***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2020 16:27
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Aralık 2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve bu kapsamda gerekli işlemlerin tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulmasıve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddesinin "eski" ve "yeni"şekli ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895672
BIST
16:201.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:207,3564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:209,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0315
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:20444,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,14
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.510.999
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.481.003
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.146.509
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.137.496
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,25
|6.219.860
|% -5,01
|
|IDEAS
|13,40
|4.001.290
|% -4,96
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,90
|2.708.989.269
|% 8,44
|
|ASELS
|18,36
|2.157.676.538
|% 2,57
|
|GARAN
|10,22
|1.465.657.128
|% 2,00
|
|KOZAL
|97,40
|1.454.585.994
|% 2,26
|
|HALKB
|5,62
|1.357.327.060
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,15
|680.733.683
|% -0,46
|
|HALKB
|5,62
|1.357.327.060
|% 3,69
|
|VAKBN
|4,73
|1.089.713.763
|% 1,72
|
|ODAS
|3,96
|814.826.128
|% 2,86
|
|YKBNK
|3,07
|549.758.467
|% 0,33
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3526
|7,3564
|% -0,53
|
|Euro
|9,0114
|9,0272
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,9656
|10,0156
|% 0,15
|
|Frank
|8,2823
|8,3321
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -0,56
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,96
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.933
|3.006
|0,77
|
|Yarım
|1.418
|1.454
|0,37
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,63
|51,63
|0,40
|