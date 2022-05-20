***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)121.643 102.705DİĞER KAPSAMLI GELİRLER56.441 21.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.945 -1.911Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-2.945 -1.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar59.386 23.776Yabancı Para Çevrim Farkları54.427 29.951Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri5.803 -222Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-844 -5.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)178.084 124.570Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.911 0 0 0 29.951 -6.175 0 0 0 0 84.299 106.164 18.406 124.570Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 42.591 0 0 0 0 0 0 0 0 7.996 -79.385 0 -28.798 1.085.412 1.056.614Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.086 59.218 -302.304 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.086 -243.086 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.304 -302.304 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 0 988.302 298.459 -46.325 0 0 126.163 -3.949 0 0 1.745.161 -349.599 84.299 4.207.366 1.322.754 5.530.120Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -2.945 0 0 0 54.427 4.959 0 0 0 0 114.134 170.575 7.509 178.084Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 79.649 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 -160.809 0 -81.183 -959.843 -1.041.026Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.273.318 441.671 -56.592 0 0 357.722 23.360 0 0 1.745.896 -419.702 114.134 4.844.662 991.576 5.836.238Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 1.810.572 1.065.032Kredilerden Alınan Kar Payları1.346.675 881.687Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler40.451 20.367Bankalardan Alınan Gelirler108 100Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler407.808 155.161Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar197.216 65.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar71.915 33.568İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler138.677 55.612Finansal Kiralama Gelirleri14.011 7.144Diğer Kar Payı Gelirleri1.519 573KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -939.331 -772.529Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-680.129 -412.411Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-93.149 -61.050Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-5.571 -42.743İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-128.509 -220.125Kiralama Kar Payı Giderleri-14.466 -12.742Diğer Kar Payı Giderleri-17.507 -23.458NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)871.241 292.503NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ158.525 77.898Alınan Ücret ve Komisyonlar215.488 118.774Gayri Nakdi Kredilerden59.269 33.182Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 156.219 85.592Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-56.963 -40.876Gayri Nakdi Kredilere-72 -68Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -56.891 -40.808TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 2.692 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) 403.539 6.628Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)152.728 34.007Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)33.946 115.980Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)216.865 -143.359DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (6) 543.869 333.831FAALİYET BRÜT KÂRI1.979.866 710.860BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -1.114.252 -226.057DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -123.923 -6.815PERSONEL GİDERLERİ (-)-236.958 -190.020DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (8) -261.162 -172.225NET FAALİYET KARI (ZARARI)243.571 115.743BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)8.264 6.283NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (9) 251.835 122.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) -130.192 -19.321Cari Vergi Karşılığı-3.165 -1.826Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-248.170 -126.653Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi121.143 109.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 121.643 102.705DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 121.643 102.705Grubun Karı (Zararı)114.134 84.299Azınlık Payları Karı (Zararı)7.509 18.406Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08000000 0,06000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.220.639 35.831.199 43.051.838 4.739.239 35.729.467 40.468.706Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 4.534.110 29.113.910 33.648.020 3.306.028 28.469.107 31.775.135Nakit Değerler ve Merkez Bankası2.724.058 24.760.031 27.484.089 1.820.832 24.677.779 26.498.611Bankalar1.863.289 4.369.553 6.232.842 1.531.688 3.802.373 5.334.061Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-53.237 -15.674 -68.911 -46.492 -11.045 -57.537Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 2.198.339 6.679.226 8.877.565 963.086 6.889.642 7.852.728Devlet Borçlanma Senetleri1.666.058 6.635.773 8.301.831 707.698 6.850.649 7.558.347Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler45.018 21.613 66.631 45.331 19.198 64.529Diğer Finansal Varlıklar487.263 21.840 509.103 210.057 19.795 229.852Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 470.240 33.978 504.218 381.640 370.718 752.358Devlet Borçlanma Senetleri462.573 15.280 477.853 373.973 353.699 727.672Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 18.698 26.365 7.667 17.019 24.686Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı17.950 4.085 22.035 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.208.404 39.978.397 71.186.801 24.807.293 40.232.465 65.039.758Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 31.475.191 33.118.743 64.593.934 25.484.848 33.819.930 59.304.778Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 379.948 524.121 904.069 379.930 440.744 820.674İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211Devlet Borçlanma Senetleri1.172.055 8.454.571 9.626.626 697.735 7.405.476 8.103.211Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.818.790 -2.119.038 -3.937.828 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 95.578 0 95.578 118.874 104 118.978Satış Amaçlı95.578 0 95.578 118.874 104 118.978Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 365.624 0 365.624 357.379 0 357.379İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)96.928 0 96.928 88.683 0 88.683Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler96.928 0 96.928 88.683 0 88.683Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.450.223 25.374 1.475.597 1.485.146 24.834 1.509.980MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 98.444 9.615 108.059 83.026 9.240 92.266Şerefiye0 7.240 7.240 0 6.958 6.958Diğer98.444 2.375 100.819 83.026 2.282 85.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.062.565 0 1.062.565 1.035.405 0 1.035.405CARİ VERGİ VARLIĞI2.215 0 2.215 2.737 0 2.737ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 432.567 0 432.567 489.049 0 489.049DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I) (14) 951.824 153.797 1.105.621 764.995 145.195 910.190VARLIKLAR TOPLAMI42.888.083 75.998.382 118.886.465 33.883.143 76.141.305 110.024.448YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 30.827.707 68.044.712 98.872.419 20.181.030 71.027.651 91.208.681ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 71.511 3.106.333 3.177.844 53.707 2.090.828 2.144.535PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 1.327 0 1.327İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 2.517.170 0 2.517.170 3.065.049 0 3.065.049GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı12.579 0 12.579 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 339.177 23.795 362.972 327.840 21.774 349.614KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 426.197 6.596 432.793 309.931 4.060 313.991Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı157.146 0 157.146 149.554 0 149.554Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar269.051 6.596 275.647 160.377 4.060 164.437CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 94.361 18.839 113.200 106.980 19.825 126.805ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354Krediler0 3.510.959 3.510.959 0 3.119.354 3.119.354Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 2.880.224 1.170.067 4.050.291 2.143.338 665.320 2.808.658ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 5.836.072 166 5.836.238 6.692.420 6.760 6.699.180Ödenmiş Sermaye1.350.000 0 1.350.000 1.350.000 0 1.350.000Sermaye Yedekleri1.288.173 0 1.288.173 1.208.524 0 1.208.524Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 0 14.855 14.855 0 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.273.318 0 1.273.318 1.193.669 0 1.193.669Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler385.079 0 385.079 388.024 0 388.024Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler380.916 166 381.082 314.936 6.760 321.696Kar Yedekleri1.745.896 0 1.745.896 1.745.919 0 1.745.919Yasal Yedekler145.290 0 145.290 145.290 0 145.290Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.600.540 0 1.600.540 1.600.540 0 1.600.540Diğer Kar Yedekleri66 0 66 89 0 89Kar veya Zarar-305.568 0 -305.568 -258.893 0 -258.893Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-419.702 0 -419.702 -591.729 0 -591.729Dönem Net Kâr veya Zararı114.134 0 114.134 332.836 0 332.836Azınlık Payları991.576 0 991.576 1.943.910 0 1.943.910YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI43.004.998 75.881.467 118.886.465 33.062.107 76.962.341 110.024.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.134.093 14.460.012 25.594.105 11.428.440 16.308.916 27.737.356GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 7.553.159 10.609.292 18.162.451 7.080.257 10.323.043 17.403.300Teminat Mektupları7.508.396 5.764.218 13.272.614 7.048.318 5.322.918 12.371.236Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.094.972 150.624 1.245.596 1.098.043 134.460 1.232.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 2.221.756 2.221.771 15 1.905.653 1.905.668Diğer Teminat Mektupları6.413.409 3.391.838 9.805.247 5.950.260 3.282.805 9.233.065Banka Kredileri0 31.678 31.678 0 99.278 99.278İthalat Kabul Kredileri0 31.678 31.678 0 99.278 99.278Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler21.390 4.798.560 4.819.950 12.324 4.886.075 4.898.399Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 14.836 14.836 0 14.772 14.772Diğer Kefaletlerimizden23.373 0 23.373 19.615 0 19.615TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.204.633 549.603 3.754.236 2.929.406 606.006 3.535.412Cayılamaz Taahhütler3.163.133 549.603 3.712.736 2.889.906 606.006 3.495.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri223.460 549.603 773.063 321.618 606.006 927.624İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri608.901 0 608.901 655.296 0 655.296Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.078.551 0 1.078.551 834.732 0 834.732İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri18.898 0 18.898 17.234 0 17.234Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.232.241 0 1.232.241 1.059.919 0 1.059.919Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri530 0 530 555 0 555Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler552 0 552 552 0 552Cayılabilir Taahhütler41.500 0 41.500 39.500 0 39.500Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler41.500 0 41.500 39.500 0 39.500TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar376.301 3.301.117 3.677.418 1.418.777 5.379.867 6.798.644Vadeli Alım-Satım İşlemleri376.301 382.616 758.917 461.810 489.238 951.048Vadeli Döviz Alım İşlemleri331.514 55.744 387.258 239.837 242.194 482.031Vadeli Döviz Satım İşlemleri44.787 326.872 371.659 221.973 247.044 469.017Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 2.918.501 2.918.501 956.967 4.890.629 5.847.596Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER142.789.498 51.986.385 194.775.883 104.483.970 48.433.026 152.916.996EMANET KIYMETLER5.536.417 13.972.652 19.509.069 5.856.026 12.698.331 18.554.357Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.761.999 0 1.761.999 2.448.761 0 2.448.761Emanete Alınan Menkul Değerler12.186 196.618 208.804 17.473 548.751 566.224Tahsile Alınan Çekler2.667.317 819.703 3.487.020 2.325.217 700.121 3.025.338Tahsile Alınan Ticari Senetler850.561 149.684 1.000.245 811.654 164.241 975.895Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 0 103 103 0 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler211.126 964.764 1.175.890 219.693 1.043.531 1.263.224Emanet Kıymet Alanlar33.125 11.841.883 11.875.008 33.125 10.241.687 10.274.812REHİNLİ KIYMETLER137.253.081 38.013.733 175.266.814 98.627.944 35.734.695 134.362.639Menkul Kıymetler19.356.104 8.732.496 28.088.600 10.587.982 8.001.966 18.589.948Teminat Senetleri2.595.039 631.807 3.226.846 2.043.190 506.747 2.549.937Emtia14.755.488 4.096.495 18.851.983 11.752.302 3.695.799 15.448.101Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul92.101.198 20.415.530 112.516.728 67.505.021 18.800.660 86.305.681Diğer Rehinli Kıymetler8.159.112 4.122.378 12.281.490 6.458.745 4.715.730 11.174.475Rehinli Kıymet Alanlar286.140 15.027 301.167 280.704 13.793 294.497KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI153.923.591 66.446.397 220.369.988 115.912.410 64.741.942 180.654.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı327.658 628.147Alınan Kar Payları1.574.863 954.627Ödenen Kar Payları-621.875 -615.376Alınan Temettüler445 0Alınan Ücret ve Komisyonlar154.957 85.592Elde Edilen Diğer Kazançlar434.830 206.086Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar140.730 115.020Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-309.724 -231.919Ödenen Vergiler-163.381 -43.263Diğer-883.187 157.380Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim676.812 -470.555Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-533.130 -806.907Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-560.424 -1.766.879Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.249.465 -1.803.919Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-174.298 476.462Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-757.996 70.222Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)5.715.673 2.452.981Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)236.452 907.485Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.004.470 157.592YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-356.164 332.335İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.986 -3.275Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-34.445 -100.773Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller179.989 284.267Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -1.547Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar336.499 151.530Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.624.653 -495.075Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.789.432 497.208Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-345.657 -81.249Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit7.840.165 10.387.086Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-8.019.587 -10.376.464İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-26.799 -20.606Diğer-139.436 -71.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi411.748 450.639Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)714.397 859.317Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.944.196 8.057.072Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.658.593 8.916.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031551BIST