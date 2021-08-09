***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)13.071 62.900DİĞER KAPSAMLI GELİRLER28.822 24.294Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.822 -3.403Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-3.822 -3.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar32.644 27.697Yabancı Para Çevrim Farkları43.936 26.565Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.697 1.451Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.595 -319TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.893 87.194Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Yeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.403 26.565 1.132 62.900 87.194 87.194Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)56.269 18 -44.768 11.519 11.519Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429Yedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347Diğer63.429 -63.429Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 936.548 267.507 -27.506 99.203 41.188 1.492.590 -316.643 62.900 3.920.642 3.920.642Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.822 43.936 -11.292 13.071 41.893 41.893Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)60.224 8.030 -63.821 4.433 4.433Kar Dağıtımı243.076 11.661 -254.737 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar243.076 -243.076 0Diğer254.737 -254.737 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 1.005.935 296.548 -46.325 136.269 -7.484 1.743.696 -416.012 13.071 4.090.553 4.090.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 2.185.738 1.625.495 1.145.834 816.909Kredilerden Alınan Kar Payları1.841.839 1.408.884 960.152 694.761Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler53.901 3.508 33.534 2.644Bankalardan Alınan Gelirler182 506 82 156Menkul Değerlerden Alınan Gelirler273.687 203.320 143.654 114.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar83.794 34.089 45.612 22.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar75.053 81.838 38.814 44.945İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler114.840 87.393 59.228 46.718Finansal Kiralama Gelirleri15.432 7.790 8.288 3.799Diğer Kar Payı Gelirleri697 1.487 124 889KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -1.592.075 -857.856 -811.271 -421.949Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-872.447 -561.543 -458.460 -273.190Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-608.192 -249.450 -320.318 -126.675Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-54.198 -7.167 -11.455 -4.772Kiralama Kar Payı Giderleri-25.099 -29.788 -12.357 -14.965Diğer Kar Payı Giderleri-32.139 -9.908 -8.681 -2.347NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)593.663 767.639 334.563 394.960NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ170.462 100.139 92.564 38.847Alınan Ücret ve Komisyonlar252.791 177.229 134.017 78.976Gayri Nakdi Kredilerden71.686 64.391 38.504 32.757Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 181.105 112.838 95.513 46.219Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-82.329 -77.090 -41.453 -40.129Gayri Nakdi Kredilere-174 -106 -106 -54Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -82.155 -76.984 -41.347 -40.075TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) -16.642 69.187 -21.974 43.272Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-18.948 20.115 -51.659 12.504Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-24.169 25.255 -140.149 16.658Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)26.475 23.817 169.834 14.110DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 480.787 142.158 180.254 36.102FAALİYET BRÜT KÂRI1.228.270 1.079.123 585.407 513.181BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -504.133 -361.256 -278.076 -121.945DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -16.162 -22.355 -9.347 -18.719PERSONEL GİDERLERİ (-)-375.425 -349.715 -187.681 -170.658DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -353.179 -258.854 -203.781 -129.954NET FAALİYET KARI (ZARARI)-20.629 86.943 -93.478 71.905BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) -20.629 86.943 -93.478 71.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) 33.700 -24.043 51.195 -21.055Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-184.443 -101.818 -57.790 -48.755Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi218.143 77.775 108.985 27.700SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 13.071 62.900 -42.283 50.850DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 13.071 62.900 -42.283 50.850Grubun Karı (Zararı)13.071 62.900 -42.283 50.850Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01000000 0,05000000 -0,03000000 0,04000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)3.834.117 21.341.173 25.175.290 5.126.972 18.067.080 23.194.052Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm -I (1) 2.301.312 16.363.133 18.664.445 2.115.516 14.497.412 16.612.928Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.215.864 14.088.703 15.304.567 1.371.053 11.863.955 13.235.008Bankalar1.116.258 2.280.165 3.396.423 779.426 2.633.920 3.413.346Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-30.810 -5.735 -36.545 -34.963 -463 -35.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(2) 846.303 4.712.917 5.559.220 2.149.588 3.254.404 5.403.992Devlet Borçlanma Senetleri624.521 4.685.591 5.310.112 536.142 3.232.685 3.768.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.540 13.540 10.774 10.774Diğer Finansal Varlıklar221.782 13.786 235.568 1.613.446 10.945 1.624.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(3) 635.303 243.837 879.140 848.184 315.264 1.163.448Devlet Borçlanma Senetleri627.410 232.674 860.084 745.044 306.067 1.051.111Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 11.163 18.830 7.667 9.197 16.864Diğer Finansal Varlıklar226 226 95.473 95.473Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I) (5) 51.199 21.286 72.485 13.684 0 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı51.199 21.286 72.485 13.684 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.214.775 26.981.446 51.196.221 23.290.703 20.517.445 43.808.148Krediler(Beşinci Bölüm -I)(6) 24.042.000 23.516.904 47.558.904 23.254.475 18.801.331 42.055.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm -I)(7) 315.025 179.770 494.795 291.476 68.673 360.149İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(4) 884.246 4.230.658 5.114.904 832.051 2.392.749 3.224.800Devlet Borçlanma Senetleri884.246 4.230.658 5.114.904 832.051 2.392.749 3.224.800Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.026.496 -945.886 -1.972.382 -1.087.299 -745.308 -1.832.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(8) 155.969 135 156.104 130.757 293 131.050Satış Amaçlı155.969 135 156.104 130.757 293 131.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.329.931 17.780 1.347.711 1.371.033 17.226 1.388.259MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I) (11) 68.920 0 68.920 40.533 0 40.533Şerefiye0 0Diğer68.920 68.920 40.533 40.533YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.069 3.069 3.672 3.672ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm -I) (13) 305.405 305.405 191.314 191.314DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm -I) (14) 648.519 104.489 753.008 488.305 27.055 515.360VARLIKLAR TOPLAMI30.585.805 48.463.334 79.049.139 30.668.389 38.647.410 69.315.799YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm -II)(1) 17.645.498 44.060.078 61.705.576 15.465.033 36.148.091 51.613.124ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.186.670 3.169.508 8.356.178 4.314.758 2.987.107 7.301.865PARA PİYASALARINA BORÇLAR67.328 8.697 76.025 1.246.687 1.029.766 2.276.453İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II) (3) 3.316 0 3.316 142.596 0 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.316 3.316 142.596 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm -II) (4) 317.150 15.980 333.130 314.684 13.711 328.395KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm -II) (5) 205.435 2.437 207.872 198.842 2.401 201.243Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı155.881 155.881 144.641 144.641Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar49.554 2.437 51.991 54.201 2.401 56.602CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm -II) (6) 62.956 215 63.171 71.950 11.018 82.968ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 2.039.052 2.039.052 0 1.732.562 1.732.562Krediler2.039.052 2.039.052 1.732.562 1.732.562Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(9) 1.917.154 257.112 2.174.266 1.404.812 187.554 1.592.366ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.084.863 5.690 4.090.553 4.038.919 5.308 4.044.227Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000Sermaye Yedekleri1.020.790 0 1.020.790 960.566 0 960.566Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 14.855 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.005.935 1.005.935 945.711 945.711Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler250.223 250.223 254.045 254.045Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler123.095 5.690 128.785 90.833 5.308 96.141Kar Yedekleri1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590Yasal Yedekler143.156 143.156 130.419 130.419Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-402.941 0 -402.941 -109.115 0 -109.115Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-416.012 -416.012 -363.852 -363.852Dönem Net Kâr veya Zararı13.071 13.071 254.737 254.737Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI29.490.370 49.558.769 79.049.139 27.198.281 42.117.518 69.315.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.469.798 10.240.921 20.710.719 11.377.799 9.281.131 20.658.930GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.499.872 6.957.281 13.457.153 5.710.137 5.411.694 11.121.831Teminat Mektupları6.379.379 3.804.387 10.183.766 5.647.191 3.555.738 9.202.929Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler954.335 89.978 1.044.313 876.326 77.888 954.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.220.725 1.220.740 15 1.043.724 1.043.739Diğer Teminat Mektupları5.425.029 2.493.684 7.918.713 4.770.850 2.434.126 7.204.976Banka Kredileri0 86.215 86.215 0 49.363 49.363İthalat Kabul Kredileri86.215 86.215 49.363 49.363Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler57.088 3.053.594 3.110.682 39.522 1.731.270 1.770.792Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler57.088 3.053.594 3.110.682 39.522 1.731.270 1.770.792Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden13.085 13.085 75.323 75.323Diğer Kefaletlerimizden63.405 63.405 23.424 23.424TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.570.285 235.123 2.805.408 2.395.012 850.025 3.245.037Cayılamaz Taahhütler2.544.785 235.123 2.779.908 2.391.012 850.025 3.241.037Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri138.787 235.123 373.910 359.047 850.025 1.209.072İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri604.315 604.315 429.887 429.887Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri819.317 819.317 667.621 667.621İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri14.015 14.015 13.538 13.538Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri967.290 967.290 919.974 919.974Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri509 509 398 398Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler552 552 547 547Cayılabilir Taahhütler25.500 0 25.500 4.000 0 4.000Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler25.500 25.500 4.000 4.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.399.641 3.048.517 4.448.158 3.272.650 3.019.412 6.292.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.399.641 3.048.517 4.448.158 3.272.650 3.019.412 6.292.062Vadeli Alım-Satım İşlemleri125.941 124.864 250.805 128.188 114.937 243.125Vadeli Döviz Alım İşlemleri91.428 34.325 125.753 83.763 39.298 123.061Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.513 90.539 125.052 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.273.700 2.923.653 4.197.353 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER97.264.467 32.217.309 129.481.776 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER6.744.243 8.769.574 15.513.817 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.782.372 3.782.372 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler13.372 347.042 360.414 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.060.356 431.521 2.491.877 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler627.086 108.020 735.106 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler227.829 817.954 1.045.783 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 7.065.037 7.098.162 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER90.520.224 23.447.735 113.967.959 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.108.963 5.368.226 16.477.189 11.668.013 4.659.421 16.327.434Teminat Senetleri1.998.732 331.285 2.330.017 1.438.998 219.572 1.658.570Emtia9.490.542 2.308.462 11.799.004 6.545.244 1.758.326 8.303.570Varant0 0Gayrimenkul62.371.444 12.555.335 74.926.779 56.903.781 6.988.385 63.892.166Diğer Rehinli Kıymetler5.272.390 2.875.260 8.147.650 4.924.606 2.341.372 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar278.153 9.167 287.320 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI107.734.265 42.458.230 150.192.495 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı762.245 -395.036Alınan Kar Payları2.107.203 1.549.812Ödenen Kar Payları-1.520.257 -562.839Alınan Ücret ve Komisyonlar175.544 112.838Elde Edilen Diğer Kazançlar305.438 114.574Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar190.234 195.296Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-461.534 -432.714Ödenen Vergiler-12.919 -28.161Diğer-21.464 -1.343.842Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.786.481 -602.855Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-346.766 -2.699.313Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.319.891 2.234.758Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.306.242 -5.032.980Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış83.724 -157.249Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)398.450 -1.230.235Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)7.495.379 5.508.083Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)781.827 774.081Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.548.726 -997.891YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.201.434 -760.676Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-88.218 -52.539Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller148.774 94.688Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.550.006 -91.914Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.901.018 101.075Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.805.047 -1.620.567Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.192.045 808.581FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.574.295 760.934Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit23.497.475 13.090.795Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-24.959.907 -12.224.728Kiralamaya İlişkin Ödemeler-40.598 -42.414Diğer-71.265 -62.719Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi418.502 281.688Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)191.499 -715.945Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.055.277 7.182.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.246.776 6.466.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956166BIST