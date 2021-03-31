***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 25.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalarİlgi: 28.01.2021,29.01.2021,17.02.2021 tarihli özel durum açıklamalamız ile,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından daha önce 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere verilmiş olan izin süresinin 2021-2025 yılları için (5 yıl) uzatılması, Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumlar tarafından onay verildiği duyurulmuştu.Esas Sözleşme tadil metni 31.03.2021 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922176BIST