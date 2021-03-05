***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)311.106 96.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLER8.640 93.791Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.641 8.696Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)41.708 31.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.642 -13.716Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.906 -6.497Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.519 -2.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.001 85.095Yabancı Para Çevrim Farkları22.716 16.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.852 87.581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.135 -19.268TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)319.746 190.570Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.304 -17.304 -17.304Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.304 -17.304 -17.304Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.615 158.014 3.272.214 262.064 3.534.278Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.021 -10.325 16.782 68.313 90.045 183.836 6.734 190.570Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı464.855 464.855 464.855İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)34.074 -130 -81.019 -47.075 -111.362 -158.437Kar Dağıtımı129.771 28.243 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.771 -129.771 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler(V) 900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.460 -18.819 22.716 -24.717 302.304 310.944 8.802 319.746Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)65.661 -3.590 223 -117.068 -54.774 52.698 -2.076Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.594.052 3.308.530Kredilerden Alınan Kar Payları3.065.363 2.960.036Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler14.777 51.897Bankalardan Alınan Gelirler631 2.273Menkul Değerlerden Alınan Gelirler482.344 270.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar118.222 6.237Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar167.162 155.654İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler196.960 108.581Finansal Kiralama Gelirleri28.550 20.202Diğer Kar Payı Gelirleri2.387 3.650KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -1.856.988 -2.462.446Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.114.179 -1.594.918Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-261.175 -222.674Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-79.520 -103.162İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-297.535 -475.134Kiralama Kar Payı Giderleri-56.986 -59.485Diğer Kar Payı Giderleri-47.593 -7.073NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.737.064 846.084NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ233.567 299.245Alınan Ücret ve Komisyonlar394.977 394.901Gayri Nakdi Kredilerden128.295 123.572Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 266.682 271.329Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-161.410 -95.656Gayri Nakdi Kredilere-296 -431Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -161.114 -95.225TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) 245.832 224.827Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)53.851 63.296Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-142.128 -21.992Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)334.109 183.523DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (6) 665.995 724.444FAALİYET BRÜT KÂRI2.882.458 2.094.600BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -1.162.439 -773.996DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-22.974 -16.411PERSONEL GİDERLERİ (-)-731.506 -675.898DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (8) -602.043 -517.797NET FAALİYET KARI (ZARARI)363.496 110.498BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)21.398 13.963NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (9) 384.894 124.461SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) -73.788 -27.682Cari Vergi Karşılığı-15.702 -8.535Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-366.579 -220.539Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi308.493 201.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 311.106 96.779DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 311.106 96.779Grubun Karı (Zararı)302.304 90.045Azınlık Payları Karı (Zararı)8.802 6.734Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22000000 0,10000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.610.559 18.080.122 21.690.681 3.467.753 12.065.923 15.533.676Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 2.117.138 14.507.009 16.624.147 2.519.444 10.453.621 12.973.065Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.371.053 11.873.379 13.244.432 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar781.048 2.634.093 3.415.141 1.109.920 3.084.627 4.194.547Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-34.963 -463 -35.426 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 724.424 3.257.849 3.982.273 134.498 437.979 572.477Devlet Borçlanma Senetleri552.653 3.236.130 3.788.783 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.921 10.774 23.695 0Diğer Finansal Varlıklar158.850 10.945 169.795 35.350 2.805 38.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 755.313 315.264 1.070.577 813.673 1.174.064 1.987.737Devlet Borçlanma Senetleri745.044 306.067 1.051.111 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 9.197 16.864 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar2.602 2.602 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 13.684 0 13.684 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı13.684 13.684 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.290.701 20.517.445 43.808.146 16.998.174 14.745.234 31.743.408Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 23.254.473 18.801.331 42.055.804 17.019.728 13.617.465 30.637.193Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 291.476 68.673 360.149 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri832.051 2.392.749 3.224.800 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.087.299 -745.308 -1.832.607 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 130.757 293 131.050 124.196 284 124.480Satış Amaçlı130.757 293 131.050 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 327.378 0 327.378 286.470 0 286.470İştirakler (Net)0 0 0 8.258 0 8.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 8.258 8.258Bağlı Ortaklıklar (Net)268.696 0 268.696 240.236 0 240.236Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar268.696 268.696 240.236 240.236Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)58.682 0 58.682 37.976 0 37.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler58.682 58.682 37.976 37.976Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.372.244 17.226 1.389.470 1.496.680 19.905 1.516.585MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 40.535 6.352 46.887 30.538 5.272 35.810Şerefiye4.783 4.783 3.970 3.970Diğer40.535 1.569 42.104 30.538 1.302 31.840YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.261.475 1.261.475 1.419.315 1.419.315CARİ VERGİ VARLIĞI3.750 3.750 1.231 1.231ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 191.360 191.360 166.345 166.345DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I)(14) 640.871 28.943 669.814 397.149 251.499 648.648VARLIKLAR TOPLAMI30.869.630 38.650.381 69.520.011 24.387.851 27.088.117 51.475.968YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 15.389.368 36.148.001 51.537.369 14.672.926 25.066.274 39.739.200ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 72.778 2.987.107 3.059.885 100.219 1.691.379 1.791.598PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.246.687 1.029.766 2.276.453 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.042.163 4.042.163 2.519.419 2.519.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 142.596 0 142.596 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı142.596 142.596 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 314.684 13.711 328.395 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 200.073 2.451 202.524 134.069 1.627 135.696Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı145.872 145.872 100.138 100.138Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar54.201 2.451 56.652 33.931 1.627 35.558CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 74.012 11.018 85.030 69.726 4.874 74.600ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.732.562 1.732.562 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.732.562 1.732.562 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.573.899 190.199 1.764.098 1.281.404 207.875 1.489.279ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 4.343.628 5.308 4.348.936 3.995.233 36.033 4.031.266Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri960.566 0 960.566 1.344.905 0 1.344.905Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri945.711 945.711 1.344.905 1.344.905Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler254.045 254.045 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler93.130 5.308 98.438 76.995 36.033 113.028Kar Yedekleri1.494.079 0 1.494.079 1.430.839 0 1.430.839Yasal Yedekler131.703 131.703 136.641 136.641Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.362.171 1.362.171 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri205 205 0Kar veya Zarar-27.128 0 -27.128 -158.346 0 -158.346Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-329.432 -329.432 -248.391 -248.391Dönem Net Kâr veya Zararı302.304 302.304 90.045 90.045Azınlık Payları218.936 218.936 157.436 157.436YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI27.399.888 42.120.123 69.520.011 23.079.492 28.396.476 51.475.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.377.799 9.281.131 20.658.930 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.710.137 5.411.694 11.121.831 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları5.647.191 3.555.738 9.202.929 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler876.326 77.888 954.214 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.043.724 1.043.739 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.770.850 2.434.126 7.204.976 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 49.363 49.363 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri49.363 49.363 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler39.522 1.731.270 1.770.792 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden75.323 75.323 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden23.424 23.424 29.146 29.146TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.395.012 850.025 3.245.037 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler2.391.012 850.025 3.241.037 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri359.047 850.025 1.209.072 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri429.887 429.887 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri667.621 667.621 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.538 13.538 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri919.974 919.974 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri398 398 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler547 547 528 528Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.272.650 3.019.412 6.292.062 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri128.188 114.937 243.125 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri83.763 39.298 123.061 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri44.425 75.639 120.064 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri3.144.462 2.904.475 6.048.937 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER87.262.122 24.652.412 111.914.534 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER5.519.997 8.677.435 14.197.432 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.911.168 2.911.168 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler137.652 344.021 481.673 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.696.146 275.497 1.971.643 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler526.549 83.168 609.717 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler215.254 1.519.560 1.734.814 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar33.125 6.455.189 6.488.314 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER81.742.125 15.974.977 97.717.102 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler11.668.013 4.659.421 16.327.434 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.438.998 219.572 1.658.570 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia6.545.244 1.758.326 8.303.570 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul56.903.781 6.988.385 63.892.166 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler4.924.606 2.341.372 7.265.978 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar261.483 7.901 269.384 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI98.639.921 33.933.543 132.573.464 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.216.768 1.578.108Alınan Kar Payları3.409.799 3.032.230Ödenen Kar Payları-1.781.221 -1.620.675Alınan Ücret ve Komisyonlar266.682 271.913Elde Edilen Diğer Kazançlar628.358 458.309Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(V-I-6,h2) 608.331 375.756Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-912.882 -827.187Ödenen Vergiler-132.320 -50.191Diğer(V-VI-3) 130.021 -62.047Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-7.186.880 4.264.800Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.236.981 -520.779Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.178.742 -1.886.205Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.830.159 -3.887.979Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-993.462 -89.576Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-1.600.976 617.972Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)10.868.959 9.696.731Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(V-VI-3) -215.519 334.636Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.970.112 5.842.908YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları807.643 -2.143.919İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-708 -173.307Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-173.884 -295.930Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller505.245 162.876Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-78.509 -3.402.388Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.339.025 2.875.207Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) -1.740.999 -1.442.377Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(V-I-4) 957.473 132.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit4.693.467 -3.854.988Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit32.924.345 22.571.042Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.007.100 -26.696.471İhraç Edilen Sermaye Araçları464.855Kiralamaya İlişkin Ödemeler-85.538 -82.130Diğer-138.240 -112.284Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(V-VI-3) 336.393 235.821Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)867.391 79.822Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-a) 7.189.681 7.109.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V-VI-b) 8.057.072 7.189.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915552BIST