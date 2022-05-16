***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
16.05.2022 20:17
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
194.306 55.354
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
55.489 19.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.945 -1.911
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.945 -1.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
58.434 21.852
Yabancı Para Çevrim Farkları
53.475 29.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.803 -2.232
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-844 -5.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
249.795 75.295
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 92.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 92.333 3.808 0 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.911 0 0 0 29.635 -7.783 0 0 0 0 55.354 75.295 0 75.295
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 42.591 0 0 0 0 0 0 0 0 8.030 -78.666 0 -28.045 0 -28.045
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 297.709 18.401 0 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 297.709 18.401 0 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.945 0 0 0 53.475 4.959 0 0 0 0 194.306 249.795 0 249.795
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 79.649 0 0 -65.018
Kar Dağıtımı
0 0 0
Yedeklere Aktar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.273.318 441.671 -56.592 0 0 351.184 23.360 0 0 1.743.696 -524.168 194.306 4.811.630 0 4.811.630
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(1) 1.794.127 1.039.904
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.346.675 881.687
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
40.451 20.367
Bankalardan Alınan Gelirler
108 100
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
391.363 130.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
167.389 38.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
85.297 36.239
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
138.677 55.612
Finansal Kiralama Gelirleri
14.011 7.144
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.519 573
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -983.503 -780.804
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-683.355 -413.987
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-262.604 -287.874
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-5.571 -42.743
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.466 -12.742
Diğer Kar Payı Giderleri
-17.507 -23.458
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
810.624 259.100
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
158.525 77.898
Alınan Ücret ve Komisyonlar
215.488 118.774
Gayri Nakdi Kredilerden
59.269 33.182
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 156.219 85.592
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-56.963 -40.876
Gayri Nakdi Kredilere
-72 -68
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -56.891 -40.808
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 48 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 678.324 5.332
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
427.519 32.711
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
33.946 115.980
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
216.859 -143.359
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 363.799 300.533
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.011.320 642.863
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -1.114.252 -226.057
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -120.540 -6.815
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-233.604 -187.744
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -221.591 -149.398
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
321.333 72.849
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 321.333 72.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -127.027 -17.495
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-248.170 -126.653
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
121.143 109.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 194.306 55.354
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 194.306 55.354
Grubun Karı (Zararı)
194.306 55.354
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14400000 0,04100000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.832.137 35.830.180 43.662.317 5.231.761 35.729.094 40.960.855
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm -I)(1) 4.480.689 29.112.891 33.593.580 3.268.762 28.468.734 31.737.496
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.724.058 24.760.031 27.484.089 1.820.832 24.677.779 26.498.611
Bankalar
1.809.868 4.368.534 6.178.402 1.494.422 3.802.000 5.296.422
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-53.237 -15.674 -68.911 -46.492 -11.045 -57.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 2.863.258 6.679.226 9.542.484 1.492.874 6.889.642 8.382.516
Devlet Borçlanma Senetleri
1.666.058 6.635.773 8.301.831 707.698 6.850.649 7.558.347
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 21.613 21.613 0 19.198 19.198
Diğer Finansal Varlıklar
1.197.200 21.840 1.219.040 785.176 19.795 804.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 470.240 33.978 504.218 381.640 370.718 752.358
Devlet Borçlanma Senetleri
462.573 15.280 477.853 373.973 353.699 727.672
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 18.698 26.365 7.667 17.019 24.686
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(5) 17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.208.420 39.978.397 71.186.817 24.807.293 40.232.465 65.039.758
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 31.475.207 33.118.743 64.593.950 25.484.848 33.819.930 59.304.778
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 379.948 524.121 904.069 379.930 440.744 820.674
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211
Devlet Borçlanma Senetleri
1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.818.790 -2.119.038 -3.937.828 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 95.578 0 95.578 118.874 104 118.978
Satış Amaçlı
95.578 0 95.578 118.874 104 118.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I)(9) 25.100 64.221 89.321 25.100 18.311 43.411
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.448.240 25.374 1.473.614 1.484.134 24.834 1.508.968
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(11) 98.420 0 98.420 83.000 0 83.000
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
98.420 0 98.420 83.000 0 83.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.101 0 2.101 2.483 0 2.483
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I)(13) 432.515 0 432.515 489.049 0 489.049
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I)(14) 657.370 148.046 805.416 568.849 139.772 708.621
VARLIKLAR TOPLAMI
41.799.881 76.046.218 117.846.099 32.810.543 76.144.580 108.955.123
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 30.843.146 68.060.312 98.903.458 20.200.193 71.036.456 91.236.649
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II)(2) 3.079.120 3.106.333 6.185.453 4.168.387 2.090.828 6.259.215
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 1.327 0 1.327
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(3) 12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(4) 339.177 23.795 362.972 327.840 21.774 349.614
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(5) 425.483 6.380 431.863 308.018 4.060 312.078
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
156.888 0 156.888 148.046 0 148.046
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
268.595 6.380 274.975 159.972 4.060 164.032
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II)(6) 85.142 18.839 103.981 97.393 19.825 117.218
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354
Krediler
0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 2.364.894 1.158.310 3.523.204 2.093.568 651.993 2.745.561
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(10) 4.811.464 166 4.811.630 4.620.093 6.760 4.626.853
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.288.173 0 1.288.173 1.208.524 0 1.208.524
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.273.318 0 1.273.318 1.193.669 0 1.193.669
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
385.079 0 385.079 388.024 0 388.024
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
374.378 166 374.544 309.350 6.760 316.110
Kar Yedekleri
1.743.696 0 1.743.696 1.743.696 0 1.743.696
Yasal Yedekler
143.156 0 143.156 143.156 0 143.156
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 0 1.600.540 1.600.540 0 1.600.540
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-329.862 0 -329.862 -379.501 0 -379.501
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-524.168 0 -524.168 -483.904 0 -483.904
Dönem Net Kâr veya Zararı
194.306 0 194.306 104.403 0 104.403
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
41.961.005 75.885.094 117.846.099 31.997.304 76.957.819 108.955.123
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.134.093 14.460.012 25.594.105 11.428.440 16.308.916 27.737.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 7.553.159 10.609.292 18.162.451 7.080.257 10.323.043 17.403.300
Teminat Mektupları
7.508.396 5.764.218 13.272.614 7.048.318 5.322.918 12.371.236
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.094.972 150.624 1.245.596 1.098.043 134.460 1.232.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 2.221.756 2.221.771 15 1.905.653 1.905.668
Diğer Teminat Mektupları
6.413.409 3.391.838 9.805.247 5.950.260 3.282.805 9.233.065
Banka Kredileri
0 31.678 31.678 0 99.278 99.278
İthalat Kabul Kredileri
0 31.678 31.678 0 99.278 99.278
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 14.836 14.836 0 14.772 14.772
Diğer Kefaletlerimizden
23.373 0 23.373 19.615 0 19.615
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.204.633 549.603 3.754.236 2.929.406 606.006 3.535.412
Cayılamaz Taahhütler
3.163.133 549.603 3.712.736 2.889.906 606.006 3.495.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
223.460 549.603 773.063 321.618 606.006 927.624
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
608.901 0 608.901 655.296 0 655.296
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.078.551 0 1.078.551 834.732 0 834.732
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
18.898 0 18.898 17.234 0 17.234
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.232.241 0 1.232.241 1.059.919 0 1.059.919
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
530 0 530 555 0 555
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
552 0 552 552 0 552
Cayılabilir Taahhütler
41.500 0 41.500 39.500 0 39.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
41.500 0 41.500 39.500 0 39.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
376.301 382.616 758.917 461.810 489.238 951.048
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
331.514 55.744 387.258 239.837 242.194 482.031
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
44.787 326.872 371.659 221.973 247.044 469.017
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 2.918.501 2.918.501 956.967 4.890.629 5.847.596
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
142.789.498 51.986.385 194.775.883 104.483.970 48.433.026 152.916.996
EMANET KIYMETLER
5.536.417 13.972.652 19.509.069 5.856.026 12.698.331 18.554.357
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.761.999 0 1.761.999 2.448.761 0 2.448.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.186 196.618 208.804 17.473 548.751 566.224
Tahsile Alınan Çekler
2.667.317 819.703 3.487.020 2.325.217 700.121 3.025.338
Tahsile Alınan Ticari Senetler
850.561 149.684 1.000.245 811.654 164.241 975.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.126 964.764 1.175.890 219.693 1.043.531 1.263.224
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 11.841.883 11.875.008 33.125 10.241.687 10.274.812
REHİNLİ KIYMETLER
137.253.081 38.013.733 175.266.814 98.627.944 35.734.695 134.362.639
Menkul Kıymetler
19.356.104 8.732.496 28.088.600 10.587.982 8.001.966 18.589.948
Teminat Senetleri
2.595.039 631.807 3.226.846 2.043.190 506.747 2.549.937
Emtia
14.755.488 4.096.495 18.851.983 11.752.302 3.695.799 15.448.101
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
92.101.198 20.415.530 112.516.728 67.505.021 18.800.660 86.305.681
Diğer Rehinli Kıymetler
8.159.112 4.122.378 12.281.490 6.458.745 4.715.730 11.174.475
Rehinli Kıymet Alanlar
286.140 15.027 301.167 280.704 13.793 294.497
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
153.923.591 66.446.397 220.369.988 115.912.410 64.741.942 180.654.352
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
406.775 580.806
Alınan Kar Payları
1.579.474 929.499
Ödenen Kar Payları
-687.103 -623.651
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.957 85.592
Elde Edilen Diğer Kazançlar
254.760 172.788
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
140.730 115.020
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-306.370 -229.643
Ödenen Vergiler
-159.717 -41.185
Diğer
-569.956 172.386
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.231.382 -297.405
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) A -876.883 -73.285
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-560.424 -1.766.879
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.249.481 -1.803.963
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-48.590 174.717
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-757.996 70.222
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.718.158 2.452.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.006.598 648.802
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.638.157 283.401
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-473.397 147.493
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-45.910 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-33.008 -56.725
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
104.243 29.422
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -987.096
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
336.499 1.159.759
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.624.653 -495.075
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.789.432 497.208
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-878.882 -81.097
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.106.961 12.239.411
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.819.608 -12.228.637
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-26.799 -20.606
Diğer
-139.436 -71.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
411.718 450.639
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
697.596 800.436
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.906.557 8.055.277
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.604.153 8.855.713
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030706
BIST