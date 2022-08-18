***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)882.164 113.971DİĞER KAPSAMLI GELİRLER599.991 31.107 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar376.740 -3.822 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)447.008 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-5.768 -3.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-64.500 0Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarKonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 945.711 300.370 -46.325 0 0 96.212 2.226 0 0 1.494.079 -329.432 302.304 4.130.000 218.936 4.348.936Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -3.822 0 0 0 44.639 -9.710 0 0 0 0 44.417 75.524 69.554 145.078Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 60.224 0 0 0 0 0 0 0 0 7.961 -66.615 0 1.570 1.661.839 1.663.409Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.926 58.378 -302.304 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.926 -243.926 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302.304 -302.304 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.005.935 296.548 -46.325 0 0 140.851 -7.484 0 0 1.745.966 -337.669 44.417 4.207.094 1.950.329 6.157.423Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.350.000 14.855 0 1.193.669 444.616 -56.592 0 0 303.295 18.401 0 0 1.745.919 -591.729 332.836 4.755.270 1.943.910 6.699.180Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 373.203 3.537 0 0 139.521 83.730 0 0 0 0 724.157 1.324.148 158.007 1.482.155Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı1.150.000 8.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158.423 0 1.158.423İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 283.987 0 0 0 0 0 0 0 0 9.614 -135.509 0 158.092 -766.479 -608.387Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.467 248.369 -332.836 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.467 -84.467 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.836 -332.836 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 23.278 0 1.477.656 817.819 -53.055 0 0 442.816 102.131 0 0 1.840.000 -478.869 724.157 7.395.933 1.335.438 8.731.371Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (1) 4.392.044 2.203.368 2.581.472 1.138.336Kredilerden Alınan Kar Payları3.055.644 1.841.839 1.708.969 960.152Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler47.503 53.901 7.052 33.534Bankalardan Alınan Gelirler147 182 39 82Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler1.252.280 291.317 844.472 136.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar707.900 104.826 510.684 38.845Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar136.237 71.651 64.322 38.083İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler408.143 114.840 269.466 59.228Finansal Kiralama Gelirleri34.756 15.432 20.745 8.288Diğer Kar Payı Gelirleri1.714 697 195 124KÂR PAYI GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (2) -2.215.353 -1.530.656 -1.276.022 -758.127Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.648.915 -870.304 -968.786 -457.893Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-233.762 -134.629 -140.613 -73.579Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-15.718 -54.198 -10.147 -11.455İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-254.014 -414.287 -125.505 -194.162Kiralama Kar Payı Giderleri-30.042 -25.099 -15.576 -12.357Diğer Kar Payı Giderleri-32.902 -32.139 -15.395 -8.681NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)2.176.691 672.712 1.305.450 380.209NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ350.117 170.462 191.592 92.564Alınan Ücret ve Komisyonlar465.211 252.791 249.723 134.017Gayri Nakdi Kredilerden117.931 71.686 58.662 38.504Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) 347.280 181.105 191.061 95.513Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-115.094 -82.329 -58.131 -41.453Gayri Nakdi Kredilere-280 -174 -208 -106Diğer(Beşinci Bölüm-IV) (3) -114.814 -82.155 -57.923 -41.347TEMETTÜ GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (4) 1.376 0 -1.316 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(Beşinci Bölüm-IV) (5) 1.257.878 -11.033 854.339 -17.661Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)848.178 -13.329 695.450 -47.336Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)24.468 -24.169 -9.478 -140.149Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)385.232 26.465 168.367 169.824DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(Beşinci Bölüm-IV) (6) 980.105 523.341 436.236 189.510FAALİYET BRÜT KÂRI4.766.167 1.355.482 2.786.301 644.622BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -2.058.493 -504.133 -944.241 -278.076DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(Beşinci Bölüm-IV) (7) -425.464 -16.162 -301.541 -9.347PERSONEL GİDERLERİ (-)-478.703 -380.784 -241.745 -190.764DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(Beşinci Bölüm-IV) (8) -531.670 -383.854 -270.508 -211.629NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.271.837 70.549 1.028.266 -45.194BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)26.818 14.120 18.554 7.837NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (9) 1.298.655 84.669 1.046.820 -37.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(Beşinci Bölüm-IV) (10) -416.491 29.302 -286.299 48.623Cari Vergi Karşılığı-5.192 -4.398 -2.027 -2.572Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-757.991 -184.443 -509.821 -57.790Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi346.692 218.143 225.549 108.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(Beşinci Bölüm-IV) (11) 882.164 113.971 760.521 11.266DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER(Beşinci Bölüm-IV) (11) 0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(Beşinci Bölüm-IV) (12) 882.164 113.971 760.521 11.266Grubun Karı (Zararı)724.157 44.417 610.023 -39.882Azınlık Payları Karı (Zararı)158.007 69.554 150.498 51.148Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,29000000 0,03000000 0,21000000 -0,03000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.080.570 39.761.748 48.842.318 4.739.239 35.729.467 40.468.706Nakit ve Nakit Benzerleri(Beşinci Bölüm-I) (1) 5.966.202 32.512.666 38.478.868 3.306.028 28.469.107 31.775.135Nakit Değerler ve Merkez Bankası3.899.046 26.613.709 30.512.755 1.820.832 24.677.779 26.498.611Bankalar2.115.344 5.915.872 8.031.216 1.531.688 3.802.373 5.334.061Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-48.188 -16.915 -65.103 -46.492 -11.045 -57.537Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (2) 2.446.809 7.209.349 9.656.158 963.086 6.889.642 7.852.728Devlet Borçlanma Senetleri2.163.050 7.165.407 9.328.457 707.698 6.850.649 7.558.347Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler52.590 21.850 74.440 45.331 19.198 64.529Diğer Finansal Varlıklar231.169 22.092 253.261 210.057 19.795 229.852Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (3) 636.457 38.354 674.811 381.640 370.718 752.358Devlet Borçlanma Senetleri628.790 17.157 645.947 373.973 353.699 727.672Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 21.197 28.864 7.667 17.019 24.686Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (5) 31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı31.102 1.379 32.481 88.485 0 88.485Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)35.485.616 42.948.093 78.433.709 24.807.293 40.232.465 65.039.758Krediler(Beşinci Bölüm-I) (6) 34.675.785 31.650.655 66.326.440 25.484.848 33.819.930 59.304.778Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(Beşinci Bölüm-I) (7) 439.889 548.292 988.181 379.930 440.744 820.674İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(Beşinci Bölüm-I) (4) 1.815.687 11.812.882 13.628.569 697.735 7.405.476 8.103.211Devlet Borçlanma Senetleri1.815.687 11.414.342 13.230.029 697.735 7.405.476 8.103.211Diğer Finansal Varlıklar0 398.540 398.540 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(Beşinci Bölüm-I) (6) -1.445.745 -1.063.736 -2.509.481 -1.755.220 -1.433.685 -3.188.905SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (8) 68.565 0 68.565 118.874 104 118.978Satış Amaçlı68.565 0 68.565 118.874 104 118.978Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI(Beşinci Bölüm-I) (9) 382.781 0 382.781 357.379 0 357.379İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar268.696 0 268.696 268.696 0 268.696Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)114.085 0 114.085 88.683 0 88.683Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler114.085 0 114.085 88.683 0 88.683Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (10) 1.921.613 26.800 1.948.413 1.485.146 24.834 1.509.980MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(Beşinci Bölüm-I) (11) 110.215 9.900 120.115 83.026 9.240 92.266Şerefiye0 7.455 7.455 0 6.958 6.958Diğer110.215 2.445 112.660 83.026 2.282 85.308YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(Beşinci Bölüm-I) (12) 1.136.488 0 1.136.488 1.035.405 0 1.035.405CARİ VERGİ VARLIĞI1.300 0 1.300 2.737 0 2.737ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(Beşinci Bölüm-I) (13) 294.554 0 294.554 489.049 0 489.049DİĞER AKTİFLER(Beşinci Bölüm-I) (14) 1.367.632 102.612 1.470.244 764.995 145.195 910.190VARLIKLAR TOPLAMI49.849.334 82.849.153 132.698.487 33.883.143 76.141.305 110.024.448YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLAR(Beşinci Bölüm-II) (1) 35.330.274 72.549.371 107.879.645 20.181.030 71.027.651 91.208.681ALINAN KREDİLER(Beşinci Bölüm-II) (2) 41.482 3.607.576 3.649.058 53.707 2.090.828 2.144.535PARA PİYASALARINA BORÇLAR75 0 75 1.327 0 1.327İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (3) 1.723.324 0 1.723.324 3.065.049 0 3.065.049GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (4) 30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı30.963 1.351 32.314 180.485 6.769 187.254Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(Beşinci Bölüm-II) (5) 357.813 26.924 384.737 327.840 21.774 349.614KARŞILIKLAR(Beşinci Bölüm-II) (6) 734.339 16.494 750.833 309.931 4.060 313.991Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı160.810 0 160.810 149.554 0 149.554Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar573.529 16.494 590.023 160.377 4.060 164.437CARİ VERGİ BORCU(Beşinci Bölüm-II) (7) 85.108 1.971 87.079 106.980 19.825 126.805ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(Beşinci Bölüm-II) (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(Beşinci Bölüm-II) (9) 0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354Krediler0 4.069.546 4.069.546 0 3.119.354 3.119.354Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(Beşinci Bölüm-II) (10) 3.260.716 2.129.789 5.390.505 2.143.338 665.320 2.808.658ÖZKAYNAKLAR(Beşinci Bölüm-II) (11) 8.731.213 158 8.731.371 6.692.420 6.760 6.699.180Ödenmiş Sermaye2.500.000 0 2.500.000 1.350.000 0 1.350.000Sermaye Yedekleri1.500.934 0 1.500.934 1.208.524 0 1.208.524Hisse Senedi İhraç Primleri23.278 0 23.278 14.855 0 14.855Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri1.477.656 0 1.477.656 1.193.669 0 1.193.669Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler764.764 0 764.764 388.024 0 388.024Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler544.789 158 544.947 314.936 6.760 321.696Kar Yedekleri1.840.000 0 1.840.000 1.745.919 0 1.745.919Yasal Yedekler152.093 0 152.093 145.290 0 145.290Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.683.926 0 1.683.926 1.600.540 0 1.600.540Diğer Kar Yedekleri3.981 0 3.981 89 0 89Kar veya Zarar245.288 0 245.288 -258.893 0 -258.893Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-478.869 0 -478.869 -591.729 0 -591.729Dönem Net Kâr veya Zararı724.157 0 724.157 332.836 0 332.836Azınlık Payları1.335.438 0 1.335.438 1.943.910 0 1.943.910YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI50.295.307 82.403.180 132.698.487 33.062.107 76.962.341 110.024.448Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.904.426 12.947.948 25.852.374 11.428.440 16.308.916 27.737.356GARANTİ VE KEFALETLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 8.598.145 11.167.489 19.765.634 7.080.257 10.323.043 17.403.300Teminat Mektupları8.549.744 6.258.508 14.808.252 7.048.318 5.322.918 12.371.236Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler1.142.179 200.095 1.342.274 1.098.043 134.460 1.232.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler40 2.404.767 2.404.807 15 1.905.653 1.905.668Diğer Teminat Mektupları7.407.525 3.653.646 11.061.171 5.950.260 3.282.805 9.233.065Banka Kredileri0 7.645 7.645 0 99.278 99.278İthalat Kabul Kredileri0 7.645 7.645 0 99.278 99.278Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler24.928 4.885.474 4.910.402 12.324 4.886.075 4.898.399Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 15.862 15.862 0 14.772 14.772Diğer Kefaletlerimizden23.473 0 23.473 19.615 0 19.615TAAHHÜTLER(Beşinci Bölüm-III) (1) 3.357.158 527.999 3.885.157 2.929.406 606.006 3.535.412Cayılamaz Taahhütler3.321.658 527.999 3.849.657 2.889.906 606.006 3.495.912Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri234.833 527.999 762.832 321.618 606.006 927.624İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri565.511 0 565.511 655.296 0 655.296Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri1.085.974 0 1.085.974 834.732 0 834.732İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri22.553 0 22.553 17.234 0 17.234Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.411.522 0 1.411.522 1.059.919 0 1.059.919Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri706 0 706 555 0 555Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler559 0 559 552 0 552Cayılabilir Taahhütler35.500 0 35.500 39.500 0 39.500Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 39.500 0 39.500TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(Beşinci Bölüm-III) (2) 949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar949.123 1.252.460 2.201.583 1.418.777 5.379.867 6.798.644Vadeli Alım-Satım İşlemleri949.123 1.252.460 2.201.583 461.810 489.238 951.048Vadeli Döviz Alım İşlemleri573.538 530.544 1.104.082 239.837 242.194 482.031Vadeli Döviz Satım İşlemleri375.585 721.916 1.097.501 221.973 247.044 469.017Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri0 0 0 956.967 4.890.629 5.847.596Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER158.587.928 61.913.147 220.501.075 104.483.970 48.433.026 152.916.996EMANET KIYMETLER5.513.931 14.984.091 20.498.022 5.856.026 12.698.331 18.554.357Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.207.730 0 1.207.730 2.448.761 0 2.448.761Emanete Alınan Menkul Değerler8.102 228.052 236.154 17.473 548.751 566.224Tahsile Alınan Çekler3.116.617 787.421 3.904.038 2.325.217 700.121 3.025.338Tahsile Alınan Ticari Senetler936.226 161.365 1.097.591 811.654 164.241 975.895Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 0 103 103 0 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler211.199 1.235.824 1.447.023 219.693 1.043.531 1.263.224Emanet Kıymet Alanlar33.954 12.571.429 12.605.383 33.125 10.241.687 10.274.812REHİNLİ KIYMETLER153.073.997 46.929.056 200.003.053 98.627.944 35.734.695 134.362.639Menkul Kıymetler19.281.369 9.738.899 29.020.268 10.587.982 8.001.966 18.589.948Teminat Senetleri2.980.258 603.028 3.583.286 2.043.190 506.747 2.549.937Emtia18.728.210 4.089.325 22.817.535 11.752.302 3.695.799 15.448.101Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul101.672.541 27.570.300 129.242.841 67.505.021 18.800.660 86.305.681Diğer Rehinli Kıymetler10.125.909 4.910.915 15.036.824 6.458.745 4.715.730 11.174.475Rehinli Kıymet Alanlar285.710 16.589 302.299 280.704 13.793 294.497KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI171.492.354 74.861.095 246.353.449 115.912.410 64.741.942 180.654.352Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.286.144 861.973Alınan Kar Payları4.022.832 2.123.962Ödenen Kar Payları-1.689.493 -1.458.838Alınan Temettüler1.376 0Alınan Ücret ve Komisyonlar344.397 175.544Elde Edilen Diğer Kazançlar853.818 347.992Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar423.051 190.234Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-644.959 -466.893Ödenen Vergiler-77.901 -46.976Diğer-1.946.977 -3.052Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.473.000 1.564.346Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.117.009 -1.486.674Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.540.835 -2.319.891Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.009.299 -4.306.244Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-217.613 451.081Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)239.033 398.450Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)9.748.367 7.495.379Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)370.356 1.332.245Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı6.759.144 2.426.319YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.904.816 -1.051.558İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-62.184 -6.887Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-75.789 -132.340Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller227.167 441.434Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -26.279Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar497.789 285.516Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-5.313.267 -2.805.047Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.821.468 1.192.045Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-917.557 -1.527.084Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit17.383.549 19.966.800Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-19.265.023 -21.382.021İhraç Edilen Sermaye Araçları1.158.423 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-55.070 -40.598Diğer-139.436 -71.265Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.061.588 418.502Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)klar17.942.555 8.323.251http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056881BIST