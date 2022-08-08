***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)652.405 13.071DİĞER KAPSAMLI GELİRLER596.971 28.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar376.740 -3.822Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)447.008 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-5.768 -3.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-64.500 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar220.231 32.644Yabancı Para Çevrim Farkları136.501 43.936Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri111.640 -3.697Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-27.910 -7.595TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.249.376 41.893Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 92.333 3.808 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 92.333 3.808 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.822 0 0 43.936 -11.292 0 0 0 13.071 41.893 0 41.893Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 60.224 0 0 0 0 0 0 8.030 -63.821 0 4.433 0 4.433Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.076 11.661 -254.737 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.076 -243.076 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.737 -254.737 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.005.935 296.548 -46.325 0 136.269 -7.484 0 1.743.696 -416.012 13.071 4.090.553 0 4.090.553Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 373.203 3.537 0 136.501 83.730 0 0 0 652.405 1.249.376 0 1.249.376Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 283.987 0 0 0 0 0 0 9.614 -117.970 0 175.631 0 175.631Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 25.411 -104.403 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 -78.992 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 23.278 0 1.477.656 817.819 -53.055 0 434.210 102.131 0 1.832.302 -576.463 652.405 7.210.283 0 7.210.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(1) 4.412.355 2.185.738 2.618.228 1.145.834Kredilerden Alınan Kar Payları3.055.644 1.841.839 1.708.969 960.152Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler47.503 53.901 7.052 33.534Bankalardan Alınan Gelirler147 182 39 82Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.272.591 273.687 881.228 143.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar701.149 83.794 533.760 45.612Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar163.299 75.053 78.002 38.814İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler408.143 114.840 269.466 59.228Finansal Kiralama Gelirleri34.756 15.432 20.745 8.288Diğer Kar Payı Gelirleri1.714 697 195 124KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(2) -2.245.561 -1.592.075 -1.262.058 -811.271Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.651.181 -872.447 -967.826 -458.460Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-515.718 -608.192 -253.114 -320.318Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-15.718 -54.198 -10.147 -11.455İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0 0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-30.042 -25.099 -15.576 -12.357Diğer Kar Payı Giderleri-32.902 -32.139 -15.395 -8.681NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.166.794 593.663 1.356.170 334.563NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ350.117 170.462 191.592 92.564Alınan Ücret ve Komisyonlar465.211 252.791 249.723 134.017Gayri Nakdi Kredilerden117.931 71.686 58.662 38.504Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) 347.280 181.105 191.061 95.513Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-115.094 -82.329 -58.131 -41.453Gayri Nakdi Kredilere-280 -174 -208 -106Diğer(Beşinci Bölüm-IV)(3) -114.814 -82.155 -57.923 -41.347TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(4) 879 0 831 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV)(5) 1.381.873 -16.642 703.549 -21.974Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)972.173 -18.948 544.654 -51.659Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)24.468 -24.169 -9.478 -140.149Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)385.232 26.475 168.373 169.834DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV)(6) 604.124 480.787 240.325 180.254FAALİYET BRÜT KÂRI4.503.787 1.228.270 2.492.467 585.407BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -2.058.493 -504.133 -944.241 -278.076DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV)(7) -422.081 -16.162 -301.541 -9.347PERSONEL GİDERLERİ (-)-471.345 -375.425 -237.741 -187.681DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV)(8) -488.164 -353.179 -266.573 -203.781NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.063.704 -20.629 742.371 -93.478BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(9) 1.063.704 -20.629 742.371 -93.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV)(10) -411.299 33.700 -284.272 51.195Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-757.991 -184.443 -509.821 -57.790Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi346.692 218.143 225.549 108.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV)(11) 652.405 13.071 458.099 -42.283DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV)(12) 652.405 13.071 458.099 -42.283Grubun Karı (Zararı)652.405 13.071 458.099 -42.283Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,26000000 0,01000000 0,18000000 0,03000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.963.473 39.761.225 49.724.698 5.231.761 35.729.094 40.960.855Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm -I)(1) 5.966.054 32.512.143 38.478.197 3.268.762 28.468.734 31.737.496Nakit Değerler ve Merkez Bankası3.899.046 26.613.709 30.512.755 1.820.832 24.677.779 26.498.611Bankalar2.115.196 5.915.349 8.030.545 1.494.422 3.802.000 5.296.422Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-48.188 -16.915 -65.103 -46.492 -11.045 -57.537Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(2) 3.329.860 7.209.349 10.539.209 1.492.874 6.889.642 8.382.516Devlet Borçlanma Senetleri2.163.050 7.165.407 9.328.457 707.698 6.850.649 7.558.347Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 21.850 21.850 0 19.198 19.198Diğer Finansal Varlıklar1.166.810 22.092 1.188.902 785.176 19.795 804.971Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(3) 636.457 38.354 674.811 381.640 370.718 752.358Devlet Borçlanma Senetleri628.790 17.157 645.947 373.973 353.699 727.672Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 21.197 28.864 7.667 17.019 24.686Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(5) 31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.485.616 42.948.093 78.433.709 24.807.293 40.232.465 65.039.758Krediler(Beşinci Bölüm -I)(6) 34.675.785 31.650.655 66.326.440 25.484.848 33.819.930 59.304.778Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm -I)(7) 439.889 548.292 988.181 379.930 440.744 820.674İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm -I)(4) 1.815.687 11.812.882 13.628.569 697.735 7.405.476 8.103.211Devlet Borçlanma Senetleri1.815.687 11.414.342 13.230.029 697.735 7.405.476 8.103.211Diğer Finansal Varlıklar0 398.540 398.540 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.445.745 -1.063.736 -2.509.481 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(8) 68.565 0 68.565 118.874 104 118.978Satış Amaçlı68.565 0 68.565 118.874 104 118.978Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm -I)(9) 25.100 64.221 89.321 25.100 18.311 43.411İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)20.000 0 20.000 20.000 0 20.000Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler20.000 0 20.000 20.000 0 20.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.919.659 26.796 1.946.455 1.484.134 24.834 1.508.968MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm -I)(11) 110.193 0 110.193 83.000 0 83.000Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer110.193 0 110.193 83.000 0 83.000YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI1.261 0 1.261 2.483 0 2.483ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm -I)(13) 294.502 0 294.502 489.049 0 489.049DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm -I)(14) 907.497 95.307 1.002.804 568.849 139.772 708.621VARLIKLAR TOPLAMI48.775.866 82.895.642 131.671.508 32.810.543 76.144.580 108.955.123YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm -II)(1) 35.349.301 72.558.892 107.908.193 20.200.193 71.036.456 91.236.649ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm -II)(2) 2.374.031 3.607.576 5.981.607 4.168.387 2.090.828 6.259.215PARA PİYASALARINA BORÇLAR75 0 75 1.327 0 1.327İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(3) 30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm -II)(4) 357.813 26.924 384.737 327.840 21.774 349.614KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm -II)(5) 734.081 16.263 750.344 308.018 4.060 312.078Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı160.552 0 160.552 148.046 0 148.046Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar573.529 16.263 589.792 159.972 4.060 164.032CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm -II)(6) 82.562 1.971 84.533 97.393 19.825 117.218ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354Krediler0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm -II)(9) 3.130.836 2.119.040 5.249.876 2.093.568 651.993 2.745.561ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm -II)(10) 7.210.125 158 7.210.283 4.620.093 6.760 4.626.853Ödenmiş Sermaye2.500.000 0 2.500.000 1.350.000 0 1.350.000Sermaye Yedekleri1.500.934 0 1.500.934 1.208.524 0 1.208.524Hisse Senedi İhraç Primleri23.278 0 23.278 14.855 0 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.477.656 0 1.477.656 1.193.669 0 1.193.669Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler764.764 0 764.764 388.024 0 388.024Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler536.183 158 536.341 309.350 6.760 316.110Kar Yedekleri1.832.302 0 1.832.302 1.743.696 0 1.743.696Yasal Yedekler148.376 0 148.376 143.156 0 143.156Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.683.926 0 1.683.926 1.600.540 0 1.600.540Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar75.942 0 75.942 -379.501 0 -379.501Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-576.463 0 -576.463 -483.904 0 -483.904Dönem Net Kâr veya Zararı652.405 0 652.405 104.403 0 104.403Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI49.269.787 82.401.721 131.671.508 31.997.304 76.957.819 108.955.123Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.904.426 12.947.948 25.852.374 11.428.440 16.308.916 27.737.356GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 8.598.145 11.167.489 19.765.634 7.080.257 10.323.043 17.403.300Teminat Mektupları8.549.744 6.258.508 14.808.252 7.048.318 5.322.918 12.371.236Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.142.179 200.095 1.342.274 1.098.043 134.460 1.232.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler40 2.404.767 2.404.807 15 1.905.653 1.905.668Diğer Teminat Mektupları7.407.525 3.653.646 11.061.171 5.950.260 3.282.805 9.233.065Banka Kredileri0 7.645 7.645 0 99.278 99.278İthalat Kabul Kredileri0 7.645 7.645 0 99.278 99.278Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 15.862 15.862 0 14.772 14.772Diğer Kefaletlerimizden23.473 0 23.473 19.615 0 19.615TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.357.158 527.999 3.885.157 2.929.406 606.006 3.535.412Cayılamaz Taahhütler3.321.658 527.999 3.849.657 2.889.906 606.006 3.495.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri234.833 527.999 762.832 321.618 606.006 927.624İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri565.511 0 565.511 655.296 0 655.296Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.085.974 0 1.085.974 834.732 0 834.732İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.553 0 22.553 17.234 0 17.234Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.411.522 0 1.411.522 1.059.919 0 1.059.919Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri706 0 706 555 0 555Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler559 0 559 552 0 552Cayılabilir Taahhütler35.500 0 35.500 39.500 0 39.500Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler35.500 0 35.500 39.500 0 39.500TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644Vadeli Alım-Satım İşlemleri949.123 1.252.460 2.201.583 461.810 489.238 951.048Vadeli Döviz Alım İşlemleri573.538 530.544 1.104.082 239.837 242.194 482.031Vadeli Döviz Satım İşlemleri375.585 721.916 1.097.501 221.973 247.044 469.017Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 956.967 4.890.629 5.847.596Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER158.587.928 61.913.147 220.501.075 104.483.970 48.433.026 152.916.996EMANET KIYMETLER5.513.931 14.984.091 20.498.022 5.856.026 12.698.331 18.554.357Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.207.730 0 1.207.730 2.448.761 0 2.448.761Emanete Alınan Menkul Değerler8.102 228.052 236.154 17.473 548.751 566.224Tahsile Alınan Çekler3.116.617 787.421 3.904.038 2.325.217 700.121 3.025.338Tahsile Alınan Ticari Senetler936.226 161.365 1.097.591 811.654 164.241 975.895Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 0 103 103 0 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler211.199 1.235.824 1.447.023 219.693 1.043.531 1.263.224Emanet Kıymet Alanlar33.954 12.571.429 12.605.383 33.125 10.241.687 10.274.812REHİNLİ KIYMETLER153.073.997 46.929.056 200.003.053 98.627.944 35.734.695 134.362.639Menkul Kıymetler19.281.369 9.738.899 29.020.268 10.587.982 8.001.966 18.589.948Teminat Senetleri2.980.258 603.028 3.583.286 2.043.190 506.747 2.549.937Emtia18.728.210 4.089.325 22.817.535 11.752.302 3.695.799 15.448.101Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul101.672.541 27.570.300 129.242.841 67.505.021 18.800.660 86.305.681Diğer Rehinli Kıymetler10.125.909 4.910.915 15.036.824 6.458.745 4.715.730 11.174.475Rehinli Kıymet Alanlar285.710 16.589 302.299 280.704 13.793 294.497KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI171.492.354 74.861.095 246.353.449 115.912.410 64.741.942 180.654.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.059.311 762.245Alı 4.043.143 2.107.203Ödenen Kar Payları-1.719.701 -1.520.257Alınan Temettüler879 0Alınan Ücret ve Komisyonlar344.397 175.544Elde Edilen Diğer Kazançlar477.837 305.438Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar423.051 190.234Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-637.601 -461.534Ödenen Vergiler-488.625 -12.919Diğer-1.384.069 -21.464Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.975.961 1.786.481Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.406.547 -346.766Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.540.835 -2.319.891Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.009.299 -4.306.242Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış149.178 83.724Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)239.033 398.450Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)9.748.367 7.495.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)796.064 781.827Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.035.272 2.548.726YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.930.079 -1.201.434İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-45.910 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-73.972 -88.218Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller183.813 148.774Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -1.550.006Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar497.789 1.901.018Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.313.267 -2.805.047Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.821.468 1.192.045Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.131.420 -1.574.295Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit20.540.588 23.497.475Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-22.635.925 -24.959.907İhraç Edilen Sermaye Araçları1.158.423 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-55.070 -40.598Diğer-139.436 -71.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.061.554 418.502Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.035.327 191.499Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.906.557 8.055.277Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar17.941.884 8.246.776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053156BIST