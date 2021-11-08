***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)51.427 137.716DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26.299 22.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.733 -5.105Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.733 -5.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar32.032 27.717Yabancı Para Çevrim Farkları51.793 51.455Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-27.760 -30.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.999 6.695TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)77.726 160.328Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999Yeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 31.057 1.430.225 -263.958 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.105 51.455 -23.738 137.716 160.328 160.328Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)98.423 -3.590 18 -104.907 -10.056 -10.056Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429Yedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347Diğer63.429 -63.429Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 124.093 3.729 1.492.590 -367.783 137.716 3.972.201 3.972.201Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.733 51.793 -19.761 51.427 77.726 77.726Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)68.292 8.030 -137.568 -61.246 -61.246Kar Dağıtımı243.076 11.661 -254.737 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar243.076 -243.076 0Diğer254.737 -254.737 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 1.014.003 294.637 -46.325 144.126 -15.953 1.743.696 -489.759 51.427 4.060.707 4.060.707Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.401.984 2.553.540 1.216.246 928.045Kredilerden Alınan Kar Payları2.841.586 2.194.190 999.747 785.306Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler92.845 6.813 38.944 3.305Bankalardan Alınan Gelirler256 585 74 79Menkul Değerlerden Alınan Gelirler440.904 338.113 167.217 134.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar146.837 68.223 63.043 34.134Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar103.401 125.691 28.348 43.853İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler190.666 144.199 75.826 56.806Finansal Kiralama Gelirleri25.359 11.802 9.927 4.012Diğer Kar Payı Gelirleri1.034 2.037 337 550KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -2.457.718 -1.317.645 -865.643 -459.789Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.389.534 -808.107 -517.087 -246.564Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-916.235 -385.743 -308.043 -136.293Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-74.154 -35.056 -19.956 -27.889Kiralama Kar Payı Giderleri-37.492 -43.784 -12.393 -13.996Diğer Kar Payı Giderleri-40.303 -44.955 -8.164 -35.047NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)944.266 1.235.895 350.603 468.256NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ273.875 162.576 103.413 62.437Alınan Ücret ve Komisyonlar398.619 281.002 145.828 103.773Gayri Nakdi Kredilerden114.497 97.403 42.811 33.012Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 284.122 183.599 103.017 70.761Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-124.744 -118.426 -42.415 -41.336Gayri Nakdi Kredilere-397 -156 -223 -50Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -124.347 -118.270 -42.192 -41.286TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 52 52TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) -194.944 173.318 -178.302 104.131Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-110.765 26.661 -91.817 6.546Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-84.593 87.721 -60.424 62.466Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)414 58.936 -26.061 35.119DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 817.673 471.175 336.886 329.017FAALİYET BRÜT KÂRI1.840.922 2.042.964 612.652 963.841BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -725.088 -913.989 -220.955 -552.733DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -13.019 -5.211 3.143 17.144PERSONEL GİDERLERİ (-)-576.372 -540.375 -200.947 -190.660DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -500.977 -405.038 -147.798 -146.184NET FAALİYET KARI (ZARARI)25.466 178.351 46.095 91.408BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 25.466 178.351 46.095 91.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) 25.961 -40.635 -7.739 -16.592Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-260.890 -254.890 -76.447 -153.072Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi286.851 214.255 68.708 136.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 51.427 137.716 38.356 74.816DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 51.427 137.716 38.356 74.816Grubun Karı (Zararı)51.427 137.716 38.356 74.816Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,04000000 0,10000000 0,03000000 0,05000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.037.780 23.025.820 29.063.600 5.126.972 18.067.080 23.194.052Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm -I (1) 3.638.051 18.253.519 21.891.570 2.115.516 14.497.412 16.612.928Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.418.817 16.119.578 18.538.395 1.371.053 11.863.955 13.235.008Bankalar1.249.398 2.138.750 3.388.148 779.426 2.633.920 3.413.346Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-30.164 -4.809 -34.973 -34.963 -463 -35.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(2) 2.049.349 4.523.858 6.573.207 2.149.588 3.254.404 5.403.992Devlet Borçlanma Senetleri622.671 4.497.112 5.119.783 536.142 3.232.685 3.768.827Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler13.193 13.193 10.774 10.774Diğer Finansal Varlıklar1.426.678 13.553 1.440.231 1.613.446 10.945 1.624.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(3) 325.326 244.582 569.908 848.184 315.264 1.163.448Devlet Borçlanma Senetleri317.659 233.171 550.830 745.044 306.067 1.051.111Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 11.411 19.078 7.667 9.197 16.864Diğer Finansal Varlıklar0 95.473 95.473Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I) (5) 25.054 3.861 28.915 13.684 0 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.054 3.861 28.915 13.684 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.731.260 28.333.930 52.065.190 23.290.703 20.517.445 43.808.148Krediler(Beşinci Bölüm -I)(6) 24.097.079 24.202.196 48.299.275 23.254.475 18.801.331 42.055.806Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm -I)(7) 318.530 249.497 568.027 291.476 68.673 360.149İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(4) 551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800Devlet Borçlanma Senetleri551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.236.125 -797.788 -2.033.913 -1.087.299 -745.308 -1.832.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(8) 140.154 139 140.293 130.757 293 131.050Satış Amaçlı140.154 139 140.293 130.757 293 131.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm -I) (9) 25.100 18.311 43.411 25.100 18.311 43.411İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 18.311 23.411 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 20.000 20.000 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.303.597 16.833 1.320.430 1.371.033 17.226 1.388.259MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I) (11) 69.287 0 69.287 40.533 0 40.533Şerefiye0 0Diğer69.287 69.287 40.533 40.533YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm -I) (12) 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI3.037 3.037 3.672 3.672ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm -I) (13) 317.236 317.236 191.314 191.314DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm -I) (14) 668.932 40.850 709.782 488.305 27.055 515.360VARLIKLAR TOPLAMI32.296.383 51.435.883 83.732.266 30.668.389 38.647.410 69.315.799YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm -II)(1) 19.102.511 47.635.229 66.737.740 15.465.033 36.148.091 51.613.124ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm -II) (2) 5.702.668 1.795.936 7.498.604 4.314.758 2.987.107 7.301.865PARA PİYASALARINA BORÇLAR36.983 36.983 1.246.687 1.029.766 2.276.453İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II) (3) 7.079 0 7.079 142.596 0 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.079 7.079 142.596 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm -II) (4) 320.148 13.599 333.747 314.684 13.711 328.395KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm -II) (5) 202.766 3.133 205.899 198.842 2.401 201.243Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı156.766 156.766 144.641 144.641Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar46.000 3.133 49.133 54.201 2.401 56.602CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm -II) (6) 67.239 763 68.002 71.950 11.018 82.968ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm -II) (7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm -II) (8) 0 2.135.430 2.135.430 0 1.732.562 1.732.562Krediler2.135.430 2.135.430 1.732.562 1.732.562Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(9) 2.104.918 543.157 2.648.075 1.404.812 187.554 1.592.366ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm -II) (10) 4.056.556 4.151 4.060.707 4.038.919 5.308 4.044.227Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000Sermaye Yedekleri1.028.858 0 1.028.858 960.566 0 960.566Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 14.855 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.014.003 1.014.003 945.711 945.711Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler248.312 248.312 254.045 254.045Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler124.022 4.151 128.173 90.833 5.308 96.141Kar Yedekleri1.743.696 0 1.743.696 1.492.590 0 1.492.590Yasal Yedekler143.156 143.156 130.419 130.419Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-438.332 0 -438.332 -109.115 0 -109.115Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-489.759 -489.759 -363.852 -363.852Dönem Net Kâr veya Zararı51.427 51.427 254.737 254.737Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI31.600.868 52.131.398 83.732.266 27.198.281 42.117.518 69.315.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.107.189 10.214.010 21.321.199 11.377.799 9.281.131 20.658.930GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.841.271 7.243.040 14.084.311 5.710.137 5.411.694 11.121.831Teminat Mektupları6.766.712 3.814.906 10.581.618 5.647.191 3.555.738 9.202.929Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.243.712 349.321 1.593.033 876.326 77.888 954.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.286.701 1.286.716 15 1.043.724 1.043.739Diğer Teminat Mektupları5.522.985 2.178.884 7.701.869 4.770.850 2.434.126 7.204.976Banka Kredileri0 85.826 85.826 0 49.363 49.363İthalat Kabul Kredileri85.826 85.826 49.363 49.363Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden12.681 12.681 75.323 75.323Diğer Kefaletlerimizden60.324 60.324 23.424 23.424TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.778.304 580.076 3.358.380 2.395.012 850.025 3.245.037Cayılamaz Taahhütler2.752.804 580.076 3.332.880 2.391.012 850.025 3.241.037Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri329.848 580.076 909.924 359.047 850.025 1.209.072İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri587.597 587.597 429.887 429.887Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri814.030 814.030 667.621 667.621İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri15.258 15.258 13.538 13.538Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.005.175 1.005.175 919.974 919.974Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri350 350 398 398Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler546 546 547 547Cayılabilir Taahhütler25.500 0 25.500 4.000 0 4.000Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler25.500 25.500 4.000 4.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062Vadeli Alım-Satım İşlemleri76.263 74.049 150.312 128.188 114.937 243.125Vadeli Döviz Alım İşlemleri53.746 20.620 74.366 83.763 39.298 123.061Vadeli Döviz Satım İşlemleri22.517 53.429 75.946 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.411.351 2.316.845 3.728.196 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER102.242.742 32.680.036 134.922.778 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER7.318.501 8.841.179 16.159.680 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.310.933 4.310.933 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler14.533 365.118 379.651 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.070.849 406.260 2.477.109 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler664.094 112.695 776.789 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler224.864 703.576 928.440 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 7.253.530 7.286.655 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER94.924.241 23.838.857 118.763.098 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.192.116 5.404.207 16.596.323 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar286.462 9.320 295.782 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI113.349.931 42.894.046 156.243.977 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.100.868 754.635Alınan Kar Payları3.391.882 2.445.586Ödenen Kar Payları-2.319.889 -756.222Alınan Temettüler52Alınan Ücret ve Komisyonlar277.267 183.599Elde Edilen Diğer Kazançlar421.927 442.493Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar348.949 342.964Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-708.243 -676.931Ödenen Vergiler-36.779 -42.547Diğer-274.298 -1.184.307Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.306.435 -2.314.924Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.428.948 -3.333.415Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.462.488 -515.440Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.454.015 -7.855.042Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-138.428 -609.666Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)875.752 -1.198.387Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)12.065.246 9.891.256Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.849.316 1.305.770Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.407.303 -1.560.289YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.016.239 -1.232.928Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.350Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-107.747 -102.141Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller205.274 156.802Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.550.158 -406.249Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.103.601 157.974Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.151.694 -1.884.206Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.484.485 826.542FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.762.735 1.573.689Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.775.399 22.241.140Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-36.317.319 -20.464.090Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62.802 -65.121Diğer-158.013 -138.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi377.804 735.470Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.006.133 -484.058Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.055.277 7.182.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.061.410 6.698.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975979BIST