***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)238.094 159.236DİĞER KAPSAMLI GELİRLER28.744 26.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.733 -5.105Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.733 -5.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar34.477 31.323Yabancı Para Çevrim Farkları52.656 54.245Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-25.783 -29.387Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.604 6.465TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)266.838 185.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-8.999 8.999 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.999 8.999 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 30.533 1.430.839 -239.392 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.105 54.245 -22.922 157.160 183.378 2.076 185.454Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)98.652 -3.590 18 -120.942 -25.862 -6.993 -32.855Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 978.702 265.805 -27.506 127.741 4.021 1.493.874 -333.306 157.160 4.031.346 152.519 4.183.865Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 96.212 2.226 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.733 52.656 -18.179 136.184 164.928 101.910 266.838Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)68.292 7.937 -139.834 -63.605 833.573 769.968Kar Dağıtımı243.926 58.378 -302.304 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar243.926 -243.926 0Diğer302.304 -302.304 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 1.014.003 294.637 -46.325 148.868 -15.953 1.745.942 -410.888 136.184 4.231.323 1.154.419 5.385.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 3.427.134 2.559.368 1.223.766 927.548Kredilerden Alınan Kar Payları2.841.586 2.194.190 999.747 785.306Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler92.845 6.813 38.944 3.305Bankalardan Alınan Gelirler256 1.110 74 604Menkul Değerlerden Alınan Gelirler466.054 343.416 174.737 133.771Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar175.538 76.492 70.712 34.832Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar99.850 122.725 28.199 42.133İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler190.666 144.199 75.826 56.806Finansal Kiralama Gelirleri25.359 11.802 9.927 4.012Diğer Kar Payı Gelirleri1.034 2.037 337 550KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -2.354.585 -1.303.309 -823.929 -451.326Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.386.211 -803.781 -515.907 -244.421Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-197.249 -190.492 -62.620 -66.702Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-74.154 -35.056 -19.956 -27.889İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-619.176 -185.241 -204.889 -63.271Kiralama Kar Payı Giderleri-37.492 -43.784 -12.393 -13.996Diğer Kar Payı Giderleri-40.303 -44.955 -8.164 -35.047NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)1.072.549 1.256.059 399.837 476.222NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ273.875 162.576 103.413 62.437Alınan Ücret ve Komisyonlar398.619 281.002 145.828 103.773Gayri Nakdi Kredilerden114.497 97.403 42.811 33.012Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 284.122 183.599 103.017 70.761Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-124.744 -118.426 -42.415 -41.336Gayri Nakdi Kredilere-397 -156 -223 -50Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -124.347 -118.270 -42.192 -41.286TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 52 52TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) -193.767 148.929 -182.734 89.980Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-109.578 2.273 -96.249 -7.604Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-84.593 87.721 -60.424 62.466Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)404 58.935 -26.061 35.118DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (6) 912.592 541.389 389.251 363.509FAALİYET BRÜT KÂRI2.065.301 2.108.953 709.819 992.148BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -725.088 -913.989 -220.955 -552.733DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -13.019 -5.211 3.143 17.144PERSONEL GİDERLERİ (-)-584.449 -546.100 -203.665 -192.674DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (8) -547.705 -456.157 -163.851 -165.841NET FAALİYET KARI (ZARARI)195.040 187.496 124.491 98.044BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)23.904 15.779 9.784 6.053NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (9) 218.944 203.275 134.275 104.097SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) 19.150 -44.039 -10.152 -17.834Cari Vergi Karşılığı-6.811 -3.404 -2.413 -1.242Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-260.890 -254.890 -76.447 -153.072Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi286.851 214.255 68.708 136.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 238.094 159.236 124.123 86.263DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 238.094 159.236 124.123 86.263Grubun Karı (Zararı)136.184 157.160 91.767 86.034Azınlık Payları Karı (Zararı)101.910 2.076 32.356 229Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10000000 0,12000000 0,07000000 0,07000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.151.062 23.026.545 28.177.607 3.610.559 18.080.122 21.690.681Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 4.025.609 18.254.244 22.279.853 2.117.138 14.507.009 16.624.147Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.418.817 16.119.578 18.538.395 1.371.053 11.873.379 13.244.432Bankalar1.636.956 2.139.475 3.776.431 781.048 2.634.093 3.415.141Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-30.164 -4.809 -34.973 -34.963 -463 -35.426Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 775.073 4.523.858 5.298.931 724.424 3.257.849 3.982.273Devlet Borçlanma Senetleri623.356 4.497.112 5.120.468 552.653 3.236.130 3.788.783Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18.507 13.193 31.700 12.921 10.774 23.695Diğer Finansal Varlıklar133.210 13.553 146.763 158.850 10.945 169.795Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 325.326 244.582 569.908 755.313 315.264 1.070.577Devlet Borçlanma Senetleri317.659 233.171 550.830 745.044 306.067 1.051.111Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 11.411 19.078 7.667 9.197 16.864Diğer Finansal Varlıklar0 2.602 2.602Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 25.054 3.861 28.915 13.684 0 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı25.054 3.861 28.915 13.684 13.684Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)23.731.260 28.333.930 52.065.190 23.290.701 20.517.445 43.808.146Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 24.097.079 24.202.196 48.299.275 23.254.473 18.801.331 42.055.804Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 318.530 249.497 568.027 291.476 68.673 360.149İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800Devlet Borçlanma Senetleri551.776 4.680.025 5.231.801 832.051 2.392.749 3.224.800Diğer Finansal Varlıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.236.125 -797.788 -2.033.913 -1.087.299 -745.308 -1.832.607SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 140.154 139 140.293 130.757 293 131.050Satış Amaçlı140.154 139 140.293 130.757 293 131.050Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 350.256 0 350.256 327.378 0 327.378İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar268.696 268.696 268.696 268.696Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)81.560 0 81.560 58.682 0 58.682Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler81.560 81.560 58.682 58.682Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.304.676 16.833 1.321.509 1.372.244 17.226 1.389.470MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 69.289 6.534 75.823 40.535 6.352 46.887Şerefiye4.920 4.920 4.783 4.783Diğer69.289 1.614 70.903 40.535 1.569 42.104YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I) (12) 911.239 911.239 1.261.475 1.261.475CARİ VERGİ VARLIĞI3.093 3.093 3.750 3.750ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 317.282 317.282 191.360 191.360DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I) (14) 776.463 43.989 820.452 640.871 28.943 669.814VARLIKLAR TOPLAMI32.754.774 51.427.970 84.182.744 30.869.630 38.650.381 69.520.011YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 18.918.933 47.634.914 66.553.847 15.389.368 36.148.001 51.537.369ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 72.687 1.795.936 1.868.623 72.778 2.987.107 3.059.885PARA PİYASALARINA BORÇLAR36.983 36.983 1.246.687 1.029.766 2.276.453İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 4.805.374 4.805.374 4.042.163 4.042.163GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 7.079 0 7.079 142.596 0 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.079 7.079 142.596 142.596Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 320.148 13.599 333.747 314.684 13.711 328.395KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 202.997 3.189 206.186 200.073 2.451 202.524Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı156.997 156.997 145.872 145.872Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar46.000 3.189 49.189 54.201 2.451 56.652CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 70.460 763 71.223 74.012 11.018 85.030ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 2.135.430 2.135.430 0 1.732.562 1.732.562Krediler2.135.430 2.135.430 1.732.562 1.732.562Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 2.228.191 550.319 2.778.510 1.573.899 190.199 1.764.098ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.381.591 4.151 5.385.742 4.343.628 5.308 4.348.936Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000Sermaye Yedekleri1.028.858 0 1.028.858 960.566 0 960.566Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 14.855 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.014.003 1.014.003 945.711 945.711Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler248.312 248.312 254.045 254.045Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler128.764 4.151 132.915 93.130 5.308 98.438Kar Yedekleri1.745.942 0 1.745.942 1.494.079 0 1.494.079Yasal Yedekler145.290 145.290 131.703 131.703Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 1.600.540 1.362.171 1.362.171Diğer Kar Yedekleri112 112 205 205Kar veya Zarar-274.704 0 -274.704 -27.128 0 -27.128Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-410.888 -410.888 -329.432 -329.432Dönem Net Kâr veya Zararı136.184 136.184 302.304 302.304Azınlık Payları1.154.419 1.154.419 218.936 218.936YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.044.443 52.138.301 84.182.744 27.399.888 42.120.123 69.520.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.107.189 10.214.010 21.321.199 11.377.799 9.281.131 20.658.930GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 6.841.271 7.243.040 14.084.311 5.710.137 5.411.694 11.121.831Teminat Mektupları6.766.712 3.814.906 10.581.618 5.647.191 3.555.738 9.202.929Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.243.712 349.321 1.593.033 876.326 77.888 954.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 1.286.701 1.286.716 15 1.043.724 1.043.739Diğer Teminat Mektupları5.522.985 2.178.884 7.701.869 4.770.850 2.434.126 7.204.976Banka Kredileri0 85.826 85.826 0 49.363 49.363İthalat Kabul Kredileri85.826 85.826 49.363 49.363Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler14.235 3.329.627 3.343.862 39.522 1.731.270 1.770.792Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden12.681 12.681 75.323 75.323Diğer Kefaletlerimizden60.324 60.324 23.424 23.424TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 2.778.304 580.076 3.358.380 2.395.012 850.025 3.245.037Cayılamaz Taahhütler2.752.804 580.076 3.332.880 2.391.012 850.025 3.241.037Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri329.848 580.076 909.924 359.047 850.025 1.209.072İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri587.597 587.597 429.887 429.887Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri814.030 814.030 667.621 667.621İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri15.258 15.258 13.538 13.538Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.005.175 1.005.175 919.974 919.974Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri350 350 398 398Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler546 546 547 547Cayılabilir Taahhütler25.500 0 25.500 4.000 0 4.000Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler25.500 25.500 4.000 4.000TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.487.614 2.390.894 3.878.508 3.272.650 3.019.412 6.292.062Vadeli Alım-Satım İşlemleri76.263 74.049 150.312 128.188 114.937 243.125Vadeli Döviz Alım İşlemleri53.746 20.620 74.366 83.763 39.298 123.061Vadeli Döviz Satım İşlemleri22.517 53.429 75.946 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.411.351 2.316.845 3.728.196 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER102.242.742 32.680.036 134.922.778 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER7.318.501 8.841.179 16.159.680 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.310.933 4.310.933 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler14.533 365.118 379.651 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.070.849 406.260 2.477.109 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler664.094 112.695 776.789 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler224.864 703.576 928.440 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 7.253.530 7.286.655 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER94.924.241 23.838.857 118.763.098 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.192.116 5.404.207 16.596.323 11.668.013 4.659.421 16.327.434Teminat Senetleri1.978.969 322.700 2.301.669 1.438.998 219.572 1.658.570Emtia10.703.399 2.427.789 13.131.188 6.545.244 1.758.326 8.303.570Varant0 0Gayrimenkul64.528.380 12.729.443 77.257.823 56.903.781 6.988.385 63.892.166Diğer Rehinli Kıymetler6.234.915 2.945.398 9.180.313 4.924.606 2.341.372 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar286.462 9.320 295.782 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI113.349.931 42.894.046 156.243.977 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.287.790 1.368.616Alınan Kar Payları3.417.032 2.451.414Ödenen Kar Payları-2.216.756 -751.896Alınan Temettüler52Alınan Ücret ve Komisyonlar277.267 183.599Elde Edilen Diğer Kazançlar516.846 512.707Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar348.949 342.964Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-716.320 -682.656Ödenen Vergiler-44.101 -42.662Diğer-295.179 -644.854Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.621.635 -2.797.891Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.368.088 -3.298.754Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-3.462.488 -509.495Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.454.017 -7.855.083Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış255.614 -620.055Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)875.752 -1.198.387Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)11.957.112 9.301.438Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)817.750 1.382.445Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.909.425 -1.429.275YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-797.680 -1.174.022İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-9.037 -708Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)18.000Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-152.273 -112.474Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller569.393 227.099Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-26.279 -406.249Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar487.725 157.974Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.151.694 -1.884.206Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.484.485 826.542FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-2.095.133 1.377.824Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit28.430.601 20.422.501Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-31.240.402 -18.841.316Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62.802 -65.121Diğer777.470 -138.240Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi377.804 735.470Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.394.416 -490.003Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.055.277 7.189.681Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.449.693 6.699.678http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977505BIST