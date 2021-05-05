***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)55.354 12.050DİĞER KAPSAMLI GELİRLER19.941 -28.235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.911 -1.701Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.911 -1.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar21.852 -26.534Yabancı Para Çevrim Farkları29.635 19.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.232 -58.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.551 12.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.295 -16.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.911 29.635 -7.783 55.354 75.295 75.295Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)42.591 8.030 -78.666 -28.045 -28.045Kar Dağıtımı243.076 11.661 -254.737 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar243.076 -243.076 0Diğer254.737 -254.737 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 988.302 298.459 -46.325 121.968 -3.975 1.743.696 -430.857 55.354 4.091.477 4.091.477Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.039.904 808.586Kredilerden Alınan Kar Payları881.687 714.123Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler20.367 864Bankalardan Alınan Gelirler100 350Menkul Değerlerden Alınan Gelirler130.033 88.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar38.182 11.092Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.239 36.893İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler55.612 40.675Finansal Kiralama Gelirleri7.144 3.991Diğer Kar Payı Gelirleri573 598KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -780.804 -435.907Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-413.987 -288.353Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-287.874 -122.775Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-42.743 -2.395Kiralama Kar Payı Giderleri-12.742 -14.823Diğer Kar Payı Giderleri-23.458 -7.561NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)259.100 372.679NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ77.898 61.292Alınan Ücret ve Komisyonlar118.774 98.253Gayri Nakdi Kredilerden33.182 31.634Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 85.592 66.619Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-40.876 -36.961Gayri Nakdi Kredilere-68 -52Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -40.808 -36.909TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) 5.332 25.915Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)32.711 7.611Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)115.980 8.597Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-143.359 9.707DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 300.533 106.056FAALİYET BRÜT KÂRI642.863 565.942BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -226.057 -239.311DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-6.815 -3.636PERSONEL GİDERLERİ (-)-187.744 -179.057DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -149.398 -128.900NET FAALİYET KARI (ZARARI)72.849 15.038BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 72.849 15.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) -17.495 -2.988Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-126.653 -53.063Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi109.158 50.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 55.354 12.050DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 55.354 12.050Grubun Karı (Zararı)55.354 12.050Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.084.874 20.147.898 25.232.772 5.126.972 18.067.080 23.194.052Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm -I (1) 2.965.151 15.715.407 18.680.558 2.115.516 14.497.412 16.612.928Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.008.257 13.802.850 15.811.107 1.371.053 11.863.955 13.235.008Bankalar985.354 1.913.091 2.898.445 779.426 2.633.920 3.413.346Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28.460 -534 -28.994 -34.963 -463 -35.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(2) 1.249.863 4.098.877 5.348.740 2.149.588 3.254.404 5.403.992Devlet Borçlanma Senetleri546.222 4.075.450 4.621.672 536.142 3.232.685 3.768.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.626 11.626 10.774 10.774Diğer Finansal Varlıklar703.641 11.801 715.442 1.613.446 10.945 1.624.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(3) 687.301 333.614 1.020.915 848.184 315.264 1.163.448Devlet Borçlanma Senetleri612.797 323.382 936.179 745.044 306.067 1.051.111Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 10.232 17.899 7.667 9.197 16.864Diğer Finansal Varlıklar66.837 66.837 95.473 95.473Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I) (5) 182.559 0 182.559 13.684 0 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı182.559 0 182.559 13.684 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.635.062 23.139.180 46.774.242 23.290.703 20.517.445 43.808.148Krediler(Beşinci Bölüm -I)(6) 23.391.449 21.324.591 44.716.040 23.254.475 18.801.331 42.055.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm -I)(7) 299.715 134.175 433.890 291.476 68.673 360.149İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(4) 966.709 2.490.387 3.457.096 832.051 2.392.749 3.224.800Devlet Borçlanma Senetleri914.783 2.490.387 3.405.170 832.051 2.392.749 3.224.800Diğer Finansal Varlıklar51.926 51.926 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.022.811 -809.973 -1.832.784 -1.087.299 -745.308 -1.832.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(8) 127.775 326 128.101 130.757 293 131.050Satış Amaçlı127.775 326 128.101 130.757 293 131.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.395.462 18.118 1.413.580 1.371.033 17.226 1.388.259MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I) (11) 58.057 0 58.057 40.533 0 40.533Şerefiye0 0Diğer58.057 58.057 40.533 40.533YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.432 3.432 3.672 3.672ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm -I) (13) 220.904 220.904 191.314 191.314DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm -I) (14) 734.809 48.542 783.351 488.305 27.055 515.360VARLIKLAR TOPLAMI31.285.475 43.372.375 74.657.850 30.668.389 38.647.410 69.315.799YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm -II)(1) 16.783.009 39.145.585 55.928.594 15.465.033 36.148.091 51.613.124ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.804.997 3.065.898 8.870.895 4.314.758 2.987.107 7.301.865PARA PİYASALARINA BORÇLAR425.606 700.005 1.125.611 1.246.687 1.029.766 2.276.453İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II) (3) 4.547 14.347 18.894 142.596 0 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.547 14.347 18.894 142.596 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm -II) (4) 320.972 15.217 336.189 314.684 13.711 328.395KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm -II) (5) 192.534 2.172 194.706 198.842 2.401 201.243Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı145.336 145.336 144.641 144.641Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar47.198 2.172 49.370 54.201 2.401 56.602CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm -II) (6) 80.652 10.621 91.273 71.950 11.018 82.968ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 1.977.544 1.977.544 0 1.732.562 1.732.562Krediler1.977.544 1.977.544 1.732.562 1.732.562Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(9) 1.528.817 493.850 2.022.667 1.404.812 187.554 1.592.366ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.088.181 3.296 4.091.477 4.038.919 5.308 4.044.227Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000Sermaye Yedekleri1.003.157 0 1.003.157 960.566 0 960.566Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 14.855 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri988.302 988.302 945.711 945.711Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler252.134 252.134 254.045 254.045Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler114.697 3.296 117.993 90.833 5.308 96.141Kar Yedekleri1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590Yasal Yedekler143.156 143.156 130.419 130.419Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-375.503 0 -375.503 -109.115 0 -109.115Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-430.857 -430.857 -363.852 -363.852Dönem Net Kâr veya Zararı55.354 55.354 254.737 254.737Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI29.229.315 45.428.535 74.657.850 27.198.281 42.117.518 69.315.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.788.876 9.719.861 20.508.737 11.377.799 9.281.131 20.658.930GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.910.245 6.425.972 12.336.217 5.710.137 5.411.694 11.121.831Teminat Mektupları5.814.064 3.831.102 9.645.166 5.647.191 3.555.738 9.202.929Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler885.125 85.299 970.424 876.326 77.888 954.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.109.448 1.109.463 15 1.043.724 1.043.739Diğer Teminat Mektupları4.928.924 2.636.355 7.565.279 4.770.850 2.434.126 7.204.976Banka Kredileri0 69.526 69.526 0 49.363 49.363İthalat Kabul Kredileri69.526 69.526 49.363 49.363Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden12.289 12.289 75.323 75.323Diğer Kefaletlerimizden32.508 32.508 23.424 23.424TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.640.302 485.062 3.125.364 2.395.012 850.025 3.245.037Cayılamaz Taahhütler2.636.302 485.062 3.121.364 2.391.012 850.025 3.241.037Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri337.216 485.062 822.278 359.047 850.025 1.209.072İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri509.344 509.344 429.887 429.887Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri816.779 816.779 667.621 667.621İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.303 13.303 13.538 13.538Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri958.671 958.671 919.974 919.974Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri440 440 398 398Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler549 549 547 547Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 4.000 4.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062Vadeli Alım-Satım İşlemleri236.997 235.168 472.165 128.188 114.937 243.125Vadeli Döviz Alım İşlemleri97.295 140.031 237.326 83.763 39.298 123.061Vadeli Döviz Satım İşlemleri139.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434Teminat Senetleri1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570Emtia7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570Varant0 0Gayrimenkul59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166Diğer Rehinli Kıymetler5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı580.806 385.450Alınan Kar Payları929.499 770.157Ödenen Kar Payları-623.651 -241.828Alınan Ücret ve Komisyonlar85.592 66.619Elde Edilen Diğer Kazançlar172.788 84.012Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar115.020 120.355Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-229.643 -220.288Ödenen Vergiler-41.185 -14.284Diğer172.386 -179.293Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-297.405 -908.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-73.285 -1.595.936Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.766.879 2.663.017Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.803.963 -3.280.384Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış174.717 -59.334Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)70.222 -520.248Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.452.981 2.908.842Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)648.802 -1.024.217Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı283.401 -522.810YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları147.493 -790.202Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-56.725 -38.295Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.422 72.153Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-987.096 -60.158Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.159.759 94.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-495.075 -937.857Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar497.208 79.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-81.097 -78.708Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.239.411 5.467.649Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.228.637 -5.463.234Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.606 -20.404Diğer-71.265 -62.719Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi450.639 322.410Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)800.436 -1.069.310Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.055.277 7.182.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.855.713 6.113.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934792BIST