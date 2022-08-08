***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
08.08.2022 19:16
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
652.405 13.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
596.971 28.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
376.740 -3.822
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
447.008 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.768 -3.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
220.231 32.644
Yabancı Para Çevrim Farkları
136.501 43.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
111.640 -3.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.910 -7.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.249.376 41.893
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 92.333 3.808 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 92.333 3.808 0 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 0 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.822 0 0 43.936 -11.292 0 0 0 13.071 41.893 0 41.893
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 60.224 0 0 0 0 0 0 8.030 -63.821 0 4.433 0 4.433
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.076 11.661 -254.737 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.076 -243.076 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.737 -254.737 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.005.935 296.548 -46.325 0 136.269 -7.484 0 1.743.696 -416.012 13.071 4.090.553 0 4.090.553
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 297.709 18.401 0 1.743.696 -483.904 104.403 4.626.853 0 4.626.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 373.203 3.537 0 136.501 83.730 0 0 0 652.405 1.249.376 0 1.249.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 283.987 0 0 0 0 0 0 9.614 -117.970 0 175.631 0 175.631
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 25.411 -104.403 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.992 -78.992 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.403 -104.403 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.477.656 817.819 -53.055 0 434.210 102.131 0 1.832.302 -576.463 652.405 7.210.283 0 7.210.283
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(1) 4.412.355 2.185.738 2.618.228 1.145.834
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.055.644 1.841.839 1.708.969 960.152
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
47.503 53.901 7.052 33.534
Bankalardan Alınan Gelirler
147 182 39 82
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.272.591 273.687 881.228 143.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
701.149 83.794 533.760 45.612
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
163.299 75.053 78.002 38.814
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
408.143 114.840 269.466 59.228
Finansal Kiralama Gelirleri
34.756 15.432 20.745 8.288
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.714 697 195 124
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(2) -2.245.561 -1.592.075 -1.262.058 -811.271
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.651.181 -872.447 -967.826 -458.460
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-515.718 -608.192 -253.114 -320.318
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-15.718 -54.198 -10.147 -11.455
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-30.042 -25.099 -15.576 -12.357
Diğer Kar Payı Giderleri
-32.902 -32.139 -15.395 -8.681
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.166.794 593.663 1.356.170 334.563
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
350.117 170.462 191.592 92.564
Alınan Ücret ve Komisyonlar
465.211 252.791 249.723 134.017
Gayri Nakdi Kredilerden
117.931 71.686 58.662 38.504
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) 347.280 181.105 191.061 95.513
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-115.094 -82.329 -58.131 -41.453
Gayri Nakdi Kredilere
-280 -174 -208 -106
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV)(3) -114.814 -82.155 -57.923 -41.347
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(4) 879 0 831 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV)(5) 1.381.873 -16.642 703.549 -21.974
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
972.173 -18.948 544.654 -51.659
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.468 -24.169 -9.478 -140.149
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
385.232 26.475 168.373 169.834
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV)(6) 604.124 480.787 240.325 180.254
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.503.787 1.228.270 2.492.467 585.407
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -2.058.493 -504.133 -944.241 -278.076
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV)(7) -422.081 -16.162 -301.541 -9.347
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-471.345 -375.425 -237.741 -187.681
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV)(8) -488.164 -353.179 -266.573 -203.781
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.063.704 -20.629 742.371 -93.478
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(9) 1.063.704 -20.629 742.371 -93.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV)(10) -411.299 33.700 -284.272 51.195
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-757.991 -184.443 -509.821 -57.790
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
346.692 218.143 225.549 108.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 652.405 13.071 458.099 -42.283
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV)(11) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV)(12) 652.405 13.071 458.099 -42.283
Grubun Karı (Zararı)
652.405 13.071 458.099 -42.283
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr/Zarar 0,26000000 0,01000000 0,18000000 0,03000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.963.473 39.761.225 49.724.698 5.231.761 35.729.094 40.960.855
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm -I)(1) 5.966.054 32.512.143 38.478.197 3.268.762 28.468.734 31.737.496
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.899.046 26.613.709 30.512.755 1.820.832 24.677.779 26.498.611
Bankalar
2.115.196 5.915.349 8.030.545 1.494.422 3.802.000 5.296.422
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-48.188 -16.915 -65.103 -46.492 -11.045 -57.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(2) 3.329.860 7.209.349 10.539.209 1.492.874 6.889.642 8.382.516
Devlet Borçlanma Senetleri
2.163.050 7.165.407 9.328.457 707.698 6.850.649 7.558.347
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 21.850 21.850 0 19.198 19.198
Diğer Finansal Varlıklar
1.166.810 22.092 1.188.902 785.176 19.795 804.971
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(3) 636.457 38.354 674.811 381.640 370.718 752.358
Devlet Borçlanma Senetleri
628.790 17.157 645.947 373.973 353.699 727.672
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 21.197 28.864 7.667 17.019 24.686
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(5) 31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.485.616 42.948.093 78.433.709 24.807.293 40.232.465 65.039.758
Krediler
(Beşinci Bölüm -I)(6) 34.675.785 31.650.655 66.326.440 25.484.848 33.819.930 59.304.778
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm -I)(7) 439.889 548.292 988.181 379.930 440.744 820.674
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm -I)(4) 1.815.687 11.812.882 13.628.569 697.735 7.405.476 8.103.211
Devlet Borçlanma Senetleri
1.815.687 11.414.342 13.230.029 697.735 7.405.476 8.103.211
Diğer Finansal Varlıklar
0 398.540 398.540 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm -I)(6) -1.445.745 -1.063.736 -2.509.481 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(8) 68.565 0 68.565 118.874 104 118.978
Satış Amaçlı
68.565 0 68.565 118.874 104 118.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm -I)(9) 25.100 64.221 89.321 25.100 18.311 43.411
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.100 64.221 69.321 5.100 18.311 23.411
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(10) 1.919.659 26.796 1.946.455 1.484.134 24.834 1.508.968
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(11) 110.193 0 110.193 83.000 0 83.000
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
110.193 0 110.193 83.000 0 83.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm -I)(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.261 0 1.261 2.483 0 2.483
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm -I)(13) 294.502 0 294.502 489.049 0 489.049
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm -I)(14) 907.497 95.307 1.002.804 568.849 139.772 708.621
VARLIKLAR TOPLAMI
48.775.866 82.895.642 131.671.508 32.810.543 76.144.580 108.955.123
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm -II)(1) 35.349.301 72.558.892 107.908.193 20.200.193 71.036.456 91.236.649
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm -II)(2) 2.374.031 3.607.576 5.981.607 4.168.387 2.090.828 6.259.215
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
75 0 75 1.327 0 1.327
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(3) 30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(4) 357.813 26.924 384.737 327.840 21.774 349.614
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(5) 734.081 16.263 750.344 308.018 4.060 312.078
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
160.552 0 160.552 148.046 0 148.046
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
573.529 16.263 589.792 159.972 4.060 164.032
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm -II)(6) 82.562 1.971 84.533 97.393 19.825 117.218
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm -II)(7) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm -II)(8) 0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354
Krediler
0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm -II)(9) 3.130.836 2.119.040 5.249.876 2.093.568 651.993 2.745.561
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm -II)(10) 7.210.125 158 7.210.283 4.620.093 6.760 4.626.853
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 1.350.000 0 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.500.934 0 1.500.934 1.208.524 0 1.208.524
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.278 0 23.278 14.855 0 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.477.656 0 1.477.656 1.193.669 0 1.193.669
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
764.764 0 764.764 388.024 0 388.024
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
536.183 158 536.341 309.350 6.760 316.110
Kar Yedekleri
1.832.302 0 1.832.302 1.743.696 0 1.743.696
Yasal Yedekler
148.376 0 148.376 143.156 0 143.156
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.683.926 0 1.683.926 1.600.540 0 1.600.540
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
75.942 0 75.942 -379.501 0 -379.501
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-576.463 0 -576.463 -483.904 0 -483.904
Dönem Net Kâr veya Zararı
652.405 0 652.405 104.403 0 104.403
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
49.269.787 82.401.721 131.671.508 31.997.304 76.957.819 108.955.123
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.904.426 12.947.948 25.852.374 11.428.440 16.308.916 27.737.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 8.598.145 11.167.489 19.765.634 7.080.257 10.323.043 17.403.300
Teminat Mektupları
8.549.744 6.258.508 14.808.252 7.048.318 5.322.918 12.371.236
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.142.179 200.095 1.342.274 1.098.043 134.460 1.232.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
40 2.404.767 2.404.807 15 1.905.653 1.905.668
Diğer Teminat Mektupları
7.407.525 3.653.646 11.061.171 5.950.260 3.282.805 9.233.065
Banka Kredileri
0 7.645 7.645 0 99.278 99.278
İthalat Kabul Kredileri
0 7.645 7.645 0 99.278 99.278
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 15.862 15.862 0 14.772 14.772
Diğer Kefaletlerimizden
23.473 0 23.473 19.615 0 19.615
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.357.158 527.999 3.885.157 2.929.406 606.006 3.535.412
Cayılamaz Taahhütler
3.321.658 527.999 3.849.657 2.889.906 606.006 3.495.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
234.833 527.999 762.832 321.618 606.006 927.624
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
565.511 0 565.511 655.296 0 655.296
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.085.974 0 1.085.974 834.732 0 834.732
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.553 0 22.553 17.234 0 17.234
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.411.522 0 1.411.522 1.059.919 0 1.059.919
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
706 0 706 555 0 555
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
559 0 559 552 0 552
Cayılabilir Taahhütler
35.500 0 35.500 39.500 0 39.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
35.500 0 35.500 39.500 0 39.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
949.123 1.252.460 2.201.583 461.810 489.238 951.048
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
573.538 530.544 1.104.082 239.837 242.194 482.031
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
375.585 721.916 1.097.501 221.973 247.044 469.017
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 956.967 4.890.629 5.847.596
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
158.587.928 61.913.147 220.501.075 104.483.970 48.433.026 152.916.996
EMANET KIYMETLER
5.513.931 14.984.091 20.498.022 5.856.026 12.698.331 18.554.357
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.207.730 0 1.207.730 2.448.761 0 2.448.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.102 228.052 236.154 17.473 548.751 566.224
Tahsile Alınan Çekler
3.116.617 787.421 3.904.038 2.325.217 700.121 3.025.338
Tahsile Alınan Ticari Senetler
936.226 161.365 1.097.591 811.654 164.241 975.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.199 1.235.824 1.447.023 219.693 1.043.531 1.263.224
Emanet Kıymet Alanlar
33.954 12.571.429 12.605.383 33.125 10.241.687 10.274.812
REHİNLİ KIYMETLER
153.073.997 46.929.056 200.003.053 98.627.944 35.734.695 134.362.639
Menkul Kıymetler
19.281.369 9.738.899 29.020.268 10.587.982 8.001.966 18.589.948
Teminat Senetleri
2.980.258 603.028 3.583.286 2.043.190 506.747 2.549.937
Emtia
18.728.210 4.089.325 22.817.535 11.752.302 3.695.799 15.448.101
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.672.541 27.570.300 129.242.841 67.505.021 18.800.660 86.305.681
Diğer Rehinli Kıymetler
10.125.909 4.910.915 15.036.824 6.458.745 4.715.730 11.174.475
Rehinli Kıymet Alanlar
285.710 16.589 302.299 280.704 13.793 294.497
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
171.492.354 74.861.095 246.353.449 115.912.410 64.741.942 180.654.352
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.059.311 762.245
Alı 4.043.143 2.107.203
Ödenen Kar Payları
-1.719.701 -1.520.257
Alınan Temettüler
879 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
344.397 175.544
Elde Edilen Diğer Kazançlar
477.837 305.438
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
423.051 190.234
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-637.601 -461.534
Ödenen Vergiler
-488.625 -12.919
Diğer
-1.384.069 -21.464
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.975.961 1.786.481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.406.547 -346.766
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.540.835 -2.319.891
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.009.299 -4.306.242
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
149.178 83.724
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
239.033 398.450
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.748.367 7.495.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
796.064 781.827
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.035.272 2.548.726
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.930.079 -1.201.434
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-45.910 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-73.972 -88.218
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
183.813 148.774
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -1.550.006
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
497.789 1.901.018
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.313.267 -2.805.047
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.821.468 1.192.045
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.131.420 -1.574.295
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
20.540.588 23.497.475
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.635.925 -24.959.907
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.158.423 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-55.070 -40.598
Diğer
-139.436 -71.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.061.554 418.502
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.035.327 191.499
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.906.557 8.055.277
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.941.884 8.246.776
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053156
BIST