 4.194.547Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35.265 -484 -35.749 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 748.577 3.331.699 4.080.276 134.498 437.979 572.477Devlet Borçlanma Senetleri583.527 3.307.998 3.891.525 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.359 10.359 0Diğer Finansal Varlıklar165.050 13.342 178.392 35.350 2.805 38.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 734.079 1.010.637 1.744.716 813.673 1.174.064 1.987.737Devlet Borçlanma Senetleri721.684 1.000.253 1.721.937 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 10.384 18.051 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar4.728 4.728 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 62.049 0 62.049 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı62.049 62.049 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.655.362 21.526.836 44.182.198 16.998.174 14.745.234 31.743.408Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 22.276.903 19.678.001 41.954.904 17.019.728 13.617.465 30.637.193Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 274.356 28.642 302.998 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri1.061.467 2.512.534 3.574.001 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -957.364 -692.341 -1.649.705 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 109.610 365 109.975 124.196 284 124.480Satış Amaçlı109.610 365 109.975 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 311.464 0 311.464 286.470 0 286.470İştirakler (Net)4.705 0 4.705 8.258 0 8.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler4.705 4.705 8.258 8.258Bağlı Ortaklıklar (Net)253.696 0 253.696 240.236 0 240.236Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar253.696 253.696 240.236 240.236Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)53.063 0 53.063 37.976 0 37.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler53.063 53.063 37.976 37.976Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.497.706 21.630 1.519.336 1.496.680 19.905 1.516.585MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 31.120 6.583 37.703 30.538 5.272 35.810Şerefiye4.957 4.957 3.970 3.970Diğer31.120 1.626 32.746 30.538 1.302 31.840YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I)(12) 1.366.747 1.366.747 1.419.315 1.419.315CARİ VERGİ VARLIĞI427 427 1.231 1.231ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 241.478 241.478 166.345 166.345DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I) (14) 510.339 50.054 560.393 397.149 251.499 648.648VARLIKLAR TOPLAMI29.883.155 38.506.923 68.390.078 24.387.851 27.088.117 51.475.968YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.531.284 35.778.750 52.310.034 14.672.926 25.066.274 39.739.200ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 57.953 2.872.837 2.930.790 100.219 1.691.379 1.791.598PARA PİYASALARINA BORÇLAR927.270 148.892 1.076.162 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 3.475.476 3.475.476 2.519.419 2.519.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 6.009 172 6.181 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.009 172 6.181 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 310.126 14.227 324.353 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 155.156 1.806 156.962 134.069 1.627 135.696Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı112.838 112.838 100.138 100.138Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar42.318 1.806 44.124 33.931 1.627 35.558CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 69.047 5.548 74.595 69.726 4.874 74.600ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.852.099 1.852.099 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.852.099 1.852.099 1.375.164 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.638.297 361.264 1.999.561 1.281.404 207.875 1.489.279ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 4.181.258 2.607 4.183.865 3.995.233 36.033 4.031.266Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri993.557 0 993.557 1.344.905 0 1.344.905Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri978.702 978.702 1.344.905 1.344.905Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler238.299 238.299 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler129.155 2.607 131.762 76.995 36.033 113.028Kar Yedekleri1.493.874 0 1.493.874 1.430.839 0 1.430.839Yasal Yedekler131.703 131.703 136.641 136.641Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-176.146 0 -176.146 -158.346 0 -158.346Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-333.306 -333.306 -248.391 -248.391Dönem Net Kâr veya Zararı157.160 157.160 90.045 90.045Azınlık Payları152.519 152.519 157.436 157.436YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.351.876 41.038.202 68.390.078 23.079.492 28.396.476 51.475.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.977.326 8.965.564 17.942.890 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.099.380 5.492.149 10.591.529 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları5.057.316 3.860.871 8.918.187 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler825.198 81.763 906.961 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.045.617 1.045.632 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.232.103 2.733.491 6.965.594 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 18.275 18.275 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri18.275 18.275 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler22.781 1.531.276 1.554.057 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden81.727 81.727 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden19.283 19.283 29.146 29.146TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.044.223 411.477 2.455.700 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler2.040.223 411.477 2.451.700 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri169.371 411.477 580.848 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri330.402 330.402 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri640.858 640.858 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri12.411 12.411 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri886.254 886.254 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri386 386 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler541 541 528 528Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.833.723 3.061.938 4.895.661 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri49.068 57.694 106.762 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri40.390 12.216 52.606 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri8.678 45.478 54.156 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.784.655 3.004.244 4.788.899 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER81.289.660 23.838.869 105.128.529 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER4.277.829 7.112.586 11.390.415 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.928.629 1.928.629 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler52.374 380.742 433.116 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.471.567 258.773 1.730.340 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler520.126 93.138 613.264 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler268.065 648.307 916.372 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar36.965 5.731.626 5.768.591 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER77.011.831 16.726.283 93.738.114 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler11.027.770 4.918.582 15.946.352 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.164.348 191.389 1.355.737 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia5.573.218 1.790.588 7.363.806 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul55.052.630 7.440.398 62.493.028 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.930.995 2.377.154 6.308.149 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar262.870 8.172 271.042 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI90.266.986 32.804.433 123.071.419 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.368.616 674.155Alınan Kar Payları2.451.414 2.188.617Ödenen Kar Payları-751.896 -1.190.734Alınan Ücret ve Komisyonlar183.599 199.125Elde Edilen Diğer Kazançlar