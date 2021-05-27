***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)102.705 18.346DİĞER KAPSAMLI GELİRLER21.865 -27.999Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.911 -1.701Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.911 -1.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar23.776 -26.298Yabancı Para Çevrim Farkları29.951 20.063Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-222 -59.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.953 13.076TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.570 -9.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.475 822 -9.653Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.988 18 -69.413 -40.407 -20.013 -60.420Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 909.038 269.209 -27.506 93.559 -6.829 1.493.874 -290.776 17.524 3.822.948 138.245 3.961.193Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.911 29.951 -6.175 84.299 106.164 18.406 124.570Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)42.591 7.996 -79.385 -28.798 1.085.412 1.056.614Kar Dağıtımı243.086 59.218 -302.304 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar243.086 -243.086 0Diğer302.304 -302.304 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 988.302 298.459 -46.325 126.163 -3.949 1.745.161 -349.599 84.299 4.207.366 1.322.754 5.530.120Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.065.032 809.287Kredilerden Alınan Kar Payları881.687 714.123Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler20.367 864Bankalardan Alınan Gelirler100 350Menkul Değerlerden Alınan Gelirler155.161 89.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar65.981 12.611Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar33.568 36.075İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler55.612 40.675Finansal Kiralama Gelirleri7.144 3.991Diğer Kar Payı Gelirleri573 598KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -772.529 -429.744Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-412.411 -286.671Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-61.050 -57.128Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-42.743 -2.395İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-220.125 -61.166Kiralama Kar Payı Giderleri-12.742 -14.823Diğer Kar Payı Giderleri-23.458 -7.561NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)292.503 379.543NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ77.898 60.971Alınan Ücret ve Komisyonlar118.774 97.932Gayri Nakdi Kredilerden33.182 31.634Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 85.592 66.298Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-40.876 -36.961Gayri Nakdi Kredilere-68 -52Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -40.808 -36.909TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) 6.628 17.487Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)34.007 122.026 22.363SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) -19.321 -4.017Cari Vergi Karşılığı-1.826 -1.029Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-126.653 -53.063Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi109.158 50.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 102.705 18.346DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 102.705 18.346Grubun Karı (Zararı)84.299 17.524Azınlık Payları Karı (Zararı)18.406 822Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06000000 0,01300000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.472.245 20.147.915 24.620.160 3.610.559 18.080.122 21.690.681Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 3.025.810 15.715.424 18.741.234 2.117.138 14.507.009 16.624.147Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.008.257 13.802.850 15.811.107 1.371.053 11.873.379 13.244.432Bankalar1.046.013 1.913.108 2.959.121 781.048 2.634.093 3.415.141Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-28.460 -534 -28.994 -34.963 -463 -35.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 643.412 4.098.877 4.742.289 724.424 3.257.849 3.982.273Devlet Borçlanma Senetleri547.399 4.075.450 4.622.849 552.653 3.236.130 3.788.783Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler17.271 11.626 28.897 12.921 10.774 23.695Diğer Finansal Varlıklar78.742 11.801 90.543 158.850 10.945 169.795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 620.464 333.614 954.078 755.313 315.264 1.070.577Devlet Borçlanma Senetleri612.797 323.382 936.179 745.044 306.067 1.051.111Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 10.232 17.899 7.667 9.197 16.864Diğer Finansal Varlıklar0 2.602 2.602Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 182.559 0 182.559 13.684 0 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı182.559 182.559 13.684 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.635.016 23.139.180 46.774.196 23.290.701 20.517.445 43.808.146Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 23.391.403 21.324.591 44.715.994 23.254.473 18.801.331 42.055.804Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 299.715 134.175 433.890 291.476 68.673 360.149İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 966.709 2.490.387 3.457.096 832.051 2.392.749 3.224.800Devlet Borçlanma Senetleri914.783 2.490.387 3.405.170 832.051 2.392.749 3.224.800Diğer Finansal Varlıklar51.926 51.926 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.022.811 -809.973 -1.832.784 -1.087.299 -745.308 -1.832.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 127.775 326 128.101 130.757 293 131.050Satış Amaçlı127.775 326 128.101 130.757 293 131.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 333.681 0 333.681 327.378 0 327.378İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar268.696 268.696 268.696 268.696Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)64.985 0 64.985 58.682 0 58.682Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler64.985 64.985 58.682 58.682Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.396.625 18.118 1.414.743 1.372.244 17.226 1.389.470MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 58.059 6.563 64.622 40.535 6.352 46.887Şerefiye4.942 4.942 4.783 4.783Diğer58.059 1.621 59.680 40.535 1.569 42.104YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.019.640 1.019.640 1.261.475 1.261.475CARİ VERGİ VARLIĞI3.534 3.534 3.750 3.750ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 220.950 220.950 191.360 191.360DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I)(14) 823.981 50.535 874.516 640.871 28.943 669.814VARLIKLAR TOPLAMI32.091.506 43.362.637 75.454.143 30.869.630 38.650.381 69.520.011YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 16.755.037 39.145.581 55.900.618 15.389.368 36.148.001 51.537.369ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 67.804 3.065.898 3.133.702 72.778 2.987.107 3.059.885PARA PİYASALARINA BORÇLAR425.606 700.005 1.125.611 1.246.687 1.029.766 2.276.453İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.995.265 4.995.265 4.042.163 4.042.163GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 4.547 14.347 18.894 142.596 0 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.547 14.347 18.894 142.596 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 320.972 15.217 336.189 314.684 13.711 328.395KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 192.765 2.225 194.990 200.073 2.451 202.524Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı145.567 145.567 145.872 145.872Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar47.198 2.225 49.423 54.201 2.451 56.652CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 83.239 10.621 93.860 74.012 11.018 85.030ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 1.977.544 1.977.544 0 1.732.562 1.732.562Krediler1.977.544 1.977.544 1.732.562 1.732.562Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 1.650.247 497.103 2.147.350 1.573.899 190.199 1.764.098ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.526.824 3.296 5.530.120 4.343.628 5.308 4.348.936Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000Sermaye Yedekleri1.003.157 0 1.003.157 960.566 0 960.566Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 14.855 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri988.302 988.302 945.711 945.711Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler252.134 252.134 254.045 254.045Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler118.918 3.296 122.214 93.130 5.308 98.438Kar Yedekleri1.745.161 0 1.745.161 1.494.079 0 1.494.079Yasal Yedekler131.703 131.703Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171Diğer Kar Yedekleri171 171 205 205Kar veya Zarar-265.300 0 -265.300 -27.128 0 -27.128Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-349.599 -349.599 -329.432 -329.432Dönem Net Kâr veya Zararı84.299 84.299 302.304 302.304Azınlık Payları1.322.754 1.322.754 218.936 218.936YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI30.022.306 45.431.837 75.454.143 27.399.888 42.120.123 69.520.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.788.876 9.719.861 20.508.737 11.377.799 9.281.131 20.658.930GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 5.910.245 6.425.972 12.336.217 5.710.137 5.411.694 11.121.831Teminat Mektupları5.814.064 3.831.102 9.645.166 5.647.191 3.555.738 9.202.929Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler885.125 85.299 970.424 876.326 77.888 954.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.109.448 1.109.463 15 1.043.724 1.043.739Diğer Teminat Mektupları4.928.924 2.636.355 7.565.279 4.770.850 2.434.126 7.204.976Banka Kredileri0 69.526 69.526 0 49.363 49.363İthalat Kabul Kredileri69.526 69.526 49.363 49.363Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler63.673 2.513.055 2.576.728 39.522 1.731.270 1.770.792Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden12.289 12.289 75.323 75.323Diğer Kefaletlerimizden32.508 32.508 23.424 23.424TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.640.302 485.062 3.125.364 2.395.012 850.025 3.245.037Cayılamaz Taahhütler2.636.302 485.062 3.121.364 2.391.012 850.025 3.241.037Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri337.216 485.062 822.278 359.047 850.025 1.209.072İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri509.344 509.344 429.887 429.887Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri816.779 816.779 667.621 667.621İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri13.303 13.303 13.538 13.538Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri958.671 958.671 919.974 919.974Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri440 440 398 398Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler549 549 547 547Cayılabilir Taahhütler4.000 0 4.000 4.000 0 4.000Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler4.000 4.000 4.000 4.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.238.329 2.808.827 5.047.156 3.272.650 3.019.412 6.292.062Vadeli Alım-Satım İşlemleri236.997 235.168 472.165 128.188 114.937 243.125Vadeli Döviz Alım İşlemleri97.295 140.031 237.326 83.763 39.298 123.061Vadeli Döviz Satım İşlemleri139.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434Teminat Senetleri1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570Emtia7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570Varant0 0Gayrimenkul59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166Diğer Rehinli Kıymetler5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı628.147 383.151Alınan Kar Payları954.627 770.858Ödenen Kar Payları-615.376 -240.146Alınan Ücret ve Komisyonlar85.592 66.619Elde Edilen Diğer Kazançlar206.086 103.718Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar115.020 120.355Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-231.919 -222.023Ödenen Vergiler-43.263 -15.764Diğer157.380 -200.466Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-470.555 -934.685Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-806.907 -1.564.606Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.766.879 2.669.662Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.803.919 -3.280.376Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış476.462 -71.339Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)70.222 -520.248Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.452.981 2.908.842Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)907.485 -1.076.620Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı157.592 -551.534YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları332.335 -767.582İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.275Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-100.773 -38.295Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller284.267 94.773Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.547 -60.158Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar151.530 94.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-495.075 -937.857Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar497.208 79.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-81.249 -79.249Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit10.387.086 5.130.184Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-10.376.464 -5.126.310Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.606 -20.404Diğer-71.265 -62.719Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi450.639 322.410Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)859.317 -1.075.955Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.057.072 7.189.681Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.916.389 6.113.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938474BIST