***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.03.2020 13:30
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile Şirketimiz arasındaki kredi derecelendirme hizmeti sözleşmesi bankamızın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir. Bununla birlikte anlaşma sağladığımız National Investor Services Derecelendirme Anonim Şirketi'nden Ulusal ölçekte kredi derecelendirme hizmeti alınacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831988
BIST
15:0389.044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -242,66
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
15:036,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
15:036,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
15:03333,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,15
|Açılış
|: 333,83
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|1,76
|1.151.350
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.467.445
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.091.655
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,44
|139.626
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|120.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|12.420.240
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,69
|969.726.375
|% 4,83
|
|ASELS
|23,20
|943.242.003
|% 1,58
|
|GARAN
|7,63
|915.114.137
|% 0,66
|
|ISFIN
|2,93
|289.665.207
|% -1,01
|
|YKBNK
|1,88
|268.353.937
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|268.353.937
|% -1,05
|
|ODAS
|1,26
|159.899.327
|% -0,79
|
|GARAN
|7,63
|915.114.137
|% 0,66
|
|THYAO
|8,69
|969.726.375
|% 4,83
|
|ISFIN
|2,93
|289.665.207
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6339
|7,6722
|% 1,50
|
|Frank
|6,5462
|6,5856
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|-12,36
|
|Altın Gr.
|334
|334
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,09
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,81
|