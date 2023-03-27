***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 23.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalarİlgi: 01.12.2022 tarihli özel durum açıklamamız,İlgide belirtilen açıklama ile,Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Kasım 2022 tarih, 2413 oturum no.lu kararı ile,Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5.000.000.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Bankamız ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Bankamız ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.Esas Sözleşme tadil metni 27.03.2023 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128213BIST