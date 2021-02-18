***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)254.737 63.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.677 95.894Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.641 8.696Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)41.708 31.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.642 -13.716Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.906 -6.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.519 -2.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.964 87.198Yabancı Para Çevrim Farkları19.695 15.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-32.582 91.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.923 -20.096TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)261.414 159.323Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(BeşinciBölüm-V) (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -179.664 133.968 3.261.451 3.261.451TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.689 -31.193 1.300.967 -196.968 133.968 3.244.147 3.244.147Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.021 -10.325 15.949 71.249 63.429 159.323 159.323Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı464.855 464.855 464.855İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)34.303 -130 -80.569 -46.396 -46.396Kar Dağıtımı129.388 4.580 -133.968 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer133.968 -133.968 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(Beşinci Bölüm-V) (V) 900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.460 -18.819 19.695 -23.659 254.737 261.414 261.414Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)65.432 -3.590 18 -100.976 -39.116 -39.116Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.584.628 3.344.284Kredilerden Alınan Kar Payları3.065.363 2.978.582Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler14.777 51.897Bankalardan Alınan Gelirler631 2.273Menkul Değerlerden Alınan Gelirler472.920 287.680Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar102.460 5.612Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar173.500 173.487İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler196.960 108.581Finansal K 2.387 3.650KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.879.008 -2.521.054Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.118.540 -1.601.892Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-576.369 -749.442Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-79.520 -103.162Kiralama Kar Payı Giderleri-56.986 -59.485Diğer Kar Payı Giderleri-47.593 -7.073NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.705.620 823.230NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ233.567 299.829Alınan Ücret ve Komisyonlar394.977 395.485Gayri Nakdi Kredilerden128.295 123.572Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 266.682 271.913Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-161.410 -95.656Gayri Nakdi Kredilere-296 -431Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -161.114 -95.225TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) 266.884 323.709Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)74.905 162.177Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-142.128 -21.992Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)334.107 183.524DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 562.059 543.084FAALİYET BRÜT KÂRI2.768.130 1.989.852BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -1.159.755 -773.996DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-25.966 -16.411PERSONEL GİDERLERİ (-)-722.190 -667.274DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -536.484 -444.878NET FAALİYET KARI (ZARARI)323.735 87.293BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 323.735 87.293SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) -68.998 -23.864Cari Vergi Karşılığı-10.912 -4.722Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-366.579 -220.539Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi308.493 201.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 254.737 63.429DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 254.737 63.429Grubun Karı (Zararı)254.737 63.429Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,18900000 0,07000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.126.972 18.067.080 23.194.052 5.151.819 12.063.213 17.215.032Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I) (1) 2.115.516 14.497.412 16.612.928 2.512.261 10.453.589 12.965.850Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.371.053 11.863.955 13.235.008 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar779.426 2.633.920 3.413.346 1.102.737 3.084.595 4.187.332Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-34.963 -463 -35.426 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (2) 2.149.588 3.254.404 5.403.992 1.798.852 435.301 2.234.153Devlet Borçlanma Senetleri536.142 3.232.685 3.768.827 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.774 10.774 0Diğer Finansal Varlıklar1.613.446 10.945 1.624.391 1.699.704 127 1.699.831Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (3) 848.184 315.264 1.163.448 840.568 1.174.064 2.014.632Devlet Borçlanma Senetleri745.044 306.067 1.051.111 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 9.197 16.864 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar95.473 95.473 26.895 26.895Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (5) 13.684 0 13.684 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı13.684 13.684 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.290.703 20.517.445 43.808.148 16.998.224 14.745.234 31.743.458KredilerBeşinci Bölüm-I) (6) 23.254.475 18.801.331 42.055.806 17.019.778 13.617.465 30.637.243Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I) (7) 291.476 68.673 360.149 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I) (4) 832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I) (6) -1.087.299 -745.308 -1.832.607 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (8) 130.757 293 131.050 124.196 284 124.480Satış Amaçlı130.757 293 131.050 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I) (9) 25.100 18.311 43.411 51.837 18.311 70.148İştirakler (Net)0 0 0 4.897 0 4.897Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 4.897 4.897Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 18.311 23.411 26.940 18.311 45.251Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 18.311 23.411 5.400 18.311 23.711Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 21.540 21.540Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (10) 1.371.033 17.226 1.388.259 1.496.510 19.905 1.516.415MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I) (11) 40.533 0 40.533 30.535 0 30.535Şerefiye0 0Diğer40.533 40.533 30.535 30.535YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I) (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.672 45 45ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I) (13) 191.314 191.314 166.390 166.390DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I) (14) 488.305 27.055 515.360 274.713 251.152 525.865VARLIKLAR TOPLAMI30.668.389 38.647.410 69.315.799 24.294.269 27.098.099 51.392.368YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 15.465.033 36.148.091 51.613.124 14.696.620 25.072.788 39.769.408ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 4.314.758 2.987.107 7.301.865 2.843.246 1.691.379 4.534.625PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.246.687 1.029.766 2.276.453 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (3) 142.596 0 142.596 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı142.596 142.596 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (4) 314.684 13.711 328.395 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (5) 198.842 2.401 201.243 133.162 1.590 134.752Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı144.641 144.641 99.231 99.231Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar54.201 2.401 56.602 33.931 1.590 35.521CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (6) 71.950 11.018 82.968 68.084 4.874 72.958ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 1.732.562 1.732.562 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.732.562 1.732.562 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (9) 1.404.812 187.554 1.592.366 1.156.348 207.438 1.363.786ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (10) 4.038.919 5.308 4.044.227 3.785.896 36.033 3.821.929Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri960.566 0 960.566 1.345.134 0 1.345.134Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri945.711 945.711 1.345.134 1.345.134Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler254.045 254.045 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler90.833 5.308 96.141 76.661 36.033 112.694Kar Yedekleri1.492.590 0 1.492.590 1.430.225 0 1.430.225Yasal Yedekler130.419 130.419 136.027 136.027Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-109.115 0 -109.115 -209.528 0 -209.528Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-363.852 -363.852 -272.957 -272.957Dönem Net Kâr veya Zararı254.737 254.737 63.429 63.429Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.198.281 42.117.518 69.315.799 22.989.852 28.402.516 51.392.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.377.799 9.281.131 20.658.930 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.710.137 5.411.694 11.121.831 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları5.647.191 3.555.738 9.202.929 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler876.326 77.888 954.214 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.043.724 1.043.739 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.770.850 2.434.126 7.204.976 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 49.363 49.363 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri49.363 49.363 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden75.323 75.323 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden23.424 23.424 29.146 29.146TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.395.012 850.025 3.245.037 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler2.391.012 850.025 3.241.037 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri359.047 850.025 1.209.072 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri429.887 429.887 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri667.621 667.621 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.538 13.538 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri919.974 919.974 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri398 398 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler547 547 528 528Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri128.188 114.937 243.125 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri83.763 39.298 123.061 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri44.425 75.639 120.064 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri3.144.462 2.904.475 6.048.937 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER87.262.122 24.652.412 111.914.534 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER5.519.997 8.677.435 14.197.432 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.911.168 2.911.168 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler137.652 344.021 481.673 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.696.146 275.497 1.971.643 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler526.549 83.168 609.717 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler215.254 1.519.560 1.734.814 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar33.125 6.455.189 6.488.314 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER81.742.125 15.974.977 97.717.102 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler11.668.013 4.659.421 16.327.434 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.438.998 219.572 1.658.570 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia6.545.244 1.758.326 8.303.570 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul56.903.781 6.988.385 63.892.166 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler4.924.606 2.341.372 7.265.978 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar261.483 7.901 269.384 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI98.639.921 33.933.543 132.573.464 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.161.027 1.669.570Alınan Kar Payları3.400.375 3.064.507Ödenen Kar Payları-1.803.241 -1.627.649Alınan Ücret ve Komisyonlar266.682 271.913Elde Edilen Diğer Kazançlar527.106 276.949Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(V-I-6,h2) 608.331 375.756Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-903.566 -818.563Ödenen Vergiler-127.238 -48.849Diğer(V-VI-3) 192.578 175.506Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.987.575 3.792.464Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.095.758 -981.152Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.178.742 -1.880.278Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.830.111 -3.888.029Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-962.519 -85.738Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-1.600.976 617.972Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.914.506 9.642.797Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(V-VI-3) -233.975 366.892Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.826.548 5.462.034YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları613.222 -1.768.972İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-50 -30.404Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)21.890Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-127.331 -37.978Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller307.988 133.491Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.912.156 -3.402.388Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.106.407 2.875.207Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) -1.740.999 -1.498.768Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) 957.473 191.868FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.749.744 -3.854.988Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit36.229.126 22.571.042Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.255.604 -26.696.471İhraç Edilen Sermaye Araçları464.855Kiralamaya İlişkin Ödemeler-85.538 -82.130Diğer-138.240 -112.284Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(V-VI-3) 336.393 235.821Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)872.811 73.895Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-a) 7.182.466 7.108.571Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-b) 8.055.277 7.182.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910916BIST