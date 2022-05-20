***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
20.05.2022 18:16
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.643 102.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
56.441 21.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.945 -1.911
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-2.945 -1.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.386 23.776
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.427 29.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.803 -222
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-844 -5.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.084 124.570
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -1.911 0 0 0 29.951 -6.175 0 0 0 0 84.299 106.164 18.406 124.570
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 42.591 0 0 0 0 0 0 0 0 7.996 -79.385 0 -28.798 1.085.412 1.056.614
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.086 59.218 -302.304 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.086 -243.086 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.304 -302.304 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 988.302 298.459 -46.325 0 0 126.163 -3.949 0 0 1.745.161 -349.599 84.299 4.207.366 1.322.754 5.530.120
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.945 0 0 0 54.427 4.959 0 0 0 0 114.134 170.575 7.509 178.084
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 79.649 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -160.809 0 -81.183 -959.843 -1.041.026
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.273.318 441.671 -56.592 0 0 357.722 23.360 0 0 1.745.896 -419.702 114.134 4.844.662 991.576 5.836.238
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.810.572 1.065.032
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.346.675 881.687
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
40.451 20.367
Bankalardan Alınan Gelirler
108 100
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
407.808 155.161
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
197.216 65.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
71.915 33.568
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
138.677 55.612
Finansal Kiralama Gelirleri
14.011 7.144
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.519 573
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -939.331 -772.529
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-680.129 -412.411
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-93.149 -61.050
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-5.571 -42.743
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-128.509 -220.125
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.466 -12.742
Diğer Kar Payı Giderleri
-17.507 -23.458
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
871.241 292.503
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
158.525 77.898
Alınan Ücret ve Komisyonlar
215.488 118.774
Gayri Nakdi Kredilerden
59.269 33.182
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 156.219 85.592
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-56.963 -40.876
Gayri Nakdi Kredilere
-72 -68
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -56.891 -40.808
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 2.692 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 403.539 6.628
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
152.728 34.007
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
33.946 115.980
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
216.865 -143.359
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 543.869 333.831
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.979.866 710.860
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -1.114.252 -226.057
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -123.923 -6.815
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-236.958 -190.020
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -261.162 -172.225
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
243.571 115.743
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
8.264 6.283
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 251.835 122.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -130.192 -19.321
Cari Vergi Karşılığı
-3.165 -1.826
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-248.170 -126.653
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
121.143 109.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 121.643 102.705
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 121.643 102.705
Grubun Karı (Zararı)
114.134 84.299
Azınlık Payları Karı (Zararı)
7.509 18.406
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08000000 0,06000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.220.639 35.831.199 43.051.838 4.739.239 35.729.467 40.468.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 4.534.110 29.113.910 33.648.020 3.306.028 28.469.107 31.775.135
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.724.058 24.760.031 27.484.089 1.820.832 24.677.779 26.498.611
Bankalar
1.863.289 4.369.553 6.232.842 1.531.688 3.802.373 5.334.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-53.237 -15.674 -68.911 -46.492 -11.045 -57.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 2.198.339 6.679.226 8.877.565 963.086 6.889.642 7.852.728
Devlet Borçlanma Senetleri
1.666.058 6.635.773 8.301.831 707.698 6.850.649 7.558.347
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
45.018 21.613 66.631 45.331 19.198 64.529
Diğer Finansal Varlıklar
487.263 21.840 509.103 210.057 19.795 229.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 470.240 33.978 504.218 381.640 370.718 752.358
Devlet Borçlanma Senetleri
462.573 15.280 477.853 373.973 353.699 727.672
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 18.698 26.365 7.667 17.019 24.686
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.208.404 39.978.397 71.186.801 24.807.293 40.232.465 65.039.758
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 31.475.191 33.118.743 64.593.934 25.484.848 33.819.930 59.304.778
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 379.948 524.121 904.069 379.930 440.744 820.674
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211
Devlet Borçlanma Senetleri
1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.818.790 -2.119.038 -3.937.828 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 95.578 0 95.578 118.874 104 118.978
Satış Amaçlı
95.578 0 95.578 118.874 104 118.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 365.624 0 365.624 357.379 0 357.379
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
96.928 0 96.928 88.683 0 88.683
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
96.928 0 96.928 88.683 0 88.683
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.450.223 25.374 1.475.597 1.485.146 24.834 1.509.980
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 98.444 9.615 108.059 83.026 9.240 92.266
Şerefiye
0 7.240 7.240 0 6.958 6.958
Diğer
98.444 2.375 100.819 83.026 2.282 85.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.062.565 0 1.062.565 1.035.405 0 1.035.405
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.215 0 2.215 2.737 0 2.737
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 432.567 0 432.567 489.049 0 489.049
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I) (14) 951.824 153.797 1.105.621 764.995 145.195 910.190
VARLIKLAR TOPLAMI
42.888.083 75.998.382 118.886.465 33.883.143 76.141.305 110.024.448
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 30.827.707 68.044.712 98.872.419 20.181.030 71.027.651 91.208.681
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 71.511 3.106.333 3.177.844 53.707 2.090.828 2.144.535
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 1.327 0 1.327
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 2.517.170 0 2.517.170 3.065.049 0 3.065.049
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 339.177 23.795 362.972 327.840 21.774 349.614
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 426.197 6.596 432.793 309.931 4.060 313.991
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
157.146 0 157.146 149.554 0 149.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
269.051 6.596 275.647 160.377 4.060 164.437
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 94.361 18.839 113.200 106.980 19.825 126.805
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354
Krediler
0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 2.880.224 1.170.067 4.050.291 2.143.338 665.320 2.808.658
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.836.072 166 5.836.238 6.692.420 6.760 6.699.180
Ödenmiş Sermaye
1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.288.173 0 1.288.173 1.208.524 0 1.208.524
Hisse Senedi İhraç Primleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.273.318 0 1.273.318 1.193.669 0 1.193.669
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
385.079 0 385.079 388.024 0 388.024
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
380.916 166 381.082 314.936 6.760 321.696
Kar Yedekleri
1.745.896 0 1.745.896 1.745.919 0 1.745.919
Yasal Yedekler
145.290 0 145.290 145.290 0 145.290
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.600.540 0 1.600.540 1.600.540 0 1.600.540
Diğer Kar Yedekleri
66 0 66 89 0 89
Kar veya Zarar
-305.568 0 -305.568 -258.893 0 -258.893
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-419.702 0 -419.702 -591.729 0 -591.729
Dönem Net Kâr veya Zararı
114.134 0 114.134 332.836 0 332.836
Azınlık Payları
991.576 0 991.576 1.943.910 0 1.943.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
43.004.998 75.881.467 118.886.465 33.062.107 76.962.341 110.024.448
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.134.093 14.460.012 25.594.105 11.428.440 16.308.916 27.737.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 7.553.159 10.609.292 18.162.451 7.080.257 10.323.043 17.403.300
Teminat Mektupları
7.508.396 5.764.218 13.272.614 7.048.318 5.322.918 12.371.236
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.094.972 150.624 1.245.596 1.098.043 134.460 1.232.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
15 2.221.756 2.221.771 15 1.905.653 1.905.668
Diğer Teminat Mektupları
6.413.409 3.391.838 9.805.247 5.950.260 3.282.805 9.233.065
Banka Kredileri
0 31.678 31.678 0 99.278 99.278
İthalat Kabul Kredileri
0 31.678 31.678 0 99.278 99.278
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 14.836 14.836 0 14.772 14.772
Diğer Kefaletlerimizden
23.373 0 23.373 19.615 0 19.615
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.204.633 549.603 3.754.236 2.929.406 606.006 3.535.412
Cayılamaz Taahhütler
3.163.133 549.603 3.712.736 2.889.906 606.006 3.495.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
223.460 549.603 773.063 321.618 606.006 927.624
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
608.901 0 608.901 655.296 0 655.296
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.078.551 0 1.078.551 834.732 0 834.732
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
18.898 0 18.898 17.234 0 17.234
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.232.241 0 1.232.241 1.059.919 0 1.059.919
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
530 0 530 555 0 555
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
552 0 552 552 0 552
Cayılabilir Taahhütler
41.500 0 41.500 39.500 0 39.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
41.500 0 41.500 39.500 0 39.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
376.301 382.616 758.917 461.810 489.238 951.048
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
331.514 55.744 387.258 239.837 242.194 482.031
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
44.787 326.872 371.659 221.973 247.044 469.017
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 2.918.501 2.918.501 956.967 4.890.629 5.847.596
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
142.789.498 51.986.385 194.775.883 104.483.970 48.433.026 152.916.996
EMANET KIYMETLER
5.536.417 13.972.652 19.509.069 5.856.026 12.698.331 18.554.357
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.761.999 0 1.761.999 2.448.761 0 2.448.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.186 196.618 208.804 17.473 548.751 566.224
Tahsile Alınan Çekler
2.667.317 819.703 3.487.020 2.325.217 700.121 3.025.338
Tahsile Alınan Ticari Senetler
850.561 149.684 1.000.245 811.654 164.241 975.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.126 964.764 1.175.890 219.693 1.043.531 1.263.224
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 11.841.883 11.875.008 33.125 10.241.687 10.274.812
REHİNLİ KIYMETLER
137.253.081 38.013.733 175.266.814 98.627.944 35.734.695 134.362.639
Menkul Kıymetler
19.356.104 8.732.496 28.088.600 10.587.982 8.001.966 18.589.948
Teminat Senetleri
2.595.039 631.807 3.226.846 2.043.190 506.747 2.549.937
Emtia
14.755.488 4.096.495 18.851.983 11.752.302 3.695.799 15.448.101
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
92.101.198 20.415.530 112.516.728 67.505.021 18.800.660 86.305.681
Diğer Rehinli Kıymetler
8.159.112 4.122.378 12.281.490 6.458.745 4.715.730 11.174.475
Rehinli Kıymet Alanlar
286.140 15.027 301.167 280.704 13.793 294.497
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
153.923.591 66.446.397 220.369.988 115.912.410 64.741.942 180.654.352
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
327.658 628.147
Alınan Kar Payları
1.574.863 954.627
Ödenen Kar Payları
-621.875 -615.376
Alınan Temettüler
445 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
154.957 85.592
Elde Edilen Diğer Kazançlar
434.830 206.086
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
140.730 115.020
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-309.724 -231.919
Ödenen Vergiler
-163.381 -43.263
Diğer
-883.187 157.380
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
676.812 -470.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-533.130 -806.907
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-560.424 -1.766.879
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.249.465 -1.803.919
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-174.298 476.462
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-757.996 70.222
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.715.673 2.452.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
236.452 907.485
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.004.470 157.592
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-356.164 332.335
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.986 -3.275
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.445 -100.773
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
179.989 284.267
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -1.547
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
336.499 151.530
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.624.653 -495.075
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.789.432 497.208
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-345.657 -81.249
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.840.165 10.387.086
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.019.587 -10.376.464
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-26.799 -20.606
Diğer
-139.436 -71.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
411.748 450.639
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
714.397 859.317
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.944.196 8.057.072
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.658.593 8.916.389
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031551
BIST