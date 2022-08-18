***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
18.08.2022 19:25
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
882.164 113.971
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
599.991 31.107 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
376.740 -3.822 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
447.008 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5.768 -3.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64.500 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.822 0 0 0 44.639 -9.710 0 0 0 0 44.417 75.524 69.554 145.078
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 60.224 0 0 0 0 0 0 0 0 7.961 -66.615 0 1.570 1.661.839 1.663.409
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.926 58.378 -302.304 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.926 -243.926 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.304 -302.304 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.005.935 296.548 -46.325 0 0 140.851 -7.484 0 0 1.745.966 -337.669 44.417 4.207.094 1.950.329 6.157.423
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 373.203 3.537 0 0 139.521 83.730 0 0 0 0 724.157 1.324.148 158.007 1.482.155
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 283.987 0 0 0 0 0 0 0 0 9.614 -135.509 0 158.092 -766.479 -608.387
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.467 248.369 -332.836 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.467 -84.467 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 23.278 0 1.477.656 817.819 -53.055 0 0 442.816 102.131 0 0 1.840.000 -478.869 724.157 7.395.933 1.335.438 8.731.371
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (1) 4.392.044 2.203.368 2.581.472 1.138.336
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.055.644 1.841.839 1.708.969 960.152
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
47.503 53.901 7.052 33.534
Bankalardan Alınan Gelirler
147 182 39 82
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.252.280 291.317 844.472 136.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
707.900 104.826 510.684 38.845
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
136.237 71.651 64.322 38.083
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
408.143 114.840 269.466 59.228
Finansal Kiralama Gelirleri
34.756 15.432 20.745 8.288
Diğer Kar Payı Gelirleri
1.714 697 195 124
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (2) -2.215.353 -1.530.656 -1.276.022 -758.127
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.648.915 -870.304 -968.786 -457.893
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-233.762 -134.629 -140.613 -73.579
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-15.718 -54.198 -10.147 -11.455
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-254.014 -414.287 -125.505 -194.162
Kiralama Kar Payı Giderleri
-30.042 -25.099 -15.576 -12.357
Diğer Kar Payı Giderleri
-32.902 -32.139 -15.395 -8.681
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.176.691 672.712 1.305.450 380.209
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
350.117 170.462 191.592 92.564
Alınan Ücret ve Komisyonlar
465.211 252.791 249.723 134.017
Gayri Nakdi Kredilerden
117.931 71.686 58.662 38.504
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) 347.280 181.105 191.061 95.513
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-115.094 -82.329 -58.131 -41.453
Gayri Nakdi Kredilere
-280 -174 -208 -106
Diğer
(Beşinci Bölüm-IV) (3) -114.814 -82.155 -57.923 -41.347
TEMETTÜ GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (4) 1.376 0 -1.316 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(Beşinci Bölüm-IV) (5) 1.257.878 -11.033 854.339 -17.661
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
848.178 -13.329 695.450 -47.336
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
24.468 -24.169 -9.478 -140.149
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
385.232 26.465 168.367 169.824
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(Beşinci Bölüm-IV) (6) 980.105 523.341 436.236 189.510
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.766.167 1.355.482 2.786.301 644.622
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -2.058.493 -504.133 -944.241 -278.076
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(Beşinci Bölüm-IV) (7) -425.464 -16.162 -301.541 -9.347
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-478.703 -380.784 -241.745 -190.764
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(Beşinci Bölüm-IV) (8) -531.670 -383.854 -270.508 -211.629
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.271.837 70.549 1.028.266 -45.194
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
26.818 14.120 18.554 7.837
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (9) 1.298.655 84.669 1.046.820 -37.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(Beşinci Bölüm-IV) (10) -416.491 29.302 -286.299 48.623
Cari Vergi Karşılığı
-5.192 -4.398 -2.027 -2.572
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-757.991 -184.443 -509.821 -57.790
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
346.692 218.143 225.549 108.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 882.164 113.971 760.521 11.266
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(Beşinci Bölüm-IV) (12) 882.164 113.971 760.521 11.266
Grubun Karı (Zararı)
724.157 44.417 610.023 -39.882
Azınlık Payları Karı (Zararı)
158.007 69.554 150.498 51.148
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29000000 0,03000000 0,21000000 -0,03000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.080.570 39.761.748 48.842.318 4.739.239 35.729.467 40.468.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
(Beşinci Bölüm-I) (1) 5.966.202 32.512.666 38.478.868 3.306.028 28.469.107 31.775.135
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.899.046 26.613.709 30.512.755 1.820.832 24.677.779 26.498.611
Bankalar
2.115.344 5.915.872 8.031.216 1.531.688 3.802.373 5.334.061
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-48.188 -16.915 -65.103 -46.492 -11.045 -57.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (2) 2.446.809 7.209.349 9.656.158 963.086 6.889.642 7.852.728
Devlet Borçlanma Senetleri
2.163.050 7.165.407 9.328.457 707.698 6.850.649 7.558.347
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
52.590 21.850 74.440 45.331 19.198 64.529
Diğer Finansal Varlıklar
231.169 22.092 253.261 210.057 19.795 229.852
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (3) 636.457 38.354 674.811 381.640 370.718 752.358
Devlet Borçlanma Senetleri
628.790 17.157 645.947 373.973 353.699 727.672
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 21.197 28.864 7.667 17.019 24.686
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (5) 31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
35.485.616 42.948.093 78.433.709 24.807.293 40.232.465 65.039.758
Krediler
(Beşinci Bölüm-I) (6) 34.675.785 31.650.655 66.326.440 25.484.848 33.819.930 59.304.778
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(Beşinci Bölüm-I) (7) 439.889 548.292 988.181 379.930 440.744 820.674
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.815.687 11.812.882 13.628.569 697.735 7.405.476 8.103.211
Devlet Borçlanma Senetleri
1.815.687 11.414.342 13.230.029 697.735 7.405.476 8.103.211
Diğer Finansal Varlıklar
0 398.540 398.540 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.445.745 -1.063.736 -2.509.481 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (8) 68.565 0 68.565 118.874 104 118.978
Satış Amaçlı
68.565 0 68.565 118.874 104 118.978
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(Beşinci Bölüm-I) (9) 382.781 0 382.781 357.379 0 357.379
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
268.696 0 268.696 268.696 0 268.696
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
114.085 0 114.085 88.683 0 88.683
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
114.085 0 114.085 88.683 0 88.683
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.921.613 26.800 1.948.413 1.485.146 24.834 1.509.980
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (11) 110.215 9.900 120.115 83.026 9.240 92.266
Şerefiye
0 7.455 7.455 0 6.958 6.958
Diğer
110.215 2.445 112.660 83.026 2.282 85.308
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.136.488 0 1.136.488 1.035.405 0 1.035.405
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.300 0 1.300 2.737 0 2.737
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(Beşinci Bölüm-I) (13) 294.554 0 294.554 489.049 0 489.049
DİĞER AKTİFLER
(Beşinci Bölüm-I) (14) 1.367.632 102.612 1.470.244 764.995 145.195 910.190
VARLIKLAR TOPLAMI
49.849.334 82.849.153 132.698.487 33.883.143 76.141.305 110.024.448
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(Beşinci Bölüm-II) (1) 35.330.274 72.549.371 107.879.645 20.181.030 71.027.651 91.208.681
ALINAN KREDİLER
(Beşinci Bölüm-II) (2) 41.482 3.607.576 3.649.058 53.707 2.090.828 2.144.535
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
75 0 75 1.327 0 1.327
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (3) 1.723.324 0 1.723.324 3.065.049 0 3.065.049
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (4) 30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (5) 357.813 26.924 384.737 327.840 21.774 349.614
KARŞILIKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (6) 734.339 16.494 750.833 309.931 4.060 313.991
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
160.810 0 160.810 149.554 0 149.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
573.529 16.494 590.023 160.377 4.060 164.437
CARİ VERGİ BORCU
(Beşinci Bölüm-II) (7) 85.108 1.971 87.079 106.980 19.825 126.805
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354
Krediler
0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(Beşinci Bölüm-II) (10) 3.260.716 2.129.789 5.390.505 2.143.338 665.320 2.808.658
ÖZKAYNAKLAR
(Beşinci Bölüm-II) (11) 8.731.213 158 8.731.371 6.692.420 6.760 6.699.180
Ödenmiş Sermaye
2.500.000 0 2.500.000 1.350.000 0 1.350.000
Sermaye Yedekleri
1.500.934 0 1.500.934 1.208.524 0 1.208.524
Hisse Senedi İhraç Primleri
23.278 0 23.278 14.855 0 14.855
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.477.656 0 1.477.656 1.193.669 0 1.193.669
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
764.764 0 764.764 388.024 0 388.024
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
544.789 158 544.947 314.936 6.760 321.696
Kar Yedekleri
1.840.000 0 1.840.000 1.745.919 0 1.745.919
Yasal Yedekler
152.093 0 152.093 145.290 0 145.290
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.683.926 0 1.683.926 1.600.540 0 1.600.540
Diğer Kar Yedekleri
3.981 0 3.981 89 0 89
Kar veya Zarar
245.288 0 245.288 -258.893 0 -258.893
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-478.869 0 -478.869 -591.729 0 -591.729
Dönem Net Kâr veya Zararı
724.157 0 724.157 332.836 0 332.836
Azınlık Payları
1.335.438 0 1.335.438 1.943.910 0 1.943.910
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
50.295.307 82.403.180 132.698.487 33.062.107 76.962.341 110.024.448
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.904.426 12.947.948 25.852.374 11.428.440 16.308.916 27.737.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 8.598.145 11.167.489 19.765.634 7.080.257 10.323.043 17.403.300
Teminat Mektupları
8.549.744 6.258.508 14.808.252 7.048.318 5.322.918 12.371.236
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.142.179 200.095 1.342.274 1.098.043 134.460 1.232.503
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
40 2.404.767 2.404.807 15 1.905.653 1.905.668
Diğer Teminat Mektupları
7.407.525 3.653.646 11.061.171 5.950.260 3.282.805 9.233.065
Banka Kredileri
0 7.645 7.645 0 99.278 99.278
İthalat Kabul Kredileri
0 7.645 7.645 0 99.278 99.278
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 15.862 15.862 0 14.772 14.772
Diğer Kefaletlerimizden
23.473 0 23.473 19.615 0 19.615
TAAHHÜTLER
(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.357.158 527.999 3.885.157 2.929.406 606.006 3.535.412
Cayılamaz Taahhütler
3.321.658 527.999 3.849.657 2.889.906 606.006 3.495.912
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
234.833 527.999 762.832 321.618 606.006 927.624
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
565.511 0 565.511 655.296 0 655.296
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.085.974 0 1.085.974 834.732 0 834.732
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.553 0 22.553 17.234 0 17.234
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.411.522 0 1.411.522 1.059.919 0 1.059.919
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
706 0 706 555 0 555
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
559 0 559 552 0 552
Cayılabilir Taahhütler
35.500 0 35.500 39.500 0 39.500
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 39.500 0 39.500
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(Beşinci Bölüm-III) (2) 949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
949.123 1.252.460 2.201.583 461.810 489.238 951.048
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
573.538 530.544 1.104.082 239.837 242.194 482.031
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
375.585 721.916 1.097.501 221.973 247.044 469.017
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 956.967 4.890.629 5.847.596
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
158.587.928 61.913.147 220.501.075 104.483.970 48.433.026 152.916.996
EMANET KIYMETLER
5.513.931 14.984.091 20.498.022 5.856.026 12.698.331 18.554.357
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.207.730 0 1.207.730 2.448.761 0 2.448.761
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.102 228.052 236.154 17.473 548.751 566.224
Tahsile Alınan Çekler
3.116.617 787.421 3.904.038 2.325.217 700.121 3.025.338
Tahsile Alınan Ticari Senetler
936.226 161.365 1.097.591 811.654 164.241 975.895
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 0 103 103 0 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
211.199 1.235.824 1.447.023 219.693 1.043.531 1.263.224
Emanet Kıymet Alanlar
33.954 12.571.429 12.605.383 33.125 10.241.687 10.274.812
REHİNLİ KIYMETLER
153.073.997 46.929.056 200.003.053 98.627.944 35.734.695 134.362.639
Menkul Kıymetler
19.281.369 9.738.899 29.020.268 10.587.982 8.001.966 18.589.948
Teminat Senetleri
2.980.258 603.028 3.583.286 2.043.190 506.747 2.549.937
Emtia
18.728.210 4.089.325 22.817.535 11.752.302 3.695.799 15.448.101
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.672.541 27.570.300 129.242.841 67.505.021 18.800.660 86.305.681
Diğer Rehinli Kıymetler
10.125.909 4.910.915 15.036.824 6.458.745 4.715.730 11.174.475
Rehinli Kıymet Alanlar
285.710 16.589 302.299 280.704 13.793 294.497
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
171.492.354 74.861.095 246.353.449 115.912.410 64.741.942 180.654.352
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.286.144 861.973
Alınan Kar Payları
4.022.832 2.123.962
Ödenen Kar Payları
-1.689.493 -1.458.838
Alınan Temettüler
1.376 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
344.397 175.544
Elde Edilen Diğer Kazançlar
853.818 347.992
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
423.051 190.234
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-644.959 -466.893
Ödenen Vergiler
-77.901 -46.976
Diğer
-1.946.977 -3.052
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.473.000 1.564.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.117.009 -1.486.674
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.540.835 -2.319.891
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.009.299 -4.306.244
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-217.613 451.081
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
239.033 398.450
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.748.367 7.495.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
370.356 1.332.245
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.759.144 2.426.319
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.904.816 -1.051.558
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-62.184 -6.887
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-75.789 -132.340
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
227.167 441.434
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -26.279
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
497.789 285.516
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.313.267 -2.805.047
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.821.468 1.192.045
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-917.557 -1.527.084
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
17.383.549 19.966.800
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-19.265.023 -21.382.021
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.158.423 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-55.070 -40.598
Diğer
-139.436 -71.265
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.061.588 418.502
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
klar
17.942.555 8.323.251
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056881
BIST