***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)194.306 55.354DİĞER KAPSAMLI GELİRLER55.489 19.941Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.945 -1.911Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.945 -1.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar58.434 21.852Yabancı Para Çevrim Farkları53.475 29.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri5.803 -2.232Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-844 -5.551TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)249.795 75.295Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 92.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 92.333 3.808 0 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.911 0 0 0 29.635 -7.783 0 0 0 0 55.354 75.295 0 75.295Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 42.591 0 0 0 0 0 0 0 0 8.030 -78.666 0 -28.045 0 -28.045Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 297.709 18.401 0 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 297.709 18.401 0 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -2.945 0 0 0 53.475 4.959 0 0 0 0 194.306 249.795 0 249.795Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 79.649 0 0 -65.018Kar Dağıtımı0 0 0Yedeklere Aktar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.273.318 441.671 -56.592 0 0 351.184 23.360 0 0 1.743.696 -524.168 194.306 4.811.630 0 4.811.630Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(1) 1.794.127 1.039.904Kredilerden Alınan Kar Payları1.346.675 881.687Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler40.451 20.367Bankalardan Alınan Gelirler108 100Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler391.363 130.033Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar167.389 38.182Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar85.297 36.239İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler138.677 55.612Finansal Kiralama Gelirleri14.011 7.144Diğer Kar Payı Gelirleri1.519 573KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -983.503 -780.804Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-683.355 -413.987Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-262.604 -287.874Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-5.571 -42.743İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-14.466 -12.742Diğer Kar Payı Giderleri-17.507 -23.458NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)810.624 259.100NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ158.525 77.898Alınan Ücret ve Komisyonlar215.488 118.774Gayri Nakdi Kredilerden59.269 33.182Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 156.219 85.592Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-56.963 -40.876Gayri Nakdi Kredilere-72 -68Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -56.891 -40.808TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 48 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) 678.324 5.332Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)427.519 32.711Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)33.946 115.980Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)216.859 -143.359DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 363.799 300.533FAALİYET BRÜT KÂRI2.011.320 642.863BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -1.114.252 -226.057DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -120.540 -6.815PERSONEL GİDERLERİ (-)-233.604 -187.744DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -221.591 -149.398NET FAALİYET KARI (ZARARI)321.333 72.849BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 321.333 72.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) -127.027 -17.495Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-248.170 -126.653Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi121.143 109.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 194.306 55.354DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 194.306 55.354Grubun Karı (Zararı)194.306 55.354Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14400000 0,04100000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.832.137 35.830.180 43.662.317 5.231.761 35.729.094 40.960.855Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm -I)(1) 4.480.689 29.112.891 33.593.580 3.268.762 28.468.734 31.737.496Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.724.058 24.760.031 27.484.089 1.820.832 24.677.779 26.498.611Bankalar1.809.868 4.368.534 6.178.402 1.494.422 3.802.000 5.296.422Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-53.237 -15.674 -68.911 -46.492 -11.045 -57.537Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(2) 2.863.258 6.679.226 9.542.484 1.492.874 6.889.642 8.382.516Devlet Borçlanma Senetleri1.666.058 6.635.773 8.301.831 707.698 6.850.649 7.558.347Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 21.613 21.613 0 19.198 19.198Diğer Finansal Varlıklar1.197.200 21.840 1.219.040 785.176 19.795 804.971Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(3) 470.240 33.978 504.218 381.640 370.718 752.358Devlet Borçlanma Senetleri462.573 15.280 477.853 373.973 353.699 727.672Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 18.698 26.365 7.667 17.019 24.686Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(5) 17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.208.420 39.978.397 71.186.817 24.807.293 40.232.465 65.039.758Krediler(Beşinci Bölüm -I)(6) 31.475.207 33.118.743 64.593.950 25.484.848 33.819.930 59.304.778Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm -I)(7) 379.948 524.121 904.069 379.930 440.744 820.674İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(4) 1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211Devlet Borçlanma Senetleri1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.818.790 -2.119.038 -3.937.828 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(8) 95.578 0 95.578 118.874 104 118.978Satış Amaçlı95.578 0 95.578 118.874 104 118.978Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm -I)(9) 25.100 64.221 89.321 25.100 18.311 43.411İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.448.240 25.374 1.473.614 1.484.134 24.834 1.508.968MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(11) 98.420 0 98.420 83.000 0 83.000Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer98.420 0 98.420 83.000 0 83.000YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.101 0 2.101 2.483 0 2.483ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm -I)(13) 432.515 0 432.515 489.049 0 489.049DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm -I)(14) 657.370 148.046 805.416 568.849 139.772 708.621VARLIKLAR TOPLAMI41.799.881 76.046.218 117.846.099 32.810.543 76.144.580 108.955.123YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm -II)(1) 30.843.146 68.060.312 98.903.458 20.200.193 71.036.456 91.236.649ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm -II)(2) 3.079.120 3.106.333 6.185.453 4.168.387 2.090.828 6.259.215PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 1.327 0 1.327İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(3) 12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm -II)(4) 339.177 23.795 362.972 327.840 21.774 349.614KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm -II)(5) 425.483 6.380 431.863 308.018 4.060 312.078Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı156.888 0 156.888 148.046 0 148.046Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar268.595 6.380 274.975 159.972 4.060 164.032CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm -II)(6) 85.142 18.839 103.981 97.393 19.825 117.218ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354Krediler0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(9) 2.364.894 1.158.310 3.523.204 2.093.568 651.993 2.745.561ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm -II)(10) 4.811.464 166 4.811.630 4.620.093 6.760 4.626.853Ödenmiş Sermaye1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000Sermaye Yedekleri1.288.173 0 1.288.173 1.208.524 0 1.208.524Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 0 14.855 14.855 0 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.273.318 0 1.273.318 1.193.669 0 1.193.669Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler385.079 0 385.079 388.024 0 388.024Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler374.378 166 374.544 309.350 6.760 316.110Kar Yedekleri1.743.696 0 1.743.696 1.743.696 0 1.743.696Yasal Yedekler143.156 0 143.156 143.156 0 143.156Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 0 1.600.540 1.600.540 0 1.600.540Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-329.862 0 -329.862 -379.501 0 -379.501Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-524.168 0 -524.168 -483.904 0 -483.904Dönem Net Kâr veya Zararı194.306 0 194.306 104.403 0 104.403Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI41.961.005 75.885.094 117.846.099 31.997.304 76.957.819 108.955.123Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.134.093 14.460.012 25.594.105 11.428.440 16.308.916 27.737.356GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 7.553.159 10.609.292 18.162.451 7.080.257 10.323.043 17.403.300Teminat Mektupları7.508.396 5.764.218 13.272.614 7.048.318 5.322.918 12.371.236Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.094.972 150.624 1.245.596 1.098.043 134.460 1.232.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 2.221.756 2.221.771 15 1.905.653 1.905.668Diğer Teminat Mektupları6.413.409 3.391.838 9.805.247 5.950.260 3.282.805 9.233.065Banka Kredileri0 31.678 31.678 0 99.278 99.278İthalat Kabul Kredileri0 31.678 31.678 0 99.278 99.278Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 14.836 14.836 0 14.772 14.772Diğer Kefaletlerimizden23.373 0 23.373 19.615 0 19.615TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.204.633 549.603 3.754.236 2.929.406 606.006 3.535.412Cayılamaz Taahhütler3.163.133 549.603 3.712.736 2.889.906 606.006 3.495.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri223.460 549.603 773.063 321.618 606.006 927.624İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri608.901 0 608.901 655.296 0 655.296Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.078.551 0 1.078.551 834.732 0 834.732İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri18.898 0 18.898 17.234 0 17.234Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.232.241 0 1.232.241 1.059.919 0 1.059.919Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri530 0 530 555 0 555Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler552 0 552 552 0 552Cayılabilir Taahhütler41.500 0 41.500 39.500 0 39.500Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler41.500 0 41.500 39.500 0 39.500TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644Vadeli Alım-Satım İşlemleri376.301 382.616 758.917 461.810 489.238 951.048Vadeli Döviz Alım İşlemleri331.514 55.744 387.258 239.837 242.194 482.031Vadeli Döviz Satım İşlemleri44.787 326.872 371.659 221.973 247.044 469.017Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 2.918.501 2.918.501 956.967 4.890.629 5.847.596Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER142.789.498 51.986.385 194.775.883 104.483.970 48.433.026 152.916.996EMANET KIYMETLER5.536.417 13.972.652 19.509.069 5.856.026 12.698.331 18.554.357Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.761.999 0 1.761.999 2.448.761 0 2.448.761Emanete Alınan Menkul Değerler12.186 196.618 208.804 17.473 548.751 566.224Tahsile Alınan Çekler2.667.317 819.703 3.487.020 2.325.217 700.121 3.025.338Tahsile Alınan Ticari Senetler850.561 149.684 1.000.245 811.654 164.241 975.895Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 0 103 103 0 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler211.126 964.764 1.175.890 219.693 1.043.531 1.263.224Emanet Kıymet Alanlar33.125 11.841.883 11.875.008 33.125 10.241.687 10.274.812REHİNLİ KIYMETLER137.253.081 38.013.733 175.266.814 98.627.944 35.734.695 134.362.639Menkul Kıymetler19.356.104 8.732.496 28.088.600 10.587.982 8.001.966 18.589.948Teminat Senetleri2.595.039 631.807 3.226.846 2.043.190 506.747 2.549.937Emtia14.755.488 4.096.495 18.851.983 11.752.302 3.695.799 15.448.101Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul92.101.198 20.415.530 112.516.728 67.505.021 18.800.660 86.305.681Diğer Rehinli Kıymetler8.159.112 4.122.378 12.281.490 6.458.745 4.715.730 11.174.475Rehinli Kıymet Alanlar286.140 15.027 301.167 280.704 13.793 294.497KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.923.591 66.446.397 220.369.988 115.912.410 64.741.942 180.654.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı406.775 580.806Alınan Kar Payları1.579.474 929.499Ödenen Kar Payları-687.103 -623.651Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar154.957 85.592Elde Edilen Diğer Kazançlar254.760 172.788Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar140.730 115.020Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-306.370 -229.643Ödenen Vergiler-159.717 -41.185Diğer-569.956 172.386Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.231.382 -297.405Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) A -876.883 -73.285Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-560.424 -1.766.879Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.249.481 -1.803.963Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-48.590 174.717Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-757.996 70.222Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.718.158 2.452.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.006.598 648.802Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.638.157 283.401YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-473.397 147.493İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-45.910 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-33.008 -56.725Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller104.243 29.422Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -987.096Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar336.499 1.159.759Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.624.653 -495.075Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.789.432 497.208Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-878.882 -81.097Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit9.106.961 12.239.411Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-9.819.608 -12.228.637İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-26.799 -20.606Diğer-139.436 -71.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi411.718 450.639Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)697.596 800.436Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.906.557 8.055.277Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.604.153 8.855.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030706BIST