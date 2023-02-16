***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2023 18:10
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Ticaret Bakanlığı Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 23.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız,
İlgide belirtilen açıklama ile,
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2022 tarih, 2413 oturum no.lu kararı ile,
Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5.000.000.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Bankamız ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Bankamız ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.
Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru uygun görülmüş olup, onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekteki gibidir..
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114458
BIST