***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile Şirketimiz arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi bankamızın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bununla birlikte anlaşma sağladığımız National Investor Services Derecelendirme Anonim Şirketi'nden Ulusal ölçekte kredi derecelendirme hizmeti alınacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831988BIST